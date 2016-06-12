Запуск системы «Пит-стоп» для борьбы с лихачами в Москве перенесли на весну 2017 г. Об этом ранее сообщил журналистам заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полковник полиции
Современные невероятные технологии и мега машины. Сельское хозяйство, производство, строительство и ремонт дорог. Огромный грузовой вертолет, огромный отбойный молоток, самосвал, траншеекопатель, добыча мрамора, спуск огромных кораблей на воду, транспортировка самолета вертолетом, прокладка и строительство тоннелей и многое другое. США, Бразилия,
Компания Nissan в новом поколении электромобиля Leaf применит систему беспилотного вождения, сообщает КоммерсантЪ. Господин Карлос Гон, глава альянса Renault Nissan, не назвал дату дебюта нового хэтчбека с электродвигателем, но во время выставки потребительской электроники CES-2017 подтвердил, что следующий Nissan Leaf
Компания Hyundai в марте 2017 года на автосалоне в Женеве покажет новый водородный кроссовер, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Auto Express. «Наша цель заключается в разработке более дешёвой, более надёжной и более эффективной водородной модели, — заявил управляющий директор научно-исследовательского
В преддверии автосалона в Детройте немецкий автопроизводитель опубликовал интригующее видео новинки. Смотрим!
Во время выставки в Лас-Вегасе Honda представила мотоцикл-«неваляшку», способный к самобалансировке. Он оборудован специальной системой Riding Assist, которая не позволяет транспортному средству упасть. Мотоцикл Honda сконструирован на базе модели NC750. Самое интересное во всем этом то, что данное передвижное техническое устройство
На выставке CES 2017 компания Bosch продемонстрировала концепцию автомобиля Интернета вещей, который являет собой представление компании об автопроме будущего. В прошлом году Bosch уже показывала на выставке CES 2016 концепт-кар, который был оснащен рекордным количеством различных дисплеев. Представленный в этом
Японский автомобильный концерн Infiniti в 2016 году смог установить мировой рекорд по количеству продаж. Всего было реализовано 230 тысяч автомобилей, что превысило прошлогодний показатель на 7%. Мировой экономический кризис пошёл только на пользу японскому концерну. Согласно данным издания Motor1, Infiniti
Mercedes-Benz лидирует по продажам в России среди представителей «большой немецкой тройки», о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». За 11 месяцев 2016 года мюнхенский бренд продал россиянам 29 089 машин, на 8% меньше, чем годом ранее. В линейке «Мерседес»
Концерн PSA Group на новые модели Peugeot и Citroen будет устанавливать встроенный видеорегистратор от Garmin, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Auto Express. По данным издания, система Garmin Intelligent Driving Video Recorder (IDVR) будет включать в себя встроенную в автомобиль камеру
Что будет если вы попытаетесь украсть капотный знак у Rolls-Royce? «Дух Экстаза» или «Дух Восторга» — символическое изображение богини Ники, украшающее капот автомобилей марки Rolls-Royce. С 1923 года является неотъемлемым атрибутом всех автомобилей этой марки. Первоначально символ Rolls-Royce назывался «Олицетворение
Итоги независимого краш-текста обновленного UAZ Patriot, проведенного российскими журналистами, не удовлетворили УАЗ, и стороны договорились разбить внедорожник повторно, сообщает Газета.ру. Представители УАЗа заявили, что в ходе доработки в немецкой лаборатории фирмы Takata автомобиль прошел несколько краш-тестов, результаты которых были более
Народ! Посмотрите, как наше правительство оказывает помощь водителям — дальнобойщикам! 21 декабря в 12:56 В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов.
Дальнобойщики из разных регионов России приехали в Москву на слушания в Общественную палату РФ, где должен был обсуждаться вопрос о взимании платы с большегрузов за пользование федеральными дорогами «Платон». В большой список выступающих экспертов от госструктур был включен всего один
Никулинский суд Москвы в понедельник арестовал на 14 суток водителя автомобиля марки Hummer Алексея Смагина, катавшегося по пешеходным дорожкам МГУ и заезжавшего на лестницу университета. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Самоходкина. «Смагин признан виновным по ч .1 ст. 20.1
Таганрогский автомобильный завод был основан в 1997 году. 21 января 2014 года признан банкротом. Выпускал всякие-разные машинки, а в одно прекрасное утро вдруг взял и обанкротился. И никто бы сегодня не вспомнил о продукции «ТагАЗа», если бы не одно «яркое
Даже самые грозные и огромные машины в мире не совершенны. Видео о том как переворачиваются, разваливаются и горят машины-титаны. Катастрофы горнодобывающей промышленности. Белаз, Комацу, Кат, Либхер, Вольво и другие карьерные
Видео снято внутри завода Mercedes-Benz и демонстрирует, как делаются грузовики Mercedes-Benz и их кабина. Высокотехнологичные роботы, качественные материалы и немецкая
В следующем видео вы увидите и узнаете, как отремонтировать гигантскую шину огромного транспортного средства типа БелАЗ.
Удивительные современные мега машины и сельское хозяйство: трактор, комбайн, траншеекопатель, косилка, погрузчик, жатка, приспособление для сбора сена, соломы, водная помпа
Прохожие в Перми сняли на камеру мобильного телефона сцену спасения автомобиля «ГАЗель» трамваем, выступившим в роли тягача.
В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,
«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.
UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной
Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг
Вторая жизнь автомобилей.
Любопытную историю на форуме Минского скутер-клуба рассказал автовладелец по ником Кот. На его авто, которое он регулярно парковал во дворе,
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С. Асланян: Нам пишут: «При всем уважении к вам, Сергей, вы не совсем правы. На поддержание и ремонт дорого также, как и в Германии к примеру, необходимы деньги. В Германии
«Государство расположилось в России, как оккупационная армия. Мы не ощущаем государство частью себя. Государство и общество ведут войну. Государство —
На прошлой неделе от Миши из Саратова пришел умный вопрос: «Сергей, если вы завтра станете министром транспорта Российской Федерации, ваш
С.Асланян: Мне уже предложили параллельно возглавить еще и Минпромторг, поскольку нужно что-то делать с автомобильной промышленностью. Она у нас входит структурным
С.Асланян: «В японском УК есть статья «Неэффективное управление активами акционерами»?» — спрашивает меня Twitter. Нет, в корейском это есть. Вообще
Наши коллеги из издания «АвтоВзгляд» опубликовали интересную и поучительную историю, которая произошла с жителем Саратова. Мы приводим статью полностью. История началась пару месяцев назад, когда житель Саратова Антон Киселев решил
Корпорация из Купертино на собственных автомобилях, похоже, поставила крест, сосредоточившись, как и Google, на беспилотных технологиях. Но не исключено, что
Концепт-кар F-88 1954 года на сегодняшний день является самым дорогим в истории автомобилем Oldsmobile. Это редкий случай, когда за 3
Тюнинг-ателье Hennessey Performance анонсировало проект VelociRaptor 6X6 — трёхосный шестиколёсный пикап на базе нового Ford Raptor. Компания к стандартному пикапу
Корпорация Fiat Chrysler Automobiles (FCA) совместно с подразделением Panasonic Automotive Advanced Engineering разработала концептуальный электрический минивен Portal, ориентированный на «миллениалов»
KIA Picanto третьего поколения создан в дизайн-центрах в Намьянге (Южная Корея) и Франкфурте-на-Майне (Германия). Новинка получила молодежный и энергичный дизайн. Впервые
В Германии специалисты дилерского центра Piaggio нашли законные основания для езды на автомобиле без прав. Как оказалось, для этого нужно
На записи видеорегистратора видно, что автопилот Tesla с нечеловеческой быстротой предсказывает аварию и спасает водителю если не жизнь, то уж
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Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.
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Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей
Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о
8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental