Чувак из Юты с друзьями решили использовать 520 лошадей для зимних видов спорта. Что бы вы сделали, если бы у вас был Lamborghini Gallardo, наступила зима и выпал хороший мягкий снежок? Если вас зовут Джеймс Кондон или The Stradman, вы