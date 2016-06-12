Как Nissan Skyline GT-R стал «Годзиллой»

Как Nissan Skyline GT-R стал «Годзиллой» 0

Сегодня Nissan не очень успешен в автоспорте. Перед самым Новым Годом, в декабре 2015 года, компания вдруг свернула масштабный проект по участию в легендарной гонке 24 часа Ле-Ман, на которую

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Прибытие поезда. Ашленд. Наши дни.

Прибытие поезда. Ашленд. Наши дни. 1

Ашленд. Штат Нью-Гемпшир, США. Черный седан выезжает на железнодорожный переезд, делает странный маневр и застревает. А дальше водитель с подъехавшими полицейскими ждут прибытия поезда. А ведь все можно было исправить… Самое странное для среднестатистического россиянина то, что никто даже и

История успеха Audi: 8 миллионов автомобилей с полным приводом quattro

История успеха Audi: 8 миллионов автомобилей с полным приводом quattro 0

Audi празднует юбилей: с конвейера нового завода Audi в Сан-Хосе-Чьяпа (Мексика) сошел 8-миллионный автомобиль с системой полного привода quattro, которая обеспечивает непревзойденную безопасность и удовольствие от вождения даже по снегу и льду. Юбилейным стал Audi Q5 2.0 TFSI quattro красного

5 главных автомобильных трендов 2017 года

5 главных автомобильных трендов 2017 года 0

Автомобильная промышленность, как и любая другая, имеет тенденции, которые в той или иной степени формируют дальнейшее развитие отрасли. К лучшему или худшему произойдут изменения — рассудит время и Его Величество Покупатель. И куда может завести кривая прогресса — никто не

ШПИОНЕРИЯ. Зимние испытания прототипа BMW X7 в Швеции

ШПИОНЕРИЯ. Зимние испытания прототипа BMW X7 в Швеции 1

В 2018 году BMW наконец-то добавит в свою модельную линейку полноразмерный кроссовер с тремя рядами сидений под индексом X7. Однако фотографу удалось поймать его в объектив задолго до премьеры, во время зимних тестов в Швеции. Как и следовало ожидать, мул

В России подорожали девять из десяти самых популярных автомобилей

В России подорожали девять из десяти самых популярных автомобилей 0

На российском автомобильном рынке в конце 2016 – начале 2017 года подорожала большая часть из самых продаваемых моделей автомобилей. Из десяти самых популярных автомобилей стали дороже девять. Исключением оказался только седан Volkswagen Polo, который сохранил свой предыдущий ценник. Лидер отечественного

Премьера нового седана Hyundai Solaris состоится в Москве 6 февраля

Премьера нового седана Hyundai Solaris состоится в Москве 6 февраля 0

Презентация российской версии Hyundai Solaris пройдет в Москве 6 февраля. Стоит отметить, габаритные размеры седана будут такими же, как и у китайской версии Verna. Руководство компании Hyundai отмечает увеличение габаритов новой модели. Длина машины составит 4,38 метра, ширина 1,728 м,

Volvo — три рекордных года!

Volvo — три рекордных года! 0

Премиальный автопроизводитель Volvo Cars третий год подряд фиксирует рекордные продажи своих автомобилей. По итогам 2016 года компания реализовала 534 332 автомобиля, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Рекордные продажи в 2016 году были обеспечены внушительным ростом на всех основных

KIA начинает общаться со смартфонами

KIA начинает общаться со смартфонами 0

Ряд моделей российской линейки KIA с 2017 модельного года получит мультимедийно-навигационную систему нового поколения. Благодаря новому функционалу, в том числе совместимости с платформами Android Auto и Apple CarPlay, новинка расширит возможности навигации и позволит получить доступ к основным функциями смартфона

Цены на автомобили Subaru в 2017 году

Цены на автомобили Subaru в 2017 году 0

Сегодня ООО «Субару Мотор», официальный дистрибьютор автомобилей Subaru в России и Республике Беларусь, объявляет цены на полноприводные Forester и Outback 2017 модельного года. Subaru Forester (среднеразмерный полноприводный кроссовер) Начальная рекомендованная стоимость Subaru Forester 2017 модельного года стала ниже и начинается

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Москва. Очередь на обжалование штрафов

Москва. Очередь на обжалование штрафов 7

«Сходи к судебному приставу и докажи, что не виноват»! Очередь на обжалование штрафов. Крутицкий вал.  

Экономическая дальновидность ЭРА-ГЛОНАСС

Экономическая дальновидность ЭРА-ГЛОНАСС 7

С 1 января 2017 года все новые модели автомобилей, выпускаемые в обращение на территории Таможенного союза, должны по закону оснащаться модулями ЭРА-ГЛОНАСС — системы оповещения экстренных служб о ДТП. По новым требованиям Техрегламента о безопасности транспортных средств, автокомпания, которая намерена

Представлен Ford Mustang 2018

Представлен Ford Mustang 2018 1

Сегодня Ford представляет новый Mustang – мировой бестселлер среди спортивных купе и самый передовой Mustang в истории. Автомобиль получил ряд усовершенствований, включая улучшенные динамические характеристики благодаря более мощным двигателям и новой подвеске MagneRide; новую кастомизируемую цифровую панель инструментов; новый дизайн

Падший индеец. Жизнь и смерть Pontiac

Падший индеец. Жизнь и смерть Pontiac 0

Индейцы вообще удивительные люди. Угнетенная нация, живущая в резервациях на своей собственной земле, не потерявшая за сотни лет пресса гордости и аутентичности. Давным давно, еще в 60х годах 18 века, вождь племени оттава, Понтиак, возглавил борьбу северных индейских племен против

Как по нотам. Автомобили с музыкальными названиями

Как по нотам. Автомобили с музыкальными названиями 1

Как в современном автомобильном мире выбираются названия для новых моделей? Маркетологи устраивают мозговой штурм, пытают фокус-группы на тему реакции, ассоциаций и прочих эмоций, советы директоров заседают, утверждая наиболее подходящее название. Куча времени, сил, денег. Однако, несмотря на то, что все

Победа Сергея Карякина

Победа Сергея Карякина 0

Сергей Карякин, комментарий: «Вот он и конец, конец «Дакара», финал, о котором мы все так долго мечтали. Мы победили несмотря ни на что, победили с отрывом в полтора часа. Иначе никак. Мы победили. Россия победила. Наша команда: Саша Доросинский и

Показать все Последнее в блогах

Последнее в блогах

О, электроспорт! Ты в жизнь?

О, электроспорт! Ты в жизнь? 1

Роликом поделился @arcticdrive – самый холодный аккаунт в мире. Если ударились головой, можете открыть их Инстаграм и приложить к ушибу. Базируется он в Якутске, где температура зимой пытается определиться между

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Австрийское сельское хозяйство, тракторы и комбайны

Австрийское сельское хозяйство, тракторы и комбайны 0

Удивительные современные мега машины и сельское хозяйство: необычные тракторы, комбайны, сбор урожая ячменя, рапса и многое другое.  

Победоносное отступление, или Тарутинский манёвр, часть 2. Анонс 21 января.

Победоносное отступление, или Тарутинский манёвр, часть 2. Анонс 21 января. 0

Мы вновь продолжаем путь по следам русской армии, вышедшей из сданной французам Москвы в сентябре 1812 года. Несмотря на всю

Супер дровоколы, пилы и прочие изобретения

Супер дровоколы, пилы и прочие изобретения 2

В этой подборке мы покажем множество механизмов и устройств для колки и разрезания дров. Разные по величине и мощности машины

За «лучший внедорожник за миллион»

За «лучший внедорожник за миллион» 16

Цепляться за чужой инфоповод, падать там на хвост популярной статье, раскрученному ролику — это по-моему последнее дело для уважающего себя

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Packard Twin Six – первое на планете авто с V12

Packard Twin Six – первое на планете авто с V12 0

В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,

Запрограммированный износ

Запрограммированный износ 39

«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность 8

Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже 1

UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной

Минчанин ночевал в авто, чтобы выследить злоумышленника, который царапает его машину

Минчанин ночевал в авто, чтобы выследить злоумышленника, который царапает его машину 8

Любопытную историю на форуме Минского скутер-клуба рассказал автовладелец по ником Кот. На его авто, которое он регулярно парковал во дворе,

Скамейки из машин

Скамейки из машин 1

Вторая жизнь автомобилей.

Тест-драйвы

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
20 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
20 out of 5
Электроника
19.5 out of 5
Экстерьер
20 out of 5
Интерьер
20 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Lexus GS-F: дикий барин

Lexus GS-F: дикий барин

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
16 out of 5
Электроника
18 out of 5
Экстерьер
12 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
8 out of 5
Электроника
12 out of 5
Экстерьер
16 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
16 out of 5
Управляемость
12 out of 5
Безопасность

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Авторские программы

Система образования в том числе и водителей

Система образования в том числе и водителей 0

«Гражданский водитель тоже мог сдать вправо». Нет, не мог справа был забор. Смотрите видеозапись у него маневрирование вправо было ограничено. «Водитель мог легко пропустить женщину ей задом пятиться, водить она

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Сжечь их всех!

Сжечь их всех! 21

По замечанию Михаила Веллера 1000 лет мы находимся рядом с Европой, но Европой так и не стали. Мы все больше

Москва встала и замерзла. Как вы заводитесь в мороз?

Москва встала и замерзла. Как вы заводитесь в мороз? 6

Самая главная новость: «В Москве похолодало». Когда у нас за Уралом во глубине сибирских руд замерзали дальнобойщики, об этом было

Брать ли под реставрацию старый Mercedes?

Брать ли под реставрацию старый Mercedes? 0

С. Асланян: Нам пишут: «При всем уважении к вам, Сергей, вы не совсем правы. На поддержание и ремонт дорого также,

От вас нет выгоды!

От вас нет выгоды! 3

«Государство расположилось в России, как оккупационная армия. Мы не ощущаем государство частью себя. Государство и общество ведут войну. Государство —

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Новости

Hyundai i20 Coupe WRC готов к гонке на Ралли Монте-Карло

Hyundai i20 Coupe WRC готов к гонке на Ралли Монте-Карло 0

Команда Hyundai Motorsport готова к началу своего четвертого сезона в Чемпионате мира по ралли (WRC), который начнется с гонки в Монте-Карло. В сезоне 2017 года, состоящем из 13 этапов, впервые

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Китайский авторынок в 2016 году установил новый рекорд

Китайский авторынок в 2016 году установил новый рекорд 3

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам 2016 года увеличились на 14,9% до 24 млн 376 тыс. 900 единиц, согласно

Российский Sprinter въехал в Армению

Российский Sprinter въехал в Армению 0

60 Sprinter Classic переданы заказчику в Армении В рамках глобальной стратегии «Vans goes global» подразделение Mercedes-Benz Vans расширяет свое присутствие.

Часы для суперкара

Часы для суперкара 0

Bentley совместно с Breitling представляют новый уникальный хронограф Breitling for Bentley Supersports B55, запуск которого приурочен к премьере нового Bentley

Сколько будет стоить новый BMW i3?

Сколько будет стоить новый BMW i3? 1

В 2017 году российские поклонники бренда BMW i наконец-то смогут приобрести самый популярный баварский электромобиль – BMW i3 с новыми

Холдинг Rolls-Royce признался в даче взяток в Казахстане

Холдинг Rolls-Royce признался в даче взяток в Казахстане 0

Британский машиностроительный холдинг заплатил около $35 млн энергетическим компаниям РК, Таиланда, Бразилии, Ирака с целью выиграть контракты Компания по производству

KIA на Australian Open 2017

KIA на Australian Open 2017 0

Компания KIA Motors – генеральный спонсор международного теннисного турнира Australian Open — передала 110 автомобилей Федерации тенниса Австралии. Торжественная церемония

Российские цены на новый BMW 5 Серии

Российские цены на новый BMW 5 Серии 1

С января 2017 года доступен для заказа абсолютно новый BMW 5 серии. Седьмое поколение самого успешного седана бизнес-класса в линейке

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Мы не спим — никто не спит. Коммунальная Москва. Мы не спим — никто не спит. Коммунальная Москва.

Мы не спим — никто не спит. Коммунальная Москва.

Американские полицейские не жалеют застрявшие фуры Американские полицейские не жалеют застрявшие фуры

Американские полицейские не жалеют застрявшие фуры

10 лет со старта продаж модели Nissan Qashqai 10 лет со старта продаж модели Nissan Qashqai

10 лет со старта продаж модели Nissan Qashqai

Никто не пошел на компромисс Никто не пошел на компромисс

Никто не пошел на компромисс

Nasser Al Attiyah — дойти до финиша! Nasser Al Attiyah — дойти до финиша!

Nasser Al Attiyah — дойти до финиша!

Приколы шиномонтажа Приколы шиномонтажа

Приколы шиномонтажа

Снег плугом? Можно! Снег плугом? Можно!

Снег плугом? Можно!

Массовое ДТП в Подмосковье Массовое ДТП в Подмосковье

Массовое ДТП в Подмосковье

Замена огромных задних колес Замена огромных задних колес

Замена огромных задних колес

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А вы бы как реагировали на такой светофор?

А вы бы как реагировали на такой светофор? 33

Нужен ли в РФ автоомбудсмен?

Нужен ли в РФ автоомбудсмен? 0

Двигатель от чего?

Двигатель от чего? 13

Искренней заботы и любви к велосипедистам

Искренней заботы и любви к велосипедистам 1

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime 3

Что добавить в школу Online AMSRUS

Что добавить в школу Online AMSRUS 0

Что для вас важнее?

Что для вас важнее? 8

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича:

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича: 23

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Чемпион по ликвидности

Чемпион по ликвидности 0

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину!

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину! 4

Только через страдания…

Только через страдания… 32

Яндекс-навигация на чьей стороне?

Яндекс-навигация на чьей стороне? 17

ГАИшник или Скорая?

ГАИшник или Скорая? 35

Ловушка-камера на М2

Ловушка-камера на М2 12

Москвичам пора переставать верить Яндекс Навигатору

Москвичам пора переставать верить Яндекс Навигатору 71

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Паровые турбины

Паровые турбины 3

Небольшой тест/викторина — Паровые турбины.   Другие тесты/викторины от AMSRUS

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Тест: Двигатель Стирлинга

Тест: Двигатель Стирлинга 1

Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.

20 интересных фактов об автомобилях — I

20 интересных фактов об автомобилях — I 1

Викторина/тест: 20 интересных фактов об автомобилях

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Путешествия

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию 16

Африканские приключения продолжаются!

Африканские приключения продолжаются! 0

Ну вот и началось «серьезно»

Ну вот и началось «серьезно» 0

Потерялся ключ от Hilux

Потерялся ключ от Hilux 0

Экспедиция Amarok финишировала

Экспедиция Amarok финишировала 0

Впечатления от Ботсваны самые положительные

Впечатления от Ботсваны самые положительные 0

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап 0

Африканские приключения

Африканские приключения 0

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь 1

AfroRally 2016 — перешли в Намибию

AfroRally 2016 — перешли в Намибию 0

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили…

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили… 0

AfroRally 2016 на берегу двух океанов

AfroRally 2016 на берегу двух океанов 1

АфроРалли 2016 уже в ЮАР

АфроРалли 2016 уже в ЮАР 0

Транс-Азиатская Экспедиция Amarok. Пятый этап

Транс-Азиатская Экспедиция Amarok. Пятый этап 0

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Показать все Как это сделано?

Как это сделано?

Как увеличить срок службы колесных дисков?

Как увеличить срок службы колесных дисков? 5

Почему одни колесные диски служат 7 лет, а другие теряют внешний вид и эксплуатационные свойства спустя 2-3 года? Некоторых моделей вовсе хватает на пару сезонов. В чем причина длительности срока

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Андроид в автомобиле

Андроид в автомобиле 5

Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала 0

Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о

Едем на автопилоте

Едем на автопилоте 3

8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental

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