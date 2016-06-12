Shelby Super Snake в честь 50-летнего юбилея модели

Shelby Super Snake в честь 50-летнего юбилея модели 0

Укушенный гадюкой Mustang готов вступить в бой с Hellcat. Полвека прошло с тех пор, как первый Super Snake, громогласно рыча, выехал из ворот завода Shelby American. Чтобы отметить этот юбилей,

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Автослесарь нагрел Госдеп США более чем на $500.000

Автослесарь нагрел Госдеп США более чем на $500.000 0

Департамент Юстиции США объявил, что сотрудник сервисной компании в Вирджинии признал свою вину в мошенничестве с запчастями и транспортными средствами Государственного Департамента США. В частности, он продал 12 Chevrolet Suburban, Hummer, а также дисков и шин на сумму $7500. Он

Автоматический сбор и упаковка сена на полях

Автоматический сбор и упаковка сена на полях 0

Удивительные современные мега машины и сельское хозяйство: автоматический сборщик тюков сена против примитивных приспособлений. Германия, США и другие.

Лимузины Президентов. Трамп, Обама, ДеГолль и многие другие

Лимузины Президентов. Трамп, Обама, ДеГолль и многие другие 0

Дональд Трамп принял президентскую присягу в Вашингтоне. Самое время рассказать про автомобили, на которых передвигались и передвигаются лидеры разных стран в разные времена. Трамп не только получил во владение ключи от Белого Дома, но и планирует в ближайшее время сформулировать

SAAB может окончательно восстать из мертвых

SAAB может окончательно восстать из мертвых 3

Находящийся последнее время в состоянии зомби, шведский бренд SAAB может получить реинкарнацию и ожить в ближайшее время. Компания National Electric Vehicle Sweden (NEVS), которой принадлежит марка SAAB, сделала еще один шаг для возвращение в мир живых. В глобальных планах компании

Самая большая в мире карта Индии в исполнении Nissan GT-R

Самая большая в мире карта Индии в исполнении Nissan GT-R 0

Именно так Nissan решил отметить национальный праздник Индии — День Республики. Nissan GT-R продолжает собирать самую большую среди автомобилей коллекцию мировых рекордов. Не так давно был, например, самый быстрый в мире дрифт. Теперь суперкар вознамерился замахнуться на более глобальный рекорд

Eagle Spyder GT — Jaguar E-Type почти за миллион

Eagle Spyder GT — Jaguar E-Type почти за миллион 0

Если вы хотите себе такой, то лучше уже начинать откладывать деньги. Компания Singer Vehicle Design занимается не только восстановлением «под ключ» заслуженной классики. Eagle — это новый проект, который занимается восстановлением и модернизацией Jaguar E-Type ограниченными сериями. Недавно парни представили

Лыжи, санки, Lamborghini

Лыжи, санки, Lamborghini 2

Чувак из Юты с друзьями решили использовать 520 лошадей для зимних видов спорта. Что бы вы сделали, если бы у вас был Lamborghini Gallardo, наступила зима и выпал хороший мягкий снежок? Если вас зовут Джеймс Кондон или The Stradman, вы

Красивое видео — поезда рассекают снег

Красивое видео — поезда рассекают снег 0

Удивительные поезда расчищают железнодорожные пути от снега огромным плугом впереди себя! Видео из США, Канады, России и других стран.

Когда женщина узнала об освобождении водителя, ей стало хуже

Когда женщина узнала об освобождении водителя, ей стало хуже 8

Мужчина, жену и 2-летнего ребенка которого избил таксист, рассказал, что, когда его супруга узнала о том, что водителя выпустили на свободу, ей стало хуже. По словам мужчины, ребенок находится под присмотром врачей, осложнений пока нет. РЕН ТВ сообщает: что в

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Депутатам надо еще денег!

Депутатам надо еще денег! 9

Госдума разработала новую схему обеспечения транспортом депутатов, рассказал РБК вице-спикер Игорь Лебедев. Для этого потребуются дополнительные 215 млн руб. в год. Минфин пока выделение денег не согласовал В конце осенней сессии Госдумы спикер нижней палаты Вячеслав Володин пообещал депутатам найти деньги для обеспечения их служебным

Москва. Очередь на обжалование штрафов

Москва. Очередь на обжалование штрафов 9

«Сходи к судебному приставу и докажи, что не виноват»! Очередь на обжалование штрафов. Крутицкий вал.  

Экономическая дальновидность ЭРА-ГЛОНАСС

Экономическая дальновидность ЭРА-ГЛОНАСС 7

С 1 января 2017 года все новые модели автомобилей, выпускаемые в обращение на территории Таможенного союза, должны по закону оснащаться модулями ЭРА-ГЛОНАСС — системы оповещения экстренных служб о ДТП. По новым требованиям Техрегламента о безопасности транспортных средств, автокомпания, которая намерена

Представлен Ford Mustang 2018

Представлен Ford Mustang 2018 1

Сегодня Ford представляет новый Mustang – мировой бестселлер среди спортивных купе и самый передовой Mustang в истории. Автомобиль получил ряд усовершенствований, включая улучшенные динамические характеристики благодаря более мощным двигателям и новой подвеске MagneRide; новую кастомизируемую цифровую панель инструментов; новый дизайн

Падший индеец. Жизнь и смерть Pontiac

Падший индеец. Жизнь и смерть Pontiac 1

Индейцы вообще удивительные люди. Угнетенная нация, живущая в резервациях на своей собственной земле, не потерявшая за сотни лет пресса гордости и аутентичности. Давным давно, еще в 60х годах 18 века, вождь племени оттава, Понтиак, возглавил борьбу северных индейских племен против

Как по нотам. Автомобили с музыкальными названиями

Как по нотам. Автомобили с музыкальными названиями 1

Как в современном автомобильном мире выбираются названия для новых моделей? Маркетологи устраивают мозговой штурм, пытают фокус-группы на тему реакции, ассоциаций и прочих эмоций, советы директоров заседают, утверждая наиболее подходящее название. Куча времени, сил, денег. Однако, несмотря на то, что все

Показать все Последнее в блогах

Последнее в блогах

Новый DFM AX7 выйдет на российский рынок в 2017 году

Новый DFM AX7 выйдет на российский рынок в 2017 году 0

На полигоне Научно-исследовательского центра по испытания и доводке автомототехники (НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ») состоялся сертификационный краш-тест кроссовера DFM AX7, оборудованного устройством ЭРА-ГЛОНАСС — российской системы экстренного реагирования. В соответствии с техническим

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Современные буровые мега машины

Современные буровые мега машины 0

Огромные суровые бурильные машины разных уголков нашей Земли. Современные технологии и тяжелое оборудование. Буры, самосвалы и многое другое США, Германия

Современные лесные монстры — мега машины валят лес

Современные лесные монстры — мега машины валят лес 1

Удивительные современные мега машины для лесозаготовки: лесной трактор, комбайн, резак, погрузчик, приспособление и машины для резки и сбора деревьев. Видео

Лекарство от депрессии

Лекарство от депрессии 0

Там сейчас в интернетах какая-то яростная рубка пошла за едет УАЗ — не едет УАЗ, отвалилась наклейка с ручки КПП

Будейовицкий анабасис SKODA

Будейовицкий анабасис SKODA 0

Путешествие на автомобиле несравнимо с другими видами туризма удобству и богатству впечатлений. А что если совместить его с погружением в

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Packard Twin Six – первое на планете авто с V12

Packard Twin Six – первое на планете авто с V12 0

В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,

Запрограммированный износ

Запрограммированный износ 39

«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность 8

Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже 1

UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной

Минчанин ночевал в авто, чтобы выследить злоумышленника, который царапает его машину

Минчанин ночевал в авто, чтобы выследить злоумышленника, который царапает его машину 8

Любопытную историю на форуме Минского скутер-клуба рассказал автовладелец по ником Кот. На его авто, которое он регулярно парковал во дворе,

Скамейки из машин

Скамейки из машин 1

Вторая жизнь автомобилей.

Тест-драйвы

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
20 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
20 out of 5
Электроника
19.5 out of 5
Экстерьер
20 out of 5
Интерьер
20 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Lexus GS-F: дикий барин

Lexus GS-F: дикий барин

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
16 out of 5
Электроника
18 out of 5
Экстерьер
12 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
8 out of 5
Электроника
12 out of 5
Экстерьер
16 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
16 out of 5
Управляемость
12 out of 5
Безопасность

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Авторские программы

Бабушка с козой в опасности!

Бабушка с козой в опасности! 0

Человечество потихонечку начинает делать автомобили, которые будут принимать за водителей решение куда и как ехать. Они еще не нашли какого-то своего определенного названия. На последнее время, пожалуй, самое точное определение

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Как долго будут прятать Пикуленко от эфира?

Как долго будут прятать Пикуленко от эфира? 3

«Раз бабушка случайно выйдет на дорогу, значит беспилотные автомобили укроют в тоннелях, они же будут электрические значит никто не задохнется

Восток — дело тонкое. Главное — не порвать.

Восток — дело тонкое. Главное — не порвать. 1

Если вчера китайцы заявляли, что они продали 28 миллионов автомобилей, то сегодня они поняли, что наврали слишком много. Пришла поправка

Это обман или юмор?

Это обман или юмор? 4

Существует два полюса отечественного остроумия. Внизу — примитивный стройбатовский одноклеточный заборостроительный юмор Петросяна. Там же, до кучи, валяются всякие Леоны

Система образования в том числе и водителей

Система образования в том числе и водителей 0

«Гражданский водитель тоже мог сдать вправо». Нет, не мог справа был забор. Смотрите видеозапись у него маневрирование вправо было ограничено.

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Новости

Инспектор ДПС прыгнул в воду и спас водителя

Инспектор ДПС прыгнул в воду и спас водителя 11

На Ростовской набережной в Москве автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Инцидент произошел вечером 26 января. Как сообщили в МВД, находившийся рядом экипаж ДПС увидел случившееся. Один из инспекторов прыгнул в воду и спас женщину, находившуюся за рулем автомобиля.

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Audi A3 тоже понравился немцам!

Audi A3 тоже понравился немцам! 0

Audi A3 одержал победу в премии Best Cars 2017 в номинации «Лучший компактный автомобиль» по результатам опроса читателей журнала «auto

ŠKODA Octavia понравился немцам

ŠKODA Octavia понравился немцам 1

ŠKODA Octavia вновь заняла первое место среди иностранных автомобилей в своем классе в читательском конкурсе «Лучшие автомобили 2017 года» немецкого

Чемпионы Euro NCAP

Чемпионы Euro NCAP 0

Volvo S90 и V90 получили высшую оценку по защите пешеходов в краш-тестах Euro NCAP Результаты S90 и V90 превзошли лучшие

Таксист вытолкнул ребенка из машины

Таксист вытолкнул ребенка из машины 1

В Москве возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетнего ребенка, которого таксист вместе с матерью вытолкнул из своей машины, сообщили

Больше 200 гоночных суперкаров в течение двух лет

Больше 200 гоночных суперкаров в течение двух лет 0

201-й спортивный автомобиль, которым стала модель Huracán GT3, сошел со сборочной линии в Сант-Агата Болоньезе 18 января. Выпуск этого автомобиля

Ford Mustang 2017 недостаточно безопасен для EuroNCAP

Ford Mustang 2017 недостаточно безопасен для EuroNCAP 0

Американский институт «Insurance Institute for Highway Safety» сравнил три самых любимых в США маслкара. Ford Mustang показал себя хорошо, по

Мерседес-Бенц — лидер в премиальном сегменте 4 раз подряд

Мерседес-Бенц — лидер в премиальном сегменте 4 раз подряд 0

Мерседес-Бенц подтверждает четвертый раз подряд свои лидирующие позиции в премиальном сегменте российского автомобильного рынка убедительными итогами продаж 2016 года: 36888

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Реклама за которую не стыдно! Реклама за которую не стыдно!

Реклама за которую не стыдно!

Первый глобальный тест-драйв Lamborghini Aventador S Первый глобальный тест-драйв Lamborghini Aventador S

Первый глобальный тест-драйв Lamborghini Aventador S

Прибытие поезда. Ашленд. Наши дни. Прибытие поезда. Ашленд. Наши дни.

Прибытие поезда. Ашленд. Наши дни.

Австрийское сельское хозяйство, тракторы и комбайны Австрийское сельское хозяйство, тракторы и комбайны

Австрийское сельское хозяйство, тракторы и комбайны

Мы не спим — никто не спит. Коммунальная Москва. Мы не спим — никто не спит. Коммунальная Москва.

Мы не спим — никто не спит. Коммунальная Москва.

Американские полицейские не жалеют застрявшие фуры Американские полицейские не жалеют застрявшие фуры

Американские полицейские не жалеют застрявшие фуры

10 лет со старта продаж модели Nissan Qashqai 10 лет со старта продаж модели Nissan Qashqai

10 лет со старта продаж модели Nissan Qashqai

Супер дровоколы, пилы и прочие изобретения Супер дровоколы, пилы и прочие изобретения

Супер дровоколы, пилы и прочие изобретения

Никто не пошел на компромисс Никто не пошел на компромисс

Никто не пошел на компромисс

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А вы бы как реагировали на такой светофор?

А вы бы как реагировали на такой светофор? 33

Нужен ли в РФ автоомбудсмен?

Нужен ли в РФ автоомбудсмен? 0

Двигатель от чего?

Двигатель от чего? 13

Искренней заботы и любви к велосипедистам

Искренней заботы и любви к велосипедистам 1

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime 3

Что добавить в школу Online AMSRUS

Что добавить в школу Online AMSRUS 0

Что для вас важнее?

Что для вас важнее? 8

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича:

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича: 23

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За «лучший внедорожник за миллион»

За «лучший внедорожник за миллион» 16

Чемпион по ликвидности

Чемпион по ликвидности 0

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину!

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину! 4

Только через страдания…

Только через страдания… 32

Яндекс-навигация на чьей стороне?

Яндекс-навигация на чьей стороне? 17

ГАИшник или Скорая?

ГАИшник или Скорая? 35

Ловушка-камера на М2

Ловушка-камера на М2 12

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Паровые турбины

Паровые турбины 4

Небольшой тест/викторина — Паровые турбины.   Другие тесты/викторины от AMSRUS

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Тест: Двигатель Стирлинга

Тест: Двигатель Стирлинга 1

Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.

20 интересных фактов об автомобилях — I

20 интересных фактов об автомобилях — I 1

Викторина/тест: 20 интересных фактов об автомобилях

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Путешествия

Победоносное отступление, или Тарутинский манёвр, часть 2. Анонс 21 января.

Победоносное отступление, или Тарутинский манёвр, часть 2. Анонс 21 января. 0

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию 16

Африканские приключения продолжаются!

Африканские приключения продолжаются! 0

Ну вот и началось «серьезно»

Ну вот и началось «серьезно» 0

Потерялся ключ от Hilux

Потерялся ключ от Hilux 0

Экспедиция Amarok финишировала

Экспедиция Amarok финишировала 0

Впечатления от Ботсваны самые положительные

Впечатления от Ботсваны самые положительные 0

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап 0

Африканские приключения

Африканские приключения 0

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь 1

AfroRally 2016 — перешли в Намибию

AfroRally 2016 — перешли в Намибию 0

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили…

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили… 0

AfroRally 2016 на берегу двух океанов

AfroRally 2016 на берегу двух океанов 1

АфроРалли 2016 уже в ЮАР

АфроРалли 2016 уже в ЮАР 0

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Показать все Как это сделано?

Как это сделано?

Как увеличить срок службы колесных дисков?

Как увеличить срок службы колесных дисков? 5

Почему одни колесные диски служат 7 лет, а другие теряют внешний вид и эксплуатационные свойства спустя 2-3 года? Некоторых моделей вовсе хватает на пару сезонов. В чем причина длительности срока

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Андроид в автомобиле

Андроид в автомобиле 5

Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала 0

Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о

Едем на автопилоте

Едем на автопилоте 3

8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental

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