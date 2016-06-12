Первую российскую гонку на LADA Vesta выиграл Кирилл Ладыгин

Первую российскую гонку на LADA Vesta выиграл Кирилл Ладыгин 0

На испытательном полигоне АВТОВАЗа в юбилейный, двадцатый раз, прошла ледовая Рождественская гонка чемпионов, в которой приняли участие лучшие спортсмены России. За пилотов болели тысячи тольяттинцев и гостей города. Вместе с

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Супер дровоколы, пилы и прочие изобретения

Супер дровоколы, пилы и прочие изобретения 0

В этой подборке мы покажем множество механизмов и устройств для колки и разрезания дров. Разные по величине и мощности машины и агрегаты, пилы, колуны и дровоколы рассекают и колят дрова любых размеров.

Юбилеи ŠKODA

Юбилеи ŠKODA 0

40 лет назад, в пятницу 28 января 1977 года, заводские пилоты Вацлав Блахна (Václav Blahna) и Любислав Хлявка (Lubislav Hlávka) за рулем ŠKODA 130 RS исполнили победный «дубль» на ралли Монте-Карло в классе автомобилей с двигателями объемом до 1300 куб.см.

Транспорт через 700 лет

Транспорт через 700 лет 0

Звезда фильма «Валериан и город тысячи планет» Дэйн ДеХаан представил точную копию главного космического корабля, принимавшего участие в съемках. Премьера одноместного «Скайджета» состоялась в рамках захватывающего мероприятия в Майами, на котором были продемонстрированы новинки модельного ряда Lexus. Команда фильма с

Москва поехала

Москва поехала 3

Новый год принес москвичам немало новшеств в транспортной сфере. Подорожал проезд на автобусах и метро, с конца декабря расширилась зона платной парковки, а Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности организации платного въезда в отдельные районы городов. Что из

До страхового суда

До страхового суда 0

Арбитражные суды первой инстанции завалены исками страховщиков друг к другу. Ситуация ухудшается с каждым годом, и скоро Дума должна обсудить проект закона, призванного бороться с этим явлением. Однако многие страховые компании идут в суд, чтобы выиграть время, а не дело.

KIA рассекретила имя своего нового внедорожника

KIA рассекретила имя своего нового внедорожника 0

Российское представительство южнокорейской компании KIA рассказали о своем новом компактном кроссовере, призванном в ближайшем будущем стать главным конкурентом Hyundai Creta, сообщает Газета Daily. Первым делом, стало известно название новинки – KIA KX3. Собираться он будет на такой же платформе, что

За «лучший внедорожник за миллион»

За «лучший внедорожник за миллион» 12

Цепляться за чужой инфоповод, падать там на хвост популярной статье, раскрученному ролику — это по-моему последнее дело для уважающего себя журналиста. Но а я-то не журналист. И даже не популярный блоггер. Мне, я считаю, если немного побороть брезгливость, все таки,

Победа Сергея Карякина

Победа Сергея Карякина 0

Сергей Карякин, комментарий: «Вот он и конец, конец «Дакара», финал, о котором мы все так долго мечтали. Мы победили несмотря ни на что, победили с отрывом в полтора часа. Иначе никак. Мы победили. Россия победила. Наша команда: Саша Доросинский и

Кузовной ремонт: как устранить последствия ДТП в минимальные сроки?

Кузовной ремонт: как устранить последствия ДТП в минимальные сроки? 0

Кузовной ремонт: как устранить последствия ДТП в минимальные сроки? В современном мире время – деньги, и каждый старается использовать своё время максимально эффективно. Вынужденные простои ввиду каких-либо объективных причин сбивают с ритма и нарушают график, не позволяя выполнять все намеченные

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Сергей Карякин выиграл Дакар на квадроцикле

Сергей Карякин выиграл Дакар на квадроцикле 11

До этого из россиян 1 место на «Дакаре» занимали исключительно пилоты грузового зачета. На данный момент Сергей единственный представитель нашей страны, одержавший победу в новом для России классе – квадроциклы! Долгое время участие Сергея Карякина в марафоне было под вопросом.

Никто не пошел на компромисс

Никто не пошел на компромисс 17

Камера регистратора запечатлела дорожный спор владельцев легковушки и водителя спешившей на вызов скорой помощи, который обернулся гибелью пациента на Камчатке. Телеканал «360» публикует запись. Инцидент, как сообщалось ранее, произошел поздним вечером 10 января на улице Циолковского в Петропавловске-Камчатском. Около 22:24 по местному времени (13:24 мск) поступил вызов

Украсть дух экстаза?

Украсть дух экстаза? 2

Что будет если вы попытаетесь украсть капотный знак у Rolls-Royce? «Дух Экстаза» или «Дух Восторга» — символическое изображение богини Ники, украшающее капот автомобилей марки Rolls-Royce. С 1923 года является неотъемлемым атрибутом всех автомобилей этой марки. Первоначально символ Rolls-Royce назывался «Олицетворение

Разбейте его еще раз!

Разбейте его еще раз! 9

Итоги независимого краш-текста обновленного UAZ Patriot, проведенного российскими журналистами, не удовлетворили УАЗ, и стороны договорились разбить внедорожник повторно, сообщает Газета.ру. Представители УАЗа заявили, что в ходе доработки в немецкой лаборатории фирмы Takata автомобиль прошел несколько краш-тестов, результаты которых были более

Дальнобойщики на трассе при -64⁰С

Дальнобойщики на трассе при -64⁰С 37

Народ! Посмотрите, как наше правительство оказывает помощь водителям — дальнобойщикам! 21 декабря в 12:56 В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов.

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину!

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину! 4

Дальнобойщики из разных регионов России приехали в Москву на слушания в Общественную палату РФ, где должен был обсуждаться вопрос о взимании платы с большегрузов за пользование федеральными дорогами «Платон». В большой список выступающих экспертов от госструктур был включен всего один

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Последнее в блогах

Ставим цепи

Ставим цепи 0

Как установить цепи на огромные колеса лесных тракторов и грузовиков. Интересная подборка видео из России и всего мира.  

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NAIAS, часть №3

NAIAS, часть №3 1

Мерседес продолжает клепать премьеры одного и того же автомобиля, меняя размер и вес NAIAS, часть №3. ⚊Mercedes-Benz⚊ Мерседес продолжает клепать

Приколы шиномонтажа

Приколы шиномонтажа 0

Замена огромных тракторных колес и шин. Зрелищные приколы с шиномонтажа. Интересная подборка о колесах

NAIAS, часть №2

NAIAS, часть №2 0

Обзор новинок автосалона в Детройте NAIAS, часть №2. Полный список новинок с подробным описанием смотрите на @cardrive.ru, а тут обсудим

NAIAS, часть №1

NAIAS, часть №1 0

Город Детройт дал нам многое. Xzibit’а, Eminem’а, D12. И менее известных, но дорогих сердцу Black Milk, J Dilla и Slum

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Packard Twin Six – первое на планете авто с V12

Packard Twin Six – первое на планете авто с V12 0

В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,

Запрограммированный износ

Запрограммированный износ 39

«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность 8

Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже 1

UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной

Минчанин ночевал в авто, чтобы выследить злоумышленника, который царапает его машину

Минчанин ночевал в авто, чтобы выследить злоумышленника, который царапает его машину 8

Любопытную историю на форуме Минского скутер-клуба рассказал автовладелец по ником Кот. На его авто, которое он регулярно парковал во дворе,

Скамейки из машин

Скамейки из машин 1

Вторая жизнь автомобилей.

Тест-драйвы

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
20 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
20 out of 5
Электроника
19.5 out of 5
Экстерьер
20 out of 5
Интерьер
20 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Lexus GS-F: дикий барин

Lexus GS-F: дикий барин

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
16 out of 5
Электроника
18 out of 5
Экстерьер
12 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
8 out of 5
Электроника
12 out of 5
Экстерьер
16 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
16 out of 5
Управляемость
12 out of 5
Безопасность

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Авторские программы

Брать ли под реставрацию старый Mercedes?

Брать ли под реставрацию старый Mercedes? 0

С. Асланян: Нам пишут: «При всем уважении к вам, Сергей, вы не совсем правы. На поддержание и ремонт дорого также, как и в Германии к примеру, необходимы деньги. В Германии

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От вас нет выгоды!

От вас нет выгоды! 3

«Государство расположилось в России, как оккупационная армия. Мы не ощущаем государство частью себя. Государство и общество ведут войну. Государство —

Что будет, если Асланян станет министром транспорта?

Что будет, если Асланян станет министром транспорта? 4

На прошлой неделе от Миши из Саратова пришел умный вопрос: «Сергей, если вы завтра станете министром транспорта Российской Федерации, ваш

А может, Асланяна — в президенты?

А может, Асланяна — в президенты? 4

С.Асланян: Мне уже предложили параллельно возглавить еще и Минпромторг, поскольку нужно что-то делать с автомобильной промышленностью. Она у нас входит структурным

И снова об отечественном сервисе: мы не допустим, чтобы это у нас это заработало

И снова об отечественном сервисе: мы не допустим, чтобы это у нас это заработало 0

С.Асланян: «В японском УК есть статья «Неэффективное управление активами акционерами»?» — спрашивает меня Twitter. Нет, в корейском это есть. Вообще

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Новости

Линейка авто Suzuki в РФ расширится

Линейка авто Suzuki в РФ расширится 0

Японская компания Suzuki Motor Corporation собирается расширить в России линейку представленных авто. Руководитель департамента продаж и маркетинга компании Ирина Зеленцова сообщила о том, что к финалу 2017 года в Россию

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Цена роскоши: ремонт мотора за 3,5 миллиона рублей

Цена роскоши: ремонт мотора за 3,5 миллиона рублей 4

Mercedes-Benz R-класса был довольно необычным автомобилем, который покупатели не оценили. Представленная в 2006 году «заряженная» версия R63 AMG и вовсе

Продажи LADA Vesta и XRAY в декабре установили новый рекорд

Продажи LADA Vesta и XRAY в декабре установили новый рекорд 0

Реализация флагманских моделей АВТОВАЗа – седана LADA Vesta и высокого хэтчбека LADA XRAY – в последний месяц 2016 года достигла

Лидеры и аутсайдеры -2016

Лидеры и аутсайдеры -2016 0

За прошедший год в России было продано 1,43 млн новых автомобилей (по данным АЕБ, включая LCV). Таким образом, по сравнению

NAIAS, часть №4

NAIAS, часть №4 1

Kia Stinger GT. Не понимаю, почему все в таком восторге от этой Панамеры для бедных. «Автовести» продолжают делать стильно-модно-молодежно –

Дакар наш!

Дакар наш! 12

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» завоевали первое и второе места на ралли «Дакар» Завершился стартовавший 2 января в столице Парагвая Асунсьоне ралли-марафон

«Зелёная карта» подешевеет с 15 января

«Зелёная карта» подешевеет с 15 января 0

С 15 января 2017 года стоимость страховки «Зелёная карта», для выезжающих за рубеж автомобилистов, снизится, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

И снова подушки Takata : Ford отзывает свыше 800 тыс. авто

И снова подушки Takata : Ford отзывает свыше 800 тыс. авто 0

Американский автостроительный гигант Ford отзывает в Северной Америке 816 тыс. автомобилей для замены дефектных подушек безопасности производства японской фирмы Takata.

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Видео

Nasser Al Attiyah — дойти до финиша! Nasser Al Attiyah — дойти до финиша!

Nasser Al Attiyah — дойти до финиша!

Снег плугом? Можно! Снег плугом? Можно!

Снег плугом? Можно!

Массовое ДТП в Подмосковье Массовое ДТП в Подмосковье

Массовое ДТП в Подмосковье

Замена огромных задних колес Замена огромных задних колес

Замена огромных задних колес

Как установить цепи на огромное колесо за 18 000 долларов Как установить цепи на огромное колесо за 18 000 долларов

Как установить цепи на огромное колесо за 18 000 долларов

Эпическая подборка современных технических достижений Эпическая подборка современных технических достижений

Эпическая подборка современных технических достижений

Каким будет Audi Q8? Каким будет Audi Q8?

Каким будет Audi Q8?

Honda представила мотоцикл-«неваляшку» Honda представила мотоцикл-«неваляшку»

Honda представила мотоцикл-«неваляшку»

БелАЗ и Комацу — Смерть Титанов. Катастрофы горнодобывающей промышленности БелАЗ и Комацу — Смерть Титанов. Катастрофы горнодобывающей промышленности

БелАЗ и Комацу — Смерть Титанов. Катастрофы горнодобывающей промышленности

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А вы бы как реагировали на такой светофор?

А вы бы как реагировали на такой светофор? 33

Нужен ли в РФ автоомбудсмен?

Нужен ли в РФ автоомбудсмен? 0

Двигатель от чего?

Двигатель от чего? 13

Искренней заботы и любви к велосипедистам

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Ищем полный привод на Kia Sorento Prime

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime 3

Что добавить в школу Online AMSRUS

Что добавить в школу Online AMSRUS 0

Что для вас важнее?

Что для вас важнее? 8

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича:

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича: 23

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Чемпион по ликвидности

Чемпион по ликвидности 0

Только через страдания…

Только через страдания… 32

Яндекс-навигация на чьей стороне?

Яндекс-навигация на чьей стороне? 17

ГАИшник или Скорая?

ГАИшник или Скорая? 35

Ловушка-камера на М2

Ловушка-камера на М2 12

Москвичам пора переставать верить Яндекс Навигатору

Москвичам пора переставать верить Яндекс Навигатору 71

Верховный суд дал разъяснения о помехе справа

Верховный суд дал разъяснения о помехе справа 50

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Паровые турбины

Паровые турбины 3

Небольшой тест/викторина — Паровые турбины.   Другие тесты/викторины от AMSRUS

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Тест: Двигатель Стирлинга

Тест: Двигатель Стирлинга 1

Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.

20 интересных фактов об автомобилях — I

20 интересных фактов об автомобилях — I 1

Викторина/тест: 20 интересных фактов об автомобилях

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Путешествия

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию 16

Африканские приключения продолжаются!

Африканские приключения продолжаются! 0

Ну вот и началось «серьезно»

Ну вот и началось «серьезно» 0

Потерялся ключ от Hilux

Потерялся ключ от Hilux 0

Экспедиция Amarok финишировала

Экспедиция Amarok финишировала 0

Впечатления от Ботсваны самые положительные

Впечатления от Ботсваны самые положительные 0

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап 0

Африканские приключения

Африканские приключения 0

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь 1

AfroRally 2016 — перешли в Намибию

AfroRally 2016 — перешли в Намибию 0

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили…

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили… 0

AfroRally 2016 на берегу двух океанов

AfroRally 2016 на берегу двух океанов 1

АфроРалли 2016 уже в ЮАР

АфроРалли 2016 уже в ЮАР 0

Транс-Азиатская Экспедиция Amarok. Пятый этап

Транс-Азиатская Экспедиция Amarok. Пятый этап 0

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Показать все Как это сделано?

Как это сделано?

Как увеличить срок службы колесных дисков?

Как увеличить срок службы колесных дисков? 5

Почему одни колесные диски служат 7 лет, а другие теряют внешний вид и эксплуатационные свойства спустя 2-3 года? Некоторых моделей вовсе хватает на пару сезонов. В чем причина длительности срока

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Андроид в автомобиле

Андроид в автомобиле 5

Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала 0

Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о

Едем на автопилоте

Едем на автопилоте 3

8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental

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