Раунд №5 – «Гиперкар года».

Раунд №5 – «Гиперкар года». 0

На этой неделе в Instagram Clarkson Daily – голосование за главные события 2016-го. Раунд №5 – «Гиперкар года». Оставляйте голоса под оригинальным постом! Раунд №5 – «Гиперкар года». Вам какой? (Голосуем

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Ford показал новый беспилотный автомобиль

Ford показал новый беспилотный автомобиль 0

Седан Ford Fusion, известный на нашем рынке под именем Mondeo, недавно подвергся рестайлингу, а теперь компания Ford презентовала новое поколение его полуавтономной версии. Нынешнее обновление впору называть не рестайлингом, а «апгрейдом», потому что акцент сделан на модернизации аппаратного и программного

Прогноз российского автомобильного рынка в 2017 году

Прогноз российского автомобильного рынка в 2017 году 1

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года в России будет продано более 1,3 млн новых легковых автомобилей. Таким образом, падение рынка по итогам нынешнего года может составить 12%. Отметим, что это практически соответствует тому прогнозу, который наше агентство

Начато автодвижение по самому высокому мосту в Китае

Начато автодвижение по самому высокому мосту в Китае 1

Навесной мост, высота которого составляет 565 метров на уровнем моря, стал автомобильным. Мост, сравнимый по высоте с 200-этажным домом, стал частью новой скоростной магистрали, которая соединила города Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань.

Раунд №4 – «Открытие года»

Раунд №4 – «Открытие года» 14

Никаких голосований, все и так уже понятно! Открытием года становится шоу @turboyamaofficial. Раунд №4 – «Открытие года» Сегодня дам вам передохнуть. Никаких голосований. Открытием года становится шоу @turboyamaofficial. Соперников не было, а если и были, то взяли самоотвод и в

Реакция достойного отца!

Реакция достойного отца! 0

В Индонезии мужчина спас двоих детей, выхватив их из под колес автомобиля.

SsangYong озвучил рублевые цены на Tivoli и Tivoli XLV

SsangYong озвучил рублевые цены на Tivoli и Tivoli XLV 1

В российском представительстве компании SsangYong назвали официальную стоимость кроссовера Tivoli и его удлиненной модификации Tivoli XLV. Начальная цена базовой версии автомобиля составляет 999 тыс. рублей. Отечественным покупателям доступна модель лишь с 1,6-литровым двигателем мощностью 128 л.с. В базовой версии мотор

Коллапс на дорогах Болгарии

Коллапс на дорогах Болгарии 0

Именно потому, что в курортных районах Болгарии такая погода редкость на дорогах образовались множественные заторы. В Северо-западные регионы Болгарии пришли серьезные снегопады. Наибольшее количество снега выпало в регионе Ловеч — в некоторых местах больше 50 сантиметров. Из-за снегопада некоторые населенные

Мощные поезда рассекают горы снега

Мощные поезда рассекают горы снега 4

Удивительные поезда расчищают железнодорожные пути от снега огромным плугом впереди себя! Видео из США, Канады, России и других ст

В России может появиться единый реестр автомобилей инвалидов

В России может появиться единый реестр автомобилей инвалидов 9

В России может появиться единый реестр автомобилей инвалидов, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. «Должен быть реестр автомобилей инвалидов I и II групп, а также детей-инвалидов. За неправомерное использование

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Разбейте его еще раз!

Разбейте его еще раз! 8

Итоги независимого краш-текста обновленного UAZ Patriot, проведенного российскими журналистами, не удовлетворили УАЗ, и стороны договорились разбить внедорожник повторно, сообщает Газета.ру. Представители УАЗа заявили, что в ходе доработки в немецкой лаборатории фирмы Takata автомобиль прошел несколько краш-тестов, результаты которых были более

Дальнобойщики на трассе при -64⁰С

Дальнобойщики на трассе при -64⁰С 37

Народ! Посмотрите, как наше правительство оказывает помощь водителям — дальнобойщикам! 21 декабря в 12:56 В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов.

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину!

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину! 4

Дальнобойщики из разных регионов России приехали в Москву на слушания в Общественную палату РФ, где должен был обсуждаться вопрос о взимании платы с большегрузов за пользование федеральными дорогами «Платон». В большой список выступающих экспертов от госструктур был включен всего один

Арестован на 14 суток

Арестован на 14 суток 8

Никулинский суд Москвы в понедельник арестовал на 14 суток водителя автомобиля марки Hummer Алексея Смагина, катавшегося по пешеходным дорожкам МГУ и заезжавшего на лестницу университета. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Самоходкина. «Смагин признан виновным по ч .1 ст. 20.1

Во Франции началась сборка ТагАЗ Aquila

Во Франции началась сборка ТагАЗ Aquila 0

Таганрогский автомобильный завод был основан в 1997 году. 21 января 2014 года признан банкротом. Выпускал всякие-разные машинки, а в одно прекрасное утро вдруг взял и обанкротился. И никто бы сегодня не вспомнил о продукции «ТагАЗа», если бы не одно «яркое

Uber до сих пор убыточен

Uber до сих пор убыточен 14

Будем честны, компания Uber обогнала традиционное такси по всему миру не потому, что их сервис намного удобнее и разнообразнее, а реклама — креативнее. Эти факторы сыграли свою роль, но все же больше всего люди по всему миру ценят Uber за

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Последнее в блогах

Раунд №3 – «Провал года»

Раунд №3 – «Провал года» 0

На этой неделе в Instagram Clarkson Daily – голосование за главные события 2016-го. Раунд №3 – «Провал года». Оставляйте голоса под оригинальным постом! Раунд №3 – «Провал года» Голосуем как обычно

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Высокотехнический ремонт Гигантской шины за 30 000 долларов

Высокотехнический ремонт Гигантской шины за 30 000 долларов 0

В следующем видео вы увидите и узнаете, как отремонтировать гигантскую шину огромного транспортного средства типа БелАЗ.

Раунд №2 – «Песня года»

Раунд №2 – «Песня года» 0

На этой неделе в инстаграме Clarkson Daily – голосование за главные события 2016-го. Раунд №2 – «Лучший трек про транспортное средство

Ford Explorer 2016. Концентрат Мыслей

Ford Explorer 2016. Концентрат Мыслей 0

Долго ли, коротко ли, но мы собрали видеоверсию Концентрата Мыслей. Получилось две части, одна «активная», с прокатушками и спецэффектами. Вторая

Голосуем за лучший краш-тест 2016 года

Голосуем за лучший краш-тест 2016 года 0

На этой неделе в инстаграме Clarkson Daily – голосование за главные события 2016-го. Раунд №1 – «Лучший краш-тест года». Оставляйте голоса

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Packard Twin Six – первое на планете авто с V12

Packard Twin Six – первое на планете авто с V12 0

В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,

Запрограммированный износ

Запрограммированный износ 39

«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже 1

UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность 8

Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг

Скамейки из машин

Скамейки из машин 1

Вторая жизнь автомобилей.

Москвичам пора переставать верить Яндекс Навигатору

Москвичам пора переставать верить Яндекс Навигатору 71

Вместо помощи при выборе наилучшего маршрута, программа с подозрительным упорством тащит в пробки. Из помощника Яндекс превратился в манипулятора и

Тест-драйвы

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
20 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
20 out of 5
Электроника
19.5 out of 5
Экстерьер
20 out of 5
Интерьер
20 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Lexus GS-F: дикий барин

Lexus GS-F: дикий барин

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
16 out of 5
Электроника
18 out of 5
Экстерьер
12 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
8 out of 5
Электроника
12 out of 5
Экстерьер
16 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
16 out of 5
Управляемость
12 out of 5
Безопасность

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Авторские программы

От вас нет выгоды!

От вас нет выгоды! 3

«Государство расположилось в России, как оккупационная армия. Мы не ощущаем государство частью себя. Государство и общество ведут войну. Государство — карательную, общество — партизанскую» — Герцен Александр Иванович. Государство создает

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Что будет, если Асланян станет министром транспорта?

Что будет, если Асланян станет министром транспорта? 4

На прошлой неделе от Миши из Саратова пришел умный вопрос: «Сергей, если вы завтра станете министром транспорта Российской Федерации, ваш

А может, Асланяна — в президенты?

А может, Асланяна — в президенты? 4

С.Асланян: Мне уже предложили параллельно возглавить еще и Минпромторг, поскольку нужно что-то делать с автомобильной промышленностью. Она у нас входит структурным

И снова об отечественном сервисе: мы не допустим, чтобы это у нас это заработало

И снова об отечественном сервисе: мы не допустим, чтобы это у нас это заработало 0

С.Асланян: «В японском УК есть статья «Неэффективное управление активами акционерами»?» — спрашивает меня Twitter. Нет, в корейском это есть. Вообще

Почему я не советую вам ездить в автосервис?

Почему я не советую вам ездить в автосервис? 17

…самый лучший способ исцелиться от любого недуга — это прийти на работу. Особенно, если работаешь на «Эхо Москвы», потому что

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Новости

Mercedes отзывает в России более 200 купе S-класса

Mercedes отзывает в России более 200 купе S-класса 2

Российский дилер Mercedes АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 208 автомобилей модели S-Class (217). Как сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, отзыву подлежат авто, реализованные с ноября 2015

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В России зафиксировали свыше 130 случаев ремонта дорог в неблагоприятную погоду

В России зафиксировали свыше 130 случаев ремонта дорог в неблагоприятную погоду 1

Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) и Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги» в течение последних трех месяцев

Volvo установит Skype

Volvo установит Skype 1

Автопроизводитель Volvo Cars анонсировал появление Skype for Business в своих новых моделях 90-ой серии. Это приложение от Microsoft позволит клиентам

Итоги года на авторынке: российские марки разгоняются

Итоги года на авторынке: российские марки разгоняются 1

И упадок, и рост Вопреки надеждам, уходящий год опять стал серьезным испытанием для российского автомобильного рынка, падение которого продолжилось. Хотя

Во второй половине декабря цены изменились у 10 марок

Во второй половине декабря цены изменились у 10 марок 0

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам

«АвтоВАЗ» отчитался о рекордных продажах LADA Xray в 2016 году

«АвтоВАЗ» отчитался о рекордных продажах LADA Xray в 2016 году 3

Реализация отечественного кроссовера LADA Xray на автомобильном рынке России в 2016 году почти достигли отметки 20 тысяч единиц, сообщает Федеральное

Рейтинг самых популярных в РФ машин японских брендов

Рейтинг самых популярных в РФ машин японских брендов 0

Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в ноябре и на основе полученных данных составили рейтинг самых востребованных

Показатели Citroen в России с начала года сократились на 38 процентов

Показатели Citroen в России с начала года сократились на 38 процентов 1

С января по ноябрь включительно в России было продано 2079 автомобилей марки Citroen, о чем сообщается в материалах исследования «Автостат

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Эвакуатор проломил крышу иномарки в столице Эвакуатор проломил крышу иномарки в столице

Эвакуатор проломил крышу иномарки в столице

Санта-Клаус прокатился в гоночной Toyota Санта-Клаус прокатился в гоночной Toyota

Санта-Клаус прокатился в гоночной Toyota

Рождественские новогодние тракторы, машины и сексуальные девушки Рождественские новогодние тракторы, машины и сексуальные девушки

Рождественские новогодние тракторы, машины и сексуальные девушки

Самый гламурный автомобиль: золото, бриллианты и крокодилья кожа Самый гламурный автомобиль: золото, бриллианты и крокодилья кожа

Самый гламурный автомобиль: золото, бриллианты и крокодилья кожа

Перебрали движок Chrysler Перебрали движок Chrysler

Перебрали движок Chrysler

В регионах Сибири закрывают федеральные трассы для автобусов из-за морозов В регионах Сибири закрывают федеральные трассы для автобусов из-за морозов

В регионах Сибири закрывают федеральные трассы для автобусов из-за морозов

Взрыв в переходе метро «Коломенская» Взрыв в переходе метро «Коломенская»

Взрыв в переходе метро «Коломенская»

Видео погони в аэропорту Казани Видео погони в аэропорту Казани

Видео погони в аэропорту Казани

В The Grand Tour сыграли в морской бой машинами В The Grand Tour сыграли в морской бой машинами

В The Grand Tour сыграли в морской бой машинами

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А вы бы как реагировали на такой светофор?

А вы бы как реагировали на такой светофор? 33

Нужен ли в РФ автоомбудсмен?

Нужен ли в РФ автоомбудсмен? 0

Двигатель от чего?

Двигатель от чего? 13

Искренней заботы и любви к велосипедистам

Искренней заботы и любви к велосипедистам 1

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime 3

Что добавить в школу Online AMSRUS

Что добавить в школу Online AMSRUS 0

Что для вас важнее?

Что для вас важнее? 8

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича:

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича: 23

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Чемпион по ликвидности

Чемпион по ликвидности 0

Только через страдания…

Только через страдания… 32

Яндекс-навигация на чьей стороне?

Яндекс-навигация на чьей стороне? 17

ГАИшник или Скорая?

ГАИшник или Скорая? 35

Ловушка-камера на М2

Ловушка-камера на М2 12

Верховный суд дал разъяснения о помехе справа

Верховный суд дал разъяснения о помехе справа 50

Очередной потоп в Москве — реакция соцсетей (фото и видео)

Очередной потоп в Москве — реакция соцсетей (фото и видео) 18

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Паровые турбины

Паровые турбины 3

Небольшой тест/викторина — Паровые турбины.   Другие тесты/викторины от AMSRUS

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Тест: Двигатель Стирлинга

Тест: Двигатель Стирлинга 1

Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.

20 интересных фактов об автомобилях — I

20 интересных фактов об автомобилях — I 1

Викторина/тест: 20 интересных фактов об автомобилях

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Путешествия

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию 16

Африканские приключения продолжаются!

Африканские приключения продолжаются! 0

Ну вот и началось «серьезно»

Ну вот и началось «серьезно» 0

Потерялся ключ от Hilux

Потерялся ключ от Hilux 0

Экспедиция Amarok финишировала

Экспедиция Amarok финишировала 0

Впечатления от Ботсваны самые положительные

Впечатления от Ботсваны самые положительные 0

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап 0

Африканские приключения

Африканские приключения 0

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь 1

AfroRally 2016 — перешли в Намибию

AfroRally 2016 — перешли в Намибию 0

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили…

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили… 0

AfroRally 2016 на берегу двух океанов

AfroRally 2016 на берегу двух океанов 1

АфроРалли 2016 уже в ЮАР

АфроРалли 2016 уже в ЮАР 0

Транс-Азиатская Экспедиция Amarok. Пятый этап

Транс-Азиатская Экспедиция Amarok. Пятый этап 0

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Показать все Как это сделано?

Как это сделано?

Как увеличить срок службы колесных дисков?

Как увеличить срок службы колесных дисков? 5

Почему одни колесные диски служат 7 лет, а другие теряют внешний вид и эксплуатационные свойства спустя 2-3 года? Некоторых моделей вовсе хватает на пару сезонов. В чем причина длительности срока

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Андроид в автомобиле

Андроид в автомобиле 5

Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала 0

Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о

Едем на автопилоте

Едем на автопилоте 3

8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental

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