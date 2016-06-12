На этой неделе в Instagram Clarkson Daily – голосование за главные события 2016-го. Раунд №5 – «Гиперкар года». Оставляйте голоса под оригинальным постом! Раунд №5 – «Гиперкар года». Вам какой? (Голосуем
Седан Ford Fusion, известный на нашем рынке под именем Mondeo, недавно подвергся рестайлингу, а теперь компания Ford презентовала новое поколение его полуавтономной версии. Нынешнее обновление впору называть не рестайлингом, а «апгрейдом», потому что акцент сделан на модернизации аппаратного и программного
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года в России будет продано более 1,3 млн новых легковых автомобилей. Таким образом, падение рынка по итогам нынешнего года может составить 12%. Отметим, что это практически соответствует тому прогнозу, который наше агентство
Навесной мост, высота которого составляет 565 метров на уровнем моря, стал автомобильным. Мост, сравнимый по высоте с 200-этажным домом, стал частью новой скоростной магистрали, которая соединила города Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань.
Никаких голосований, все и так уже понятно! Открытием года становится шоу @turboyamaofficial. Раунд №4 – «Открытие года» Сегодня дам вам передохнуть. Никаких голосований. Открытием года становится шоу @turboyamaofficial. Соперников не было, а если и были, то взяли самоотвод и в
В Индонезии мужчина спас двоих детей, выхватив их из под колес автомобиля.
В российском представительстве компании SsangYong назвали официальную стоимость кроссовера Tivoli и его удлиненной модификации Tivoli XLV. Начальная цена базовой версии автомобиля составляет 999 тыс. рублей. Отечественным покупателям доступна модель лишь с 1,6-литровым двигателем мощностью 128 л.с. В базовой версии мотор
Именно потому, что в курортных районах Болгарии такая погода редкость на дорогах образовались множественные заторы. В Северо-западные регионы Болгарии пришли серьезные снегопады. Наибольшее количество снега выпало в регионе Ловеч — в некоторых местах больше 50 сантиметров. Из-за снегопада некоторые населенные
Удивительные поезда расчищают железнодорожные пути от снега огромным плугом впереди себя! Видео из США, Канады, России и других ст
В России может появиться единый реестр автомобилей инвалидов, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. «Должен быть реестр автомобилей инвалидов I и II групп, а также детей-инвалидов. За неправомерное использование
Итоги независимого краш-текста обновленного UAZ Patriot, проведенного российскими журналистами, не удовлетворили УАЗ, и стороны договорились разбить внедорожник повторно, сообщает Газета.ру. Представители УАЗа заявили, что в ходе доработки в немецкой лаборатории фирмы Takata автомобиль прошел несколько краш-тестов, результаты которых были более
Народ! Посмотрите, как наше правительство оказывает помощь водителям — дальнобойщикам! 21 декабря в 12:56 В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов.
Дальнобойщики из разных регионов России приехали в Москву на слушания в Общественную палату РФ, где должен был обсуждаться вопрос о взимании платы с большегрузов за пользование федеральными дорогами «Платон». В большой список выступающих экспертов от госструктур был включен всего один
Никулинский суд Москвы в понедельник арестовал на 14 суток водителя автомобиля марки Hummer Алексея Смагина, катавшегося по пешеходным дорожкам МГУ и заезжавшего на лестницу университета. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Самоходкина. «Смагин признан виновным по ч .1 ст. 20.1
Таганрогский автомобильный завод был основан в 1997 году. 21 января 2014 года признан банкротом. Выпускал всякие-разные машинки, а в одно прекрасное утро вдруг взял и обанкротился. И никто бы сегодня не вспомнил о продукции «ТагАЗа», если бы не одно «яркое
Будем честны, компания Uber обогнала традиционное такси по всему миру не потому, что их сервис намного удобнее и разнообразнее, а реклама — креативнее. Эти факторы сыграли свою роль, но все же больше всего люди по всему миру ценят Uber за
На этой неделе в Instagram Clarkson Daily – голосование за главные события 2016-го. Раунд №3 – «Провал года». Оставляйте голоса под оригинальным постом! Раунд №3 – «Провал года» Голосуем как обычно
В следующем видео вы увидите и узнаете, как отремонтировать гигантскую шину огромного транспортного средства типа БелАЗ.
На этой неделе в инстаграме Clarkson Daily – голосование за главные события 2016-го. Раунд №2 – «Лучший трек про транспортное средство
Долго ли, коротко ли, но мы собрали видеоверсию Концентрата Мыслей. Получилось две части, одна «активная», с прокатушками и спецэффектами. Вторая
На этой неделе в инстаграме Clarkson Daily – голосование за главные события 2016-го. Раунд №1 – «Лучший краш-тест года». Оставляйте голоса
В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,
«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.
UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной
Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг
Вторая жизнь автомобилей.
Вместо помощи при выборе наилучшего маршрута, программа с подозрительным упорством тащит в пробки. Из помощника Яндекс превратился в манипулятора и
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«Государство расположилось в России, как оккупационная армия. Мы не ощущаем государство частью себя. Государство и общество ведут войну. Государство — карательную, общество — партизанскую» — Герцен Александр Иванович. Государство создает
На прошлой неделе от Миши из Саратова пришел умный вопрос: «Сергей, если вы завтра станете министром транспорта Российской Федерации, ваш
С.Асланян: Мне уже предложили параллельно возглавить еще и Минпромторг, поскольку нужно что-то делать с автомобильной промышленностью. Она у нас входит структурным
С.Асланян: «В японском УК есть статья «Неэффективное управление активами акционерами»?» — спрашивает меня Twitter. Нет, в корейском это есть. Вообще
…самый лучший способ исцелиться от любого недуга — это прийти на работу. Особенно, если работаешь на «Эхо Москвы», потому что
Российский дилер Mercedes АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 208 автомобилей модели S-Class (217). Как сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, отзыву подлежат авто, реализованные с ноября 2015
Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) и Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги» в течение последних трех месяцев
Автопроизводитель Volvo Cars анонсировал появление Skype for Business в своих новых моделях 90-ой серии. Это приложение от Microsoft позволит клиентам
И упадок, и рост Вопреки надеждам, уходящий год опять стал серьезным испытанием для российского автомобильного рынка, падение которого продолжилось. Хотя
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам
Реализация отечественного кроссовера LADA Xray на автомобильном рынке России в 2016 году почти достигли отметки 20 тысяч единиц, сообщает Федеральное
Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в ноябре и на основе полученных данных составили рейтинг самых востребованных
С января по ноябрь включительно в России было продано 2079 автомобилей марки Citroen, о чем сообщается в материалах исследования «Автостат
Небольшой тест/викторина — Паровые турбины. Другие тесты/викторины от AMSRUS
Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.
Викторина/тест: 20 интересных фактов об автомобилях
Почему одни колесные диски служат 7 лет, а другие теряют внешний вид и эксплуатационные свойства спустя 2-3 года? Некоторых моделей вовсе хватает на пару сезонов. В чем причина длительности срока
Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей
Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о
8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental