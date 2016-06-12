Таганрогский автомобильный завод был основан в 1997 году. 21 января 2014 года признан банкротом. Выпускал всякие-разные машинки, а в одно прекрасное утро вдруг взял и обанкротился. И никто бы сегодня не вспомнил о продукции «ТагАЗа», если бы не одно «яркое