Система борьбы с лихачами «Пит-стоп» заработает весной

Система борьбы с лихачами «Пит-стоп» заработает весной 2

Запуск системы «Пит-стоп» для борьбы с лихачами в Москве перенесли на весну 2017 г. Об этом ранее сообщил журналистам заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полковник полиции

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Эпическая подборка современных технических достижений

Эпическая подборка современных технических достижений 0

Современные невероятные технологии и мега машины. Сельское хозяйство, производство, строительство и ремонт дорог. Огромный грузовой вертолет, огромный отбойный молоток, самосвал, траншеекопатель, добыча мрамора, спуск огромных кораблей на воду, транспортировка самолета вертолетом, прокладка и строительство тоннелей и многое другое. США, Бразилия,

Новый Nissan Leaf получит систему беспилотного вождения

Новый Nissan Leaf получит систему беспилотного вождения 1

Компания Nissan в новом поколении электромобиля Leaf применит систему беспилотного вождения, сообщает КоммерсантЪ. Господин Карлос  Гон, глава альянса Renault Nissan,  не назвал дату дебюта нового хэтчбека с электродвигателем, но во время выставки потребительской электроники CES-2017 подтвердил, что следующий Nissan Leaf

Hyundai привезёт в Женеву новый водородный кроссовер

Hyundai привезёт в Женеву новый водородный кроссовер 1

Компания Hyundai в марте 2017 года на автосалоне в Женеве покажет новый водородный кроссовер, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Auto Express. «Наша цель заключается в разработке более дешёвой, более надёжной и более эффективной водородной модели, — заявил управляющий директор научно-исследовательского

Каким будет Audi Q8?

Каким будет Audi Q8? 0

В преддверии автосалона в Детройте немецкий автопроизводитель опубликовал интригующее видео новинки. Смотрим!

Honda представила мотоцикл-«неваляшку»

Honda представила мотоцикл-«неваляшку» 0

Во время выставки в Лас-Вегасе Honda представила мотоцикл-«неваляшку», способный к самобалансировке. Он оборудован специальной системой Riding Assist, которая не позволяет транспортному средству упасть. Мотоцикл Honda сконструирован на базе модели NC750. Самое интересное во всем этом то, что данное передвижное техническое устройство

Bosch посадит вас на сиденье водителя будущего

Bosch посадит вас на сиденье водителя будущего 2

На выставке CES 2017 компания Bosch продемонстрировала концепцию автомобиля Интернета вещей, который являет собой представление компании об автопроме будущего. В прошлом году Bosch уже показывала на выставке CES 2016 концепт-кар, который был оснащен рекордным количеством различных дисплеев. Представленный в этом

Компания Infiniti установила мировой рекорд по продажам в 2016 году

Компания Infiniti установила мировой рекорд по продажам в 2016 году 0

Японский автомобильный концерн Infiniti в 2016 году смог установить мировой рекорд по количеству продаж. Всего было реализовано 230 тысяч автомобилей, что превысило прошлогодний показатель на 7%. Мировой экономический кризис пошёл только на пользу японскому концерну. Согласно данным издания Motor1, Infiniti

Mercedes-Benz обогнал Audi и BMW на российском рынке

Mercedes-Benz обогнал Audi и BMW на российском рынке 1

Mercedes-Benz лидирует по продажам в России среди представителей «большой немецкой тройки», о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». За 11 месяцев 2016 года мюнхенский бренд продал россиянам 29 089 машин, на 8% меньше, чем годом ранее. В линейке «Мерседес»

Новые модели Peugeot Citroen получат встроенный видеорегистратор

Новые модели Peugeot Citroen получат встроенный видеорегистратор 66

Концерн PSA Group на новые модели Peugeot и Citroen будет устанавливать встроенный видеорегистратор от Garmin, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Auto Express. По данным издания, система Garmin Intelligent Driving Video Recorder (IDVR) будет включать в себя встроенную в автомобиль камеру

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Украсть дух экстаза?

Украсть дух экстаза? 2

Что будет если вы попытаетесь украсть капотный знак у Rolls-Royce? «Дух Экстаза» или «Дух Восторга» — символическое изображение богини Ники, украшающее капот автомобилей марки Rolls-Royce. С 1923 года является неотъемлемым атрибутом всех автомобилей этой марки. Первоначально символ Rolls-Royce назывался «Олицетворение

Разбейте его еще раз!

Разбейте его еще раз! 9

Итоги независимого краш-текста обновленного UAZ Patriot, проведенного российскими журналистами, не удовлетворили УАЗ, и стороны договорились разбить внедорожник повторно, сообщает Газета.ру. Представители УАЗа заявили, что в ходе доработки в немецкой лаборатории фирмы Takata автомобиль прошел несколько краш-тестов, результаты которых были более

Дальнобойщики на трассе при -64⁰С

Дальнобойщики на трассе при -64⁰С 37

Народ! Посмотрите, как наше правительство оказывает помощь водителям — дальнобойщикам! 21 декабря в 12:56 В данный момент мы находимся в 50 км от города Ноябрьск, Ямал. Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов.

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину!

Вы не можете остановить слушания, потому что вы остановите правду и истину! 4

Дальнобойщики из разных регионов России приехали в Москву на слушания в Общественную палату РФ, где должен был обсуждаться вопрос о взимании платы с большегрузов за пользование федеральными дорогами «Платон». В большой список выступающих экспертов от госструктур был включен всего один

Арестован на 14 суток

Арестован на 14 суток 8

Никулинский суд Москвы в понедельник арестовал на 14 суток водителя автомобиля марки Hummer Алексея Смагина, катавшегося по пешеходным дорожкам МГУ и заезжавшего на лестницу университета. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алена Самоходкина. «Смагин признан виновным по ч .1 ст. 20.1

Во Франции началась сборка ТагАЗ Aquila

Во Франции началась сборка ТагАЗ Aquila 0

Таганрогский автомобильный завод был основан в 1997 году. 21 января 2014 года признан банкротом. Выпускал всякие-разные машинки, а в одно прекрасное утро вдруг взял и обанкротился. И никто бы сегодня не вспомнил о продукции «ТагАЗа», если бы не одно «яркое

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Последнее в блогах

БелАЗ и Комацу — Смерть Титанов. Катастрофы горнодобывающей промышленности

БелАЗ и Комацу — Смерть Титанов. Катастрофы горнодобывающей промышленности 1

Даже самые грозные и огромные машины в мире не совершенны. Видео о том как переворачиваются, разваливаются и горят машины-титаны. Катастрофы горнодобывающей промышленности. Белаз, Комацу, Кат, Либхер, Вольво и другие карьерные

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Производство грузовиков Мерседес на заводе в Германии

Производство грузовиков Мерседес на заводе в Германии 0

Видео снято внутри завода Mercedes-Benz и демонстрирует, как делаются грузовики Mercedes-Benz и их кабина. Высокотехнологичные роботы, качественные материалы и немецкая

Ремонт огромного дорогого колеса карьерного самосвала

Ремонт огромного дорогого колеса карьерного самосвала 0

В следующем видео вы увидите и узнаете, как отремонтировать гигантскую шину огромного транспортного средства типа БелАЗ.

Современное мировое сельское хозяйство. Сексуальные девушки моют трактор!

Современное мировое сельское хозяйство. Сексуальные девушки моют трактор! 0

Удивительные современные мега машины и сельское хозяйство: трактор, комбайн, траншеекопатель, косилка, погрузчик, жатка, приспособление для сбора сена, соломы, водная помпа

Трамвай вытащил «ГАЗель»

Трамвай вытащил «ГАЗель» 60

Прохожие в Перми сняли на камеру мобильного телефона сцену спасения автомобиля «ГАЗель» трамваем, выступившим в роли тягача.  

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Packard Twin Six – первое на планете авто с V12

Packard Twin Six – первое на планете авто с V12 0

В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,

Запрограммированный износ

Запрограммированный износ 39

«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже

Обновленный UAZ Patriot уже в продаже 1

UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность

Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность 8

Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг

Скамейки из машин

Скамейки из машин 1

Вторая жизнь автомобилей.

Минчанин ночевал в авто, чтобы выследить злоумышленника, который царапает его машину

Минчанин ночевал в авто, чтобы выследить злоумышленника, который царапает его машину 8

Любопытную историю на форуме Минского скутер-клуба рассказал автовладелец по ником Кот. На его авто, которое он регулярно парковал во дворе,

Тест-драйвы

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

Bentley Сontinental GT – дудочка крысолова

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
20 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
20 out of 5
Электроника
19.5 out of 5
Экстерьер
20 out of 5
Интерьер
20 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Lexus GS-F: дикий барин

Lexus GS-F: дикий барин

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
16 out of 5
Электроника
18 out of 5
Экстерьер
12 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

Тест-драйв и разговор о Lexus ES 350

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
18 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
8 out of 5
Электроника
12 out of 5
Экстерьер
16 out of 5
Интерьер
16 out of 5
Комфорт
16 out of 5
Управляемость
12 out of 5
Безопасность

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Авторские программы

Брать ли под реставрацию старый Mercedes?

Брать ли под реставрацию старый Mercedes? 0

С. Асланян: Нам пишут: «При всем уважении к вам, Сергей, вы не совсем правы. На поддержание и ремонт дорого также, как и в Германии к примеру, необходимы деньги. В Германии

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От вас нет выгоды!

От вас нет выгоды! 3

«Государство расположилось в России, как оккупационная армия. Мы не ощущаем государство частью себя. Государство и общество ведут войну. Государство —

Что будет, если Асланян станет министром транспорта?

Что будет, если Асланян станет министром транспорта? 4

На прошлой неделе от Миши из Саратова пришел умный вопрос: «Сергей, если вы завтра станете министром транспорта Российской Федерации, ваш

А может, Асланяна — в президенты?

А может, Асланяна — в президенты? 4

С.Асланян: Мне уже предложили параллельно возглавить еще и Минпромторг, поскольку нужно что-то делать с автомобильной промышленностью. Она у нас входит структурным

И снова об отечественном сервисе: мы не допустим, чтобы это у нас это заработало

И снова об отечественном сервисе: мы не допустим, чтобы это у нас это заработало 0

С.Асланян: «В японском УК есть статья «Неэффективное управление активами акционерами»?» — спрашивает меня Twitter. Нет, в корейском это есть. Вообще

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Новости

Как автодилеры обманывают покупателей Chevrolet Niva

Как автодилеры обманывают покупателей Chevrolet Niva 568

Наши коллеги из издания «АвтоВзгляд» опубликовали интересную и поучительную историю, которая произошла с жителем Саратова. Мы приводим статью полностью. История началась пару месяцев назад, когда житель Саратова Антон Киселев решил

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Toyota Concept-i: таким бы мог быть автомобиль от Apple?

Toyota Concept-i: таким бы мог быть автомобиль от Apple? 0

Корпорация из Купертино на собственных автомобилях, похоже, поставила крест, сосредоточившись, как и Google, на беспилотных технологиях. Но не исключено, что

Oldsmobile F-88: $3.24 миллиона за родстер

Oldsmobile F-88: $3.24 миллиона за родстер 25

Концепт-кар F-88 1954 года на сегодняшний день является самым дорогим в истории автомобилем Oldsmobile. Это редкий случай, когда за 3

Hennessey сделает шестиколёсный пикап Ford Raptor

Hennessey сделает шестиколёсный пикап Ford Raptor 53

Тюнинг-ателье Hennessey Performance анонсировало проект VelociRaptor 6X6 — трёхосный шестиколёсный пикап на базе нового Ford Raptor. Компания к стандартному пикапу

Новый Chrysler сам будет делать селфи

Новый Chrysler сам будет делать селфи 0

Корпорация Fiat Chrysler Automobiles (FCA) совместно с подразделением Panasonic Automotive Advanced Engineering разработала концептуальный электрический минивен Portal, ориентированный на «миллениалов»

KIA показала первые фото нового Picanto

KIA показала первые фото нового Picanto 0

KIA Picanto третьего поколения создан в дизайн-центрах в Намьянге (Южная Корея) и Франкфурте-на-Майне (Германия). Новинка получила молодежный и энергичный дизайн. Впервые

Хитрые немцы: как на законном основании ездить на автомобиле без прав

Хитрые немцы: как на законном основании ездить на автомобиле без прав 52

В Германии специалисты дилерского центра Piaggio нашли законные основания для езды на автомобиле без прав. Как оказалось, для этого нужно

Автопилот Tesla спас водителя, предсказав аварию впереди

Автопилот Tesla спас водителя, предсказав аварию впереди 0

На записи видеорегистратора видно, что автопилот Tesla с нечеловеческой быстротой предсказывает аварию и спасает водителю если не жизнь, то уж

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Эпическая уборка снега 2017! Эпическая уборка снега 2017!

Эпическая уборка снега 2017!

Ford показал новый беспилотный автомобиль Ford показал новый беспилотный автомобиль

Ford показал новый беспилотный автомобиль

Начато автодвижение по самому высокому мосту в Китае Начато автодвижение по самому высокому мосту в Китае

Начато автодвижение по самому высокому мосту в Китае

Реакция достойного отца! Реакция достойного отца!

Реакция достойного отца!

Коллапс на дорогах Болгарии Коллапс на дорогах Болгарии

Коллапс на дорогах Болгарии

Мощные поезда рассекают горы снега Мощные поезда рассекают горы снега

Мощные поезда рассекают горы снега

Высокотехнический ремонт Гигантской шины за 30 000 долларов Высокотехнический ремонт Гигантской шины за 30 000 долларов

Высокотехнический ремонт Гигантской шины за 30 000 долларов

Эвакуатор проломил крышу иномарки в столице Эвакуатор проломил крышу иномарки в столице

Эвакуатор проломил крышу иномарки в столице

Ford Explorer 2016. Концентрат Мыслей Ford Explorer 2016. Концентрат Мыслей

Ford Explorer 2016. Концентрат Мыслей

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А вы бы как реагировали на такой светофор?

А вы бы как реагировали на такой светофор? 33

Нужен ли в РФ автоомбудсмен?

Нужен ли в РФ автоомбудсмен? 0

Двигатель от чего?

Двигатель от чего? 13

Искренней заботы и любви к велосипедистам

Искренней заботы и любви к велосипедистам 1

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime 3

Что добавить в школу Online AMSRUS

Что добавить в школу Online AMSRUS 0

Что для вас важнее?

Что для вас важнее? 8

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича:

ОПРОС: В понедельник 05.10.2015 в эфире «Маяка» обсудим воскресное заявление Аркадия Дворковича: 23

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Чемпион по ликвидности

Чемпион по ликвидности 0

Только через страдания…

Только через страдания… 32

Яндекс-навигация на чьей стороне?

Яндекс-навигация на чьей стороне? 17

ГАИшник или Скорая?

ГАИшник или Скорая? 35

Ловушка-камера на М2

Ловушка-камера на М2 12

Москвичам пора переставать верить Яндекс Навигатору

Москвичам пора переставать верить Яндекс Навигатору 71

Верховный суд дал разъяснения о помехе справа

Верховный суд дал разъяснения о помехе справа 50

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Паровые турбины

Паровые турбины 3

Небольшой тест/викторина — Паровые турбины.   Другие тесты/викторины от AMSRUS

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Тест: Двигатель Стирлинга

Тест: Двигатель Стирлинга 1

Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.

20 интересных фактов об автомобилях — I

20 интересных фактов об автомобилях — I 1

Викторина/тест: 20 интересных фактов об автомобилях

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Путешествия

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию 16

Африканские приключения продолжаются!

Африканские приключения продолжаются! 0

Ну вот и началось «серьезно»

Ну вот и началось «серьезно» 0

Потерялся ключ от Hilux

Потерялся ключ от Hilux 0

Экспедиция Amarok финишировала

Экспедиция Amarok финишировала 0

Впечатления от Ботсваны самые положительные

Впечатления от Ботсваны самые положительные 0

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап

Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап 0

Африканские приключения

Африканские приключения 0

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь

AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь 1

AfroRally 2016 — перешли в Намибию

AfroRally 2016 — перешли в Намибию 0

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили…

AfroRally 2016 — Кейптаун они проскочили… 0

AfroRally 2016 на берегу двух океанов

AfroRally 2016 на берегу двух океанов 1

АфроРалли 2016 уже в ЮАР

АфроРалли 2016 уже в ЮАР 0

Транс-Азиатская Экспедиция Amarok. Пятый этап

Транс-Азиатская Экспедиция Amarok. Пятый этап 0

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Показать все Как это сделано?

Как это сделано?

Как увеличить срок службы колесных дисков?

Как увеличить срок службы колесных дисков? 5

Почему одни колесные диски служат 7 лет, а другие теряют внешний вид и эксплуатационные свойства спустя 2-3 года? Некоторых моделей вовсе хватает на пару сезонов. В чем причина длительности срока

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Андроид в автомобиле

Андроид в автомобиле 5

Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала

На спидвейном мотоцикле по поверхности Байкала 0

Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о

Едем на автопилоте

Едем на автопилоте 3

8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental

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