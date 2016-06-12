Цепляться за чужой инфоповод, падать там на хвост популярной статье, раскрученному ролику — это по-моему последнее дело для уважающего себя журналиста. Но а я-то не журналист. И даже не популярный блоггер. Мне, я считаю, если немного побороть брезгливость, все таки,