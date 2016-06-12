Соглашения о промсборке теперь дает право претендовать на компенсацию из бюджета до 20% транспортных затрат при экспорте продукции автопрома, а не до 80%, как было в 2016 году, следует из
Audi признан самым инновационным брендом по итогам конкурса Automotive Innovations Award 2017. Компания представила 84 новые разработки за отчетный период. Руперт Штадлер, председатель совета директоров AUDI AG: «Эта награда подтверждает успешную реализацию концепции Vorsprung durch Technik» Бренд Audi второй год подряд
Рост продаж марки Volkswagen в апреле составил 21%. Марка Volkswagen – легковые автомобили демонстрирует рекордный рост продаж с начала 2017 года. В апреле клиентам было передано 7.257 автомобилей, что соответствует росту на 21% по сравнению с результатом за апрель прошлого
KIA Motors Rus начала реализацию новой программы в области послепродажного обслуживания «Быстрый сервис». Новая услуга позволит клиентам KIA значительно сэкономить время на сервисе, ведь на выполнение набора стандартных операций официальные дилеры марки будут тратить всего 60 минут. Компания KIA Motors
В мае компания Skoda Auto Россия вновь подготовила для своих клиентов целый ряд привлекательных предложений. С 1 мая при покупке автомобилей 2016/2017 года выпуска за наличный расчет и в кредит действуют новые условия: выгода для клиентов может составить до 240
Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, по предварительным данным, вырос в апреле 2017 года на 9% до примерно 132250 автомобилей, следует из расчетов указанной за прошлый месяц доли KIA Motors Rus. Представительство корейской марки сообщило, что увеличило в прошлом
C 1 по 31 мая 2017 года Lexus предлагает специальные условия на приобретение всей модельной линейки кроссоверов и внедорожников, а также элегантного бизнес-седана ES. Воспользовавшись программой обмена автомобилей с пробегом на новые LexusTrade-In, клиенты могут получить в мае выгоду до
На Лондонском автосалоне дебютировал компактный кроссовер MG XS. Британская марка MG, входящая в китайский концерн SAIC, представила на Лондонском автосалоне кроссовер XS. Новинка призвана составить конкуренцию Dacia Duster (в России продается под брендом Renault) и SsangYong Tivoli, сообщает Auto Express.
Рестайлинговая модель получила новые системы активной безопасности и усовершенствованные двигатели. Компания Peugeot официально представила обновленный хэтчбек 308. Вместе с небольшим рестайлингом модель получила новые системы активной безопасности и мультимедийный комплекс, а также усовершенствованные моторы и трансмиссии. Peugeot 308 получил модернизированную
КАМАЗ в первом квартале 2017 года реализовал 5750 грузовых автомобилей – на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам генерального директора Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» Андрея Игнатьева, положительная динамика по продажам наблюдается во всех регионах – Приволжском, Центральном,
После эвакуации машины будут проверены сотрудниками полиции на предмет опасности, а также правохранители выяснят, не находится ли автомобиль в розыске. С мая в Москве начнется действие нового регламента, касающегося перемещения машин на штрафстоянки со снятыми или нечитаемыми номерами. — Регламент
Для запуска двигателя могут применяться газы от пиропатрона. Первоначальный вариант, известный с начала XX века на стационарных моторах и тракторах, предусматривал подачу пороховых газов прямо в цилиндр поршневого двигателя, причём патрон мог воспламеняться ударом обыкновенного молотка. Более поздняя конструкция, появившаяся
Появилось видео, где запечатлен новый кроссовер Karoq чешской компании Skoda. Кроссовер тестируют без камуфляжа на дороге общего пользования. Сообщается, что новая модель будет официально представлена 18 мая в Стокгольме, а первый публичный показ — на Франкфуртском салоне в сентябре. На
Вы услышали об угоне автомобиля у знакомых и решили поставить себе к примеру, GPS маяк или треккер. Заказали, например, на Алиэкспресс. Вот он пришел, а против вас возбудили уголовное дело по статье 138.1 УК РФ с очень пессимистической для вас
На Международном автосалоне в Нью-Йорке NYIAS-2017 состоялась премьера нового поколения седана и хэтчбека KIA Rio для рынков Северной и Центральной Америки. Новинка привлекает эффектным дизайном и впечатляющим набором опций. Разработанная совместными усилиями европейского и американского дизайн-центров при поддержке основного дизайн-центра
Сегодня на международном автосалоне в Нью-Йорке Toyota представила революционный концепт-кар Toyota FT-4X Concept, название которого в буквальном смысле символизирует видение бренда будущего линейки внедорожников и кроссоверов (“Future Toyota” Four-Wheel Drive Crossover). Стильный и продуманный концепт создан в калифорнийской дизайн-студии Calty
Конституционный суд РФ разрешил пострадавшим в ДТП автовладельцам взыскивать в судебном порядке с виновника аварии сумму ущерба сверх установленных законом страховых выплат. Согласно Постановлению Конституционного суда от 10 марта 2017
Вчера в Нью-Йорке состоялось торжественное открытие нового моста Костюшко – первого моста построенного в городе за последние 50 лет! Только
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Начиная проект, опытные товарищи просчитывают все возможные статьи доходов и расходов, закладывают 10—20 процентов на сюрпризы, а когда озвучивают результат,
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Неизбежное упоминание о смерти человека. Прусов Петр Михайлович умер, страна скорбит. Это главный конструктор АвтоВАЗа с 1998 по 2003 год.
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