Сергей Карякин, комментарий: «Вот он и конец, конец «Дакара», финал, о котором мы все так долго мечтали. Мы победили несмотря ни на что, победили с отрывом в полтора часа. Иначе никак. Мы победили. Россия победила. Наша команда: Саша Доросинский и