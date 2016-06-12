На испытательном полигоне АВТОВАЗа в юбилейный, двадцатый раз, прошла ледовая Рождественская гонка чемпионов, в которой приняли участие лучшие спортсмены России. За пилотов болели тысячи тольяттинцев и гостей города. Вместе с
В этой подборке мы покажем множество механизмов и устройств для колки и разрезания дров. Разные по величине и мощности машины и агрегаты, пилы, колуны и дровоколы рассекают и колят дрова любых размеров.
40 лет назад, в пятницу 28 января 1977 года, заводские пилоты Вацлав Блахна (Václav Blahna) и Любислав Хлявка (Lubislav Hlávka) за рулем ŠKODA 130 RS исполнили победный «дубль» на ралли Монте-Карло в классе автомобилей с двигателями объемом до 1300 куб.см.
Звезда фильма «Валериан и город тысячи планет» Дэйн ДеХаан представил точную копию главного космического корабля, принимавшего участие в съемках. Премьера одноместного «Скайджета» состоялась в рамках захватывающего мероприятия в Майами, на котором были продемонстрированы новинки модельного ряда Lexus. Команда фильма с
Новый год принес москвичам немало новшеств в транспортной сфере. Подорожал проезд на автобусах и метро, с конца декабря расширилась зона платной парковки, а Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности организации платного въезда в отдельные районы городов. Что из
Арбитражные суды первой инстанции завалены исками страховщиков друг к другу. Ситуация ухудшается с каждым годом, и скоро Дума должна обсудить проект закона, призванного бороться с этим явлением. Однако многие страховые компании идут в суд, чтобы выиграть время, а не дело.
Российское представительство южнокорейской компании KIA рассказали о своем новом компактном кроссовере, призванном в ближайшем будущем стать главным конкурентом Hyundai Creta, сообщает Газета Daily. Первым делом, стало известно название новинки – KIA KX3. Собираться он будет на такой же платформе, что
Цепляться за чужой инфоповод, падать там на хвост популярной статье, раскрученному ролику — это по-моему последнее дело для уважающего себя журналиста. Но а я-то не журналист. И даже не популярный блоггер. Мне, я считаю, если немного побороть брезгливость, все таки,
Сергей Карякин, комментарий: «Вот он и конец, конец «Дакара», финал, о котором мы все так долго мечтали. Мы победили несмотря ни на что, победили с отрывом в полтора часа. Иначе никак. Мы победили. Россия победила. Наша команда: Саша Доросинский и
Кузовной ремонт: как устранить последствия ДТП в минимальные сроки? В современном мире время – деньги, и каждый старается использовать своё время максимально эффективно. Вынужденные простои ввиду каких-либо объективных причин сбивают с ритма и нарушают график, не позволяя выполнять все намеченные
До этого из россиян 1 место на «Дакаре» занимали исключительно пилоты грузового зачета. На данный момент Сергей единственный представитель нашей страны, одержавший победу в новом для России классе – квадроциклы! Долгое время участие Сергея Карякина в марафоне было под вопросом.
Камера регистратора запечатлела дорожный спор владельцев легковушки и водителя спешившей на вызов скорой помощи, который обернулся гибелью пациента на Камчатке. Телеканал «360» публикует запись. Инцидент, как сообщалось ранее, произошел поздним вечером 10 января на улице Циолковского в Петропавловске-Камчатском. Около 22:24 по местному времени (13:24 мск) поступил вызов
Что будет если вы попытаетесь украсть капотный знак у Rolls-Royce? «Дух Экстаза» или «Дух Восторга» — символическое изображение богини Ники, украшающее капот автомобилей марки Rolls-Royce. С 1923 года является неотъемлемым атрибутом всех автомобилей этой марки. Первоначально символ Rolls-Royce назывался «Олицетворение
Итоги независимого краш-текста обновленного UAZ Patriot, проведенного российскими журналистами, не удовлетворили УАЗ, и стороны договорились разбить внедорожник повторно, сообщает Газета.ру. Представители УАЗа заявили, что в ходе доработки в немецкой лаборатории фирмы Takata автомобиль прошел несколько краш-тестов, результаты которых были более
Народ! Посмотрите, как наше правительство оказывает помощь водителям — дальнобойщикам! 21 декабря в 12:56 В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов.
Дальнобойщики из разных регионов России приехали в Москву на слушания в Общественную палату РФ, где должен был обсуждаться вопрос о взимании платы с большегрузов за пользование федеральными дорогами «Платон». В большой список выступающих экспертов от госструктур был включен всего один
Как установить цепи на огромные колеса лесных тракторов и грузовиков. Интересная подборка видео из России и всего мира.
Мерседес продолжает клепать премьеры одного и того же автомобиля, меняя размер и вес NAIAS, часть №3. ⚊Mercedes-Benz⚊ Мерседес продолжает клепать
Замена огромных тракторных колес и шин. Зрелищные приколы с шиномонтажа. Интересная подборка о колесах
Обзор новинок автосалона в Детройте NAIAS, часть №2. Полный список новинок с подробным описанием смотрите на @cardrive.ru, а тут обсудим
Город Детройт дал нам многое. Xzibit’а, Eminem’а, D12. И менее известных, но дорогих сердцу Black Milk, J Dilla и Slum
В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,
«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.
Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг
UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной
Любопытную историю на форуме Минского скутер-клуба рассказал автовладелец по ником Кот. На его авто, которое он регулярно парковал во дворе,
Вторая жизнь автомобилей.
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С. Асланян: Нам пишут: «При всем уважении к вам, Сергей, вы не совсем правы. На поддержание и ремонт дорого также, как и в Германии к примеру, необходимы деньги. В Германии
«Государство расположилось в России, как оккупационная армия. Мы не ощущаем государство частью себя. Государство и общество ведут войну. Государство —
На прошлой неделе от Миши из Саратова пришел умный вопрос: «Сергей, если вы завтра станете министром транспорта Российской Федерации, ваш
С.Асланян: Мне уже предложили параллельно возглавить еще и Минпромторг, поскольку нужно что-то делать с автомобильной промышленностью. Она у нас входит структурным
С.Асланян: «В японском УК есть статья «Неэффективное управление активами акционерами»?» — спрашивает меня Twitter. Нет, в корейском это есть. Вообще
Японская компания Suzuki Motor Corporation собирается расширить в России линейку представленных авто. Руководитель департамента продаж и маркетинга компании Ирина Зеленцова сообщила о том, что к финалу 2017 года в Россию
Mercedes-Benz R-класса был довольно необычным автомобилем, который покупатели не оценили. Представленная в 2006 году «заряженная» версия R63 AMG и вовсе
Реализация флагманских моделей АВТОВАЗа – седана LADA Vesta и высокого хэтчбека LADA XRAY – в последний месяц 2016 года достигла
За прошедший год в России было продано 1,43 млн новых автомобилей (по данным АЕБ, включая LCV). Таким образом, по сравнению
Kia Stinger GT. Не понимаю, почему все в таком восторге от этой Панамеры для бедных. «Автовести» продолжают делать стильно-модно-молодежно –
Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» завоевали первое и второе места на ралли «Дакар» Завершился стартовавший 2 января в столице Парагвая Асунсьоне ралли-марафон
С 15 января 2017 года стоимость страховки «Зелёная карта», для выезжающих за рубеж автомобилистов, снизится, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
Американский автостроительный гигант Ford отзывает в Северной Америке 816 тыс. автомобилей для замены дефектных подушек безопасности производства японской фирмы Takata.
Небольшой тест/викторина — Паровые турбины. Другие тесты/викторины от AMSRUS
Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.
Викторина/тест: 20 интересных фактов об автомобилях
Почему одни колесные диски служат 7 лет, а другие теряют внешний вид и эксплуатационные свойства спустя 2-3 года? Некоторых моделей вовсе хватает на пару сезонов. В чем причина длительности срока
Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей
Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о
8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental