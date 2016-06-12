Укушенный гадюкой Mustang готов вступить в бой с Hellcat. Полвека прошло с тех пор, как первый Super Snake, громогласно рыча, выехал из ворот завода Shelby American. Чтобы отметить этот юбилей,
Департамент Юстиции США объявил, что сотрудник сервисной компании в Вирджинии признал свою вину в мошенничестве с запчастями и транспортными средствами Государственного Департамента США. В частности, он продал 12 Chevrolet Suburban, Hummer, а также дисков и шин на сумму $7500. Он
Удивительные современные мега машины и сельское хозяйство: автоматический сборщик тюков сена против примитивных приспособлений. Германия, США и другие.
Дональд Трамп принял президентскую присягу в Вашингтоне. Самое время рассказать про автомобили, на которых передвигались и передвигаются лидеры разных стран в разные времена. Трамп не только получил во владение ключи от Белого Дома, но и планирует в ближайшее время сформулировать
Находящийся последнее время в состоянии зомби, шведский бренд SAAB может получить реинкарнацию и ожить в ближайшее время. Компания National Electric Vehicle Sweden (NEVS), которой принадлежит марка SAAB, сделала еще один шаг для возвращение в мир живых. В глобальных планах компании
Именно так Nissan решил отметить национальный праздник Индии — День Республики. Nissan GT-R продолжает собирать самую большую среди автомобилей коллекцию мировых рекордов. Не так давно был, например, самый быстрый в мире дрифт. Теперь суперкар вознамерился замахнуться на более глобальный рекорд
Если вы хотите себе такой, то лучше уже начинать откладывать деньги. Компания Singer Vehicle Design занимается не только восстановлением «под ключ» заслуженной классики. Eagle — это новый проект, который занимается восстановлением и модернизацией Jaguar E-Type ограниченными сериями. Недавно парни представили
Чувак из Юты с друзьями решили использовать 520 лошадей для зимних видов спорта. Что бы вы сделали, если бы у вас был Lamborghini Gallardo, наступила зима и выпал хороший мягкий снежок? Если вас зовут Джеймс Кондон или The Stradman, вы
Удивительные поезда расчищают железнодорожные пути от снега огромным плугом впереди себя! Видео из США, Канады, России и других стран.
Мужчина, жену и 2-летнего ребенка которого избил таксист, рассказал, что, когда его супруга узнала о том, что водителя выпустили на свободу, ей стало хуже. По словам мужчины, ребенок находится под присмотром врачей, осложнений пока нет. РЕН ТВ сообщает: что в
Госдума разработала новую схему обеспечения транспортом депутатов, рассказал РБК вице-спикер Игорь Лебедев. Для этого потребуются дополнительные 215 млн руб. в год. Минфин пока выделение денег не согласовал В конце осенней сессии Госдумы спикер нижней палаты Вячеслав Володин пообещал депутатам найти деньги для обеспечения их служебным
«Сходи к судебному приставу и докажи, что не виноват»! Очередь на обжалование штрафов. Крутицкий вал.
С 1 января 2017 года все новые модели автомобилей, выпускаемые в обращение на территории Таможенного союза, должны по закону оснащаться модулями ЭРА-ГЛОНАСС — системы оповещения экстренных служб о ДТП. По новым требованиям Техрегламента о безопасности транспортных средств, автокомпания, которая намерена
Сегодня Ford представляет новый Mustang – мировой бестселлер среди спортивных купе и самый передовой Mustang в истории. Автомобиль получил ряд усовершенствований, включая улучшенные динамические характеристики благодаря более мощным двигателям и новой подвеске MagneRide; новую кастомизируемую цифровую панель инструментов; новый дизайн
Индейцы вообще удивительные люди. Угнетенная нация, живущая в резервациях на своей собственной земле, не потерявшая за сотни лет пресса гордости и аутентичности. Давным давно, еще в 60х годах 18 века, вождь племени оттава, Понтиак, возглавил борьбу северных индейских племен против
Как в современном автомобильном мире выбираются названия для новых моделей? Маркетологи устраивают мозговой штурм, пытают фокус-группы на тему реакции, ассоциаций и прочих эмоций, советы директоров заседают, утверждая наиболее подходящее название. Куча времени, сил, денег. Однако, несмотря на то, что все
На полигоне Научно-исследовательского центра по испытания и доводке автомототехники (НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ») состоялся сертификационный краш-тест кроссовера DFM AX7, оборудованного устройством ЭРА-ГЛОНАСС — российской системы экстренного реагирования. В соответствии с техническим
Огромные суровые бурильные машины разных уголков нашей Земли. Современные технологии и тяжелое оборудование. Буры, самосвалы и многое другое США, Германия
Удивительные современные мега машины для лесозаготовки: лесной трактор, комбайн, резак, погрузчик, приспособление и машины для резки и сбора деревьев. Видео
Там сейчас в интернетах какая-то яростная рубка пошла за едет УАЗ — не едет УАЗ, отвалилась наклейка с ручки КПП
Путешествие на автомобиле несравнимо с другими видами туризма удобству и богатству впечатлений. А что если совместить его с погружением в
В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,
«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.
Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг
UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной
Любопытную историю на форуме Минского скутер-клуба рассказал автовладелец по ником Кот. На его авто, которое он регулярно парковал во дворе,
Вторая жизнь автомобилей.
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Человечество потихонечку начинает делать автомобили, которые будут принимать за водителей решение куда и как ехать. Они еще не нашли какого-то своего определенного названия. На последнее время, пожалуй, самое точное определение
«Раз бабушка случайно выйдет на дорогу, значит беспилотные автомобили укроют в тоннелях, они же будут электрические значит никто не задохнется
Если вчера китайцы заявляли, что они продали 28 миллионов автомобилей, то сегодня они поняли, что наврали слишком много. Пришла поправка
Существует два полюса отечественного остроумия. Внизу — примитивный стройбатовский одноклеточный заборостроительный юмор Петросяна. Там же, до кучи, валяются всякие Леоны
«Гражданский водитель тоже мог сдать вправо». Нет, не мог справа был забор. Смотрите видеозапись у него маневрирование вправо было ограничено.
На Ростовской набережной в Москве автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Инцидент произошел вечером 26 января. Как сообщили в МВД, находившийся рядом экипаж ДПС увидел случившееся. Один из инспекторов прыгнул в воду и спас женщину, находившуюся за рулем автомобиля.
Audi A3 одержал победу в премии Best Cars 2017 в номинации «Лучший компактный автомобиль» по результатам опроса читателей журнала «auto
ŠKODA Octavia вновь заняла первое место среди иностранных автомобилей в своем классе в читательском конкурсе «Лучшие автомобили 2017 года» немецкого
Volvo S90 и V90 получили высшую оценку по защите пешеходов в краш-тестах Euro NCAP Результаты S90 и V90 превзошли лучшие
В Москве возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетнего ребенка, которого таксист вместе с матерью вытолкнул из своей машины, сообщили
201-й спортивный автомобиль, которым стала модель Huracán GT3, сошел со сборочной линии в Сант-Агата Болоньезе 18 января. Выпуск этого автомобиля
Американский институт «Insurance Institute for Highway Safety» сравнил три самых любимых в США маслкара. Ford Mustang показал себя хорошо, по
Мерседес-Бенц подтверждает четвертый раз подряд свои лидирующие позиции в премиальном сегменте российского автомобильного рынка убедительными итогами продаж 2016 года: 36888
Небольшой тест/викторина — Паровые турбины. Другие тесты/викторины от AMSRUS
Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.
Викторина/тест: 20 интересных фактов об автомобилях
Почему одни колесные диски служат 7 лет, а другие теряют внешний вид и эксплуатационные свойства спустя 2-3 года? Некоторых моделей вовсе хватает на пару сезонов. В чем причина длительности срока
Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей
Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о
8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental