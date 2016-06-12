Сегодня Nissan не очень успешен в автоспорте. Перед самым Новым Годом, в декабре 2015 года, компания вдруг свернула масштабный проект по участию в легендарной гонке 24 часа Ле-Ман, на которую
Ашленд. Штат Нью-Гемпшир, США. Черный седан выезжает на железнодорожный переезд, делает странный маневр и застревает. А дальше водитель с подъехавшими полицейскими ждут прибытия поезда. А ведь все можно было исправить… Самое странное для среднестатистического россиянина то, что никто даже и
Audi празднует юбилей: с конвейера нового завода Audi в Сан-Хосе-Чьяпа (Мексика) сошел 8-миллионный автомобиль с системой полного привода quattro, которая обеспечивает непревзойденную безопасность и удовольствие от вождения даже по снегу и льду. Юбилейным стал Audi Q5 2.0 TFSI quattro красного
Автомобильная промышленность, как и любая другая, имеет тенденции, которые в той или иной степени формируют дальнейшее развитие отрасли. К лучшему или худшему произойдут изменения — рассудит время и Его Величество Покупатель. И куда может завести кривая прогресса — никто не
В 2018 году BMW наконец-то добавит в свою модельную линейку полноразмерный кроссовер с тремя рядами сидений под индексом X7. Однако фотографу удалось поймать его в объектив задолго до премьеры, во время зимних тестов в Швеции. Как и следовало ожидать, мул
На российском автомобильном рынке в конце 2016 – начале 2017 года подорожала большая часть из самых продаваемых моделей автомобилей. Из десяти самых популярных автомобилей стали дороже девять. Исключением оказался только седан Volkswagen Polo, который сохранил свой предыдущий ценник. Лидер отечественного
Презентация российской версии Hyundai Solaris пройдет в Москве 6 февраля. Стоит отметить, габаритные размеры седана будут такими же, как и у китайской версии Verna. Руководство компании Hyundai отмечает увеличение габаритов новой модели. Длина машины составит 4,38 метра, ширина 1,728 м,
Премиальный автопроизводитель Volvo Cars третий год подряд фиксирует рекордные продажи своих автомобилей. По итогам 2016 года компания реализовала 534 332 автомобиля, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Рекордные продажи в 2016 году были обеспечены внушительным ростом на всех основных
Ряд моделей российской линейки KIA с 2017 модельного года получит мультимедийно-навигационную систему нового поколения. Благодаря новому функционалу, в том числе совместимости с платформами Android Auto и Apple CarPlay, новинка расширит возможности навигации и позволит получить доступ к основным функциями смартфона
Сегодня ООО «Субару Мотор», официальный дистрибьютор автомобилей Subaru в России и Республике Беларусь, объявляет цены на полноприводные Forester и Outback 2017 модельного года. Subaru Forester (среднеразмерный полноприводный кроссовер) Начальная рекомендованная стоимость Subaru Forester 2017 модельного года стала ниже и начинается
«Сходи к судебному приставу и докажи, что не виноват»! Очередь на обжалование штрафов. Крутицкий вал.
С 1 января 2017 года все новые модели автомобилей, выпускаемые в обращение на территории Таможенного союза, должны по закону оснащаться модулями ЭРА-ГЛОНАСС — системы оповещения экстренных служб о ДТП. По новым требованиям Техрегламента о безопасности транспортных средств, автокомпания, которая намерена
Сегодня Ford представляет новый Mustang – мировой бестселлер среди спортивных купе и самый передовой Mustang в истории. Автомобиль получил ряд усовершенствований, включая улучшенные динамические характеристики благодаря более мощным двигателям и новой подвеске MagneRide; новую кастомизируемую цифровую панель инструментов; новый дизайн
Индейцы вообще удивительные люди. Угнетенная нация, живущая в резервациях на своей собственной земле, не потерявшая за сотни лет пресса гордости и аутентичности. Давным давно, еще в 60х годах 18 века, вождь племени оттава, Понтиак, возглавил борьбу северных индейских племен против
Как в современном автомобильном мире выбираются названия для новых моделей? Маркетологи устраивают мозговой штурм, пытают фокус-группы на тему реакции, ассоциаций и прочих эмоций, советы директоров заседают, утверждая наиболее подходящее название. Куча времени, сил, денег. Однако, несмотря на то, что все
Сергей Карякин, комментарий: «Вот он и конец, конец «Дакара», финал, о котором мы все так долго мечтали. Мы победили несмотря ни на что, победили с отрывом в полтора часа. Иначе никак. Мы победили. Россия победила. Наша команда: Саша Доросинский и
Роликом поделился @arcticdrive – самый холодный аккаунт в мире. Если ударились головой, можете открыть их Инстаграм и приложить к ушибу. Базируется он в Якутске, где температура зимой пытается определиться между
Удивительные современные мега машины и сельское хозяйство: необычные тракторы, комбайны, сбор урожая ячменя, рапса и многое другое.
Мы вновь продолжаем путь по следам русской армии, вышедшей из сданной французам Москвы в сентябре 1812 года. Несмотря на всю
В этой подборке мы покажем множество механизмов и устройств для колки и разрезания дров. Разные по величине и мощности машины
Цепляться за чужой инфоповод, падать там на хвост популярной статье, раскрученному ролику — это по-моему последнее дело для уважающего себя
В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,
«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.
Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг
UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной
Любопытную историю на форуме Минского скутер-клуба рассказал автовладелец по ником Кот. На его авто, которое он регулярно парковал во дворе,
Вторая жизнь автомобилей.
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«Гражданский водитель тоже мог сдать вправо». Нет, не мог справа был забор. Смотрите видеозапись у него маневрирование вправо было ограничено. «Водитель мог легко пропустить женщину ей задом пятиться, водить она
По замечанию Михаила Веллера 1000 лет мы находимся рядом с Европой, но Европой так и не стали. Мы все больше
Самая главная новость: «В Москве похолодало». Когда у нас за Уралом во глубине сибирских руд замерзали дальнобойщики, об этом было
С. Асланян: Нам пишут: «При всем уважении к вам, Сергей, вы не совсем правы. На поддержание и ремонт дорого также,
«Государство расположилось в России, как оккупационная армия. Мы не ощущаем государство частью себя. Государство и общество ведут войну. Государство —
Команда Hyundai Motorsport готова к началу своего четвертого сезона в Чемпионате мира по ралли (WRC), который начнется с гонки в Монте-Карло. В сезоне 2017 года, состоящем из 13 этапов, впервые
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам 2016 года увеличились на 14,9% до 24 млн 376 тыс. 900 единиц, согласно
60 Sprinter Classic переданы заказчику в Армении В рамках глобальной стратегии «Vans goes global» подразделение Mercedes-Benz Vans расширяет свое присутствие.
Bentley совместно с Breitling представляют новый уникальный хронограф Breitling for Bentley Supersports B55, запуск которого приурочен к премьере нового Bentley
В 2017 году российские поклонники бренда BMW i наконец-то смогут приобрести самый популярный баварский электромобиль – BMW i3 с новыми
Британский машиностроительный холдинг заплатил около $35 млн энергетическим компаниям РК, Таиланда, Бразилии, Ирака с целью выиграть контракты Компания по производству
Компания KIA Motors – генеральный спонсор международного теннисного турнира Australian Open — передала 110 автомобилей Федерации тенниса Австралии. Торжественная церемония
С января 2017 года доступен для заказа абсолютно новый BMW 5 серии. Седьмое поколение самого успешного седана бизнес-класса в линейке
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Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей
Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о
8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental