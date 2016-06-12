Тойота возглавила всемирный Совет по водородным технологиям

Тойота возглавила всемирный Совет по водородным технологиям 0

Тойота с двенадцатью ведущими промышленными компаниями запускает новую глобальную инициативу по переходу к новой мировой энергетической модели на основе водорода. Партнеры объявили о создании всемирного Совета по водородным технологиям (Hydrogen

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Двуликий Янус или как мошенники обманывают Uber

Двуликий Янус или как мошенники обманывают Uber 1

Сервис Uber уже давно привлекает внимание мошенников. Так, взломанные аккаунты Uber пользуются неплохим спросом в даркнете, а потом удивленные пользователи видят, как с их счетов списываются средства за поездки, совершенные на другом конце света, где они никогда не были. Журналисты

Современные лесные монстры — мега машины валят лес

Современные лесные монстры — мега машины валят лес 0

Удивительные современные мега машины для лесозаготовки: лесной трактор, комбайн, резак, погрузчик, приспособление и машины для резки и сбора деревьев. Видео со всего мира! Современные технологии, лесопилка.

Одним глазком заглянем в конюшню легендарного McLaren P1 GTR

Одним глазком заглянем в конюшню легендарного McLaren P1 GTR 0

Ателье, производящее новый McLaren P1 GTR выложило новые фотографии из своего производственного цеха, также именуемого Автомобильный Рай. На всякий случай напомню, что McLaren P1 GTR является исключительно трековым гиперкаром с кузовом из карбона и двигателем V8 с двойным турбонаддувом и

Лекарство от депрессии

Лекарство от депрессии 0

Там сейчас в интернетах какая-то яростная рубка пошла за едет УАЗ — не едет УАЗ, отвалилась наклейка с ручки КПП — вы сами ее отковыряли, сгорел УАЗ — да кто только весной в степи не горит, купленный блоггер — не

Прошедший год для завода Nissan в России был на редкость удачным

Прошедший год для завода Nissan в России был на редкость удачным 0

Компания Nissan подвела итоги работы своего завода в Санкт-Петербурге, а также выделил ключевые события, произошедшие в 2016 году. Общий объем производства за 2016 год на Санкт-Петербургском заводе Nissan составил 36 464 автомобиля, что на 8% превышает показатели 2015 года (33 822 произведенных

KIA представляет обновленную линейку 2017 модельного года

KIA представляет обновленную линейку 2017 модельного года 1

KIA Motors Rus сообщает о старте продаж автомобилей KIA 2017 модельного года. KIA Optima Спортивная модификация KIA Optima GT (245 л.с.), ранее оснащавшаяся системой адаптивного ксенонового головного света AFLS, получила светодиодные фары ближнего и дальнего света с автоматической регулировкой угла

SsangYong объявляет о старте продаж новых моделей Tivoli и XLV в России

SsangYong объявляет о старте продаж новых моделей Tivoli и XLV в России 0

SsangYong Tivoli – это городской динамичный кроссовер с комфортным салоном, современным внутренним оснащением и просторным багажником. Характерные черты в экстерьере придают модели яркий запоминающийся образ, динамику и элегантность. Кроссовер Tivoli представлен в двух модификациях: стандартная и удлиненная (XLV). Широкий выбор

В Россию возвращается Toyota Prius

В Россию возвращается Toyota Prius 6

Главным сюрпризом весны нынешнего года на российском автомобильном рынке станет возвращение в дилерские центры Toyota гибридного седана Prius. Продавался в России Prius с 2009 года, однако со временем (и началом кризиса) продажи практически остановились, поэтому сначала гибрид убрали из региональных

Toyota инвестирует $600 млн в модернизацию собственного завода в США

Toyota инвестирует $600 млн в модернизацию собственного завода в США 1

Японский автопроизводитель Toyota инвестирует $600 млн в увеличение производственных мощностей собственного завода в Принстоне, штат Индиана. Об этом сообщает USA Today. Отмечается, что также будут созданы 400 новых рабочих мест, что приведёт к повышению производства до 40 тыс. автомобилей в

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Москва. Очередь на обжалование штрафов

Москва. Очередь на обжалование штрафов 9

«Сходи к судебному приставу и докажи, что не виноват»! Очередь на обжалование штрафов. Крутицкий вал.  

Экономическая дальновидность ЭРА-ГЛОНАСС

Экономическая дальновидность ЭРА-ГЛОНАСС 7

С 1 января 2017 года все новые модели автомобилей, выпускаемые в обращение на территории Таможенного союза, должны по закону оснащаться модулями ЭРА-ГЛОНАСС — системы оповещения экстренных служб о ДТП. По новым требованиям Техрегламента о безопасности транспортных средств, автокомпания, которая намерена

Представлен Ford Mustang 2018

Представлен Ford Mustang 2018 1

Сегодня Ford представляет новый Mustang – мировой бестселлер среди спортивных купе и самый передовой Mustang в истории. Автомобиль получил ряд усовершенствований, включая улучшенные динамические характеристики благодаря более мощным двигателям и новой подвеске MagneRide; новую кастомизируемую цифровую панель инструментов; новый дизайн

Падший индеец. Жизнь и смерть Pontiac

Падший индеец. Жизнь и смерть Pontiac 1

Индейцы вообще удивительные люди. Угнетенная нация, живущая в резервациях на своей собственной земле, не потерявшая за сотни лет пресса гордости и аутентичности. Давным давно, еще в 60х годах 18 века, вождь племени оттава, Понтиак, возглавил борьбу северных индейских племен против

Как по нотам. Автомобили с музыкальными названиями

Как по нотам. Автомобили с музыкальными названиями 1

Как в современном автомобильном мире выбираются названия для новых моделей? Маркетологи устраивают мозговой штурм, пытают фокус-группы на тему реакции, ассоциаций и прочих эмоций, советы директоров заседают, утверждая наиболее подходящее название. Куча времени, сил, денег. Однако, несмотря на то, что все

Победа Сергея Карякина

Победа Сергея Карякина 0

Сергей Карякин, комментарий: «Вот он и конец, конец «Дакара», финал, о котором мы все так долго мечтали. Мы победили несмотря ни на что, победили с отрывом в полтора часа. Иначе никак. Мы победили. Россия победила. Наша команда: Саша Доросинский и

Показать все Последнее в блогах

Последнее в блогах

Будейовицкий анабасис SKODA

Будейовицкий анабасис SKODA 0

Путешествие на автомобиле несравнимо с другими видами туризма удобству и богатству впечатлений. А что если совместить его с погружением в историю автомобилей и небольшим экскурсом в местную литературу? В SKODA

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Современное сельское хозяйство Австрии — мега машины, тракторы, комбайны

Современное сельское хозяйство Австрии — мега машины, тракторы, комбайны 0

Удивительные современные мега машины и сельское хозяйство: опрыскивание полей, необычные экзотические тракторы, комбайны, косилки, автоматический сборщик лука, сахарной свеклы, картошки,

Современные автоматические машины для чистки копыт

Современные автоматические машины для чистки копыт 6

Корову аккуратно перевязывают и укладывают на специальную машину. Мастер закрепляет копыта и моет их. Затем профессионал чистит копыта с помощью

Эпическая добыча мрамора — мега машины

Эпическая добыча мрамора — мега машины 0

Подборка о том как добывают мрамор и гранит в карьерах. Мощные мега машины, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики и тракторы откалывают и

Volvo Cars и Autoliv объявляют о создании совместного предприятия Zenuity

Volvo Cars и Autoliv объявляют о создании совместного предприятия Zenuity 0

Премиальный автопроизводитель Volvo Cars и ведущий в мире разработчик систем безопасности для автомобильной отрасли Autoliv подписали окончательное соглашение о создании

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Packard Twin Six – первое на планете авто с V12

Packard Twin Six – первое на планете авто с V12 0

В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,

Запрограммированный износ

Запрограммированный износ 39

«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность 8

Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже 1

UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной

Минчанин ночевал в авто, чтобы выследить злоумышленника, который царапает его машину

Минчанин ночевал в авто, чтобы выследить злоумышленника, который царапает его машину 8

Любопытную историю на форуме Минского скутер-клуба рассказал автовладелец по ником Кот. На его авто, которое он регулярно парковал во дворе,

Скамейки из машин

Скамейки из машин 1

Вторая жизнь автомобилей.

Тест-драйвы

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
20 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
20 out of 5
Электроника
19.5 out of 5
Экстерьер
20 out of 5
Интерьер
20 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Lexus GS-F: дикий барин

Lexus GS-F: дикий барин

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
16 out of 5
Электроника
18 out of 5
Экстерьер
12 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
8 out of 5
Электроника
12 out of 5
Экстерьер
16 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
16 out of 5
Управляемость
12 out of 5
Безопасность

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Авторские программы

Восток — дело тонкое. Главное — не порвать.

Восток — дело тонкое. Главное — не порвать. 0

Если вчера китайцы заявляли, что они продали 28 миллионов автомобилей, то сегодня они поняли, что наврали слишком много. Пришла поправка — 24 миллиона автомобилей за год они продали на своем

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Это обман или юмор?

Это обман или юмор? 4

Существует два полюса отечественного остроумия. Внизу — примитивный стройбатовский одноклеточный заборостроительный юмор Петросяна. Там же, до кучи, валяются всякие Леоны

Система образования в том числе и водителей

Система образования в том числе и водителей 0

«Гражданский водитель тоже мог сдать вправо». Нет, не мог справа был забор. Смотрите видеозапись у него маневрирование вправо было ограничено.

Сжечь их всех!

Сжечь их всех! 21

По замечанию Михаила Веллера 1000 лет мы находимся рядом с Европой, но Европой так и не стали. Мы все больше

Москва встала и замерзла. Как вы заводитесь в мороз?

Москва встала и замерзла. Как вы заводитесь в мороз? 6

Самая главная новость: «В Москве похолодало». Когда у нас за Уралом во глубине сибирских руд замерзали дальнобойщики, об этом было

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Новости

Новый Peugeot 3008 появится на российском рынке в мае

Новый Peugeot 3008 появится на российском рынке в мае 1

Компания Peugeot в 2017 году представит на российском рынке новое поколение кроссовера Peugeot 3008. Цены, комплектации новинки будут анонсированы позже, а старт продаж запланирован на 1 мая, сообщает пресс-служба Peugeot

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Toyota представила новый бензиновый двигатель объемом 1,5 л

Toyota представила новый бензиновый двигатель объемом 1,5 л 1

Накануне вступления в силу экологического стандарта Euro 6c и измерительного цикла по выбросу вредных веществ RDE (Real Driving Emission), Toyota

KIA — лидер автомобильного рынка Москвы в 2016 году

KIA — лидер автомобильного рынка Москвы в 2016 году 0

По данным аналитического агентства «Автостат», бренд KIA в 2016 году стал лидером продаж в Москве второй год подряд. В прошлом

Компания Bridgestone выводит на российский рынок бренд Firestone

Компания Bridgestone выводит на российский рынок бренд Firestone 4

Компания ООО «Бриджстоун СНГ» официально анонсировала выход дочернего бренда Firestone в сегменте легковых шин на российский рынок c летней моделью

Названы самые угоняемые автомобили в России

Названы самые угоняемые автомобили в России 0

В 2016 году от действий угонщиков чаще всего страдали и владельцы недорогих иномарок, кроссоверов и седанов бизнес-класса. Больше всего угонов

Столичных автомобилистов готовят к знаковой реформе

Столичных автомобилистов готовят к знаковой реформе 6

Столичные власти определились с дизайном и местами установки новых дорожных знаков. В ближайшее время в центре города появятся, в частности,

Продажи автомобилей класса «люкс» в России в 2016 году выросли на 6,5%

Продажи автомобилей класса «люкс» в России в 2016 году выросли на 6,5% 1

По итогам 2016 года продажи автомобилей класса «люкс» выросли на 6,5% и составили 1,2 тыс. штук, что на 6,5% выше

В России возобновились продажи кроссовера SsangYong Actyon

В России возобновились продажи кроссовера SsangYong Actyon 2

Продажи SsangYong Actyon стартовали в России. Таким образом дистрибьютор SsangYong Sollers без громких объявлений и рекламной поддержки де факто вернул модель

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Прибытие поезда. Ашленд. Наши дни. Прибытие поезда. Ашленд. Наши дни.

Прибытие поезда. Ашленд. Наши дни.

Австрийское сельское хозяйство, тракторы и комбайны Австрийское сельское хозяйство, тракторы и комбайны

Австрийское сельское хозяйство, тракторы и комбайны

Мы не спим — никто не спит. Коммунальная Москва. Мы не спим — никто не спит. Коммунальная Москва.

Мы не спим — никто не спит. Коммунальная Москва.

Американские полицейские не жалеют застрявшие фуры Американские полицейские не жалеют застрявшие фуры

Американские полицейские не жалеют застрявшие фуры

10 лет со старта продаж модели Nissan Qashqai 10 лет со старта продаж модели Nissan Qashqai

10 лет со старта продаж модели Nissan Qashqai

Супер дровоколы, пилы и прочие изобретения Супер дровоколы, пилы и прочие изобретения

Супер дровоколы, пилы и прочие изобретения

Никто не пошел на компромисс Никто не пошел на компромисс

Никто не пошел на компромисс

Nasser Al Attiyah — дойти до финиша! Nasser Al Attiyah — дойти до финиша!

Nasser Al Attiyah — дойти до финиша!

Приколы шиномонтажа Приколы шиномонтажа

Приколы шиномонтажа

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А вы бы как реагировали на такой светофор?

А вы бы как реагировали на такой светофор? 33

Нужен ли в РФ автоомбудсмен?

Нужен ли в РФ автоомбудсмен? 0

Двигатель от чего?

Двигатель от чего? 13

Искренней заботы и любви к велосипедистам

Искренней заботы и любви к велосипедистам 1

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime 3

Что добавить в школу Online AMSRUS

Что добавить в школу Online AMSRUS 0

Что для вас важнее?

Что для вас важнее? 8

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича:

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича: 23

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За «лучший внедорожник за миллион»

За «лучший внедорожник за миллион» 16

Чемпион по ликвидности

Чемпион по ликвидности 0

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину!

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину! 4

Только через страдания…

Только через страдания… 32

Яндекс-навигация на чьей стороне?

Яндекс-навигация на чьей стороне? 17

ГАИшник или Скорая?

ГАИшник или Скорая? 35

Ловушка-камера на М2

Ловушка-камера на М2 12

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Паровые турбины

Паровые турбины 4

Небольшой тест/викторина — Паровые турбины.   Другие тесты/викторины от AMSRUS

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Тест: Двигатель Стирлинга

Тест: Двигатель Стирлинга 1

Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.

20 интересных фактов об автомобилях — I

20 интересных фактов об автомобилях — I 1

Викторина/тест: 20 интересных фактов об автомобилях

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Путешествия

Победоносное отступление, или Тарутинский манёвр, часть 2. Анонс 21 января.

Победоносное отступление, или Тарутинский манёвр, часть 2. Анонс 21 января. 0

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию 16

Африканские приключения продолжаются!

Африканские приключения продолжаются! 0

Ну вот и началось «серьезно»

Ну вот и началось «серьезно» 0

Потерялся ключ от Hilux

Потерялся ключ от Hilux 0

Экспедиция Amarok финишировала

Экспедиция Amarok финишировала 0

Впечатления от Ботсваны самые положительные

Впечатления от Ботсваны самые положительные 0

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап 0

Африканские приключения

Африканские приключения 0

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь 1

AfroRally 2016 — перешли в Намибию

AfroRally 2016 — перешли в Намибию 0

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили…

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили… 0

AfroRally 2016 на берегу двух океанов

AfroRally 2016 на берегу двух океанов 1

АфроРалли 2016 уже в ЮАР

АфроРалли 2016 уже в ЮАР 0

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Показать все Как это сделано?

Как это сделано?

Как увеличить срок службы колесных дисков?

Как увеличить срок службы колесных дисков? 5

Почему одни колесные диски служат 7 лет, а другие теряют внешний вид и эксплуатационные свойства спустя 2-3 года? Некоторых моделей вовсе хватает на пару сезонов. В чем причина длительности срока

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Андроид в автомобиле

Андроид в автомобиле 5

Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала 0

Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о

Едем на автопилоте

Едем на автопилоте 3

8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental

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