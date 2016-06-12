Изменены условия получения субсидий при экспорте автомобилей

Изменены условия получения субсидий при экспорте автомобилей 0

Соглашения о промсборке теперь дает право претендовать на компенсацию из бюджета до 20% транспортных затрат при экспорте продукции автопрома, а не до 80%, как было в 2016 году, следует из

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Инновации Audi оценили по достоинству

Инновации Audi оценили по достоинству 0

Audi признан самым инновационным брендом по итогам конкурса Automotive Innovations Award 2017. Компания представила 84 новые разработки за отчетный период. Руперт Штадлер, председатель совета директоров AUDI AG: «Эта награда подтверждает успешную реализацию концепции Vorsprung durch Technik» Бренд Audi второй год подряд

Рекордные результаты Volkswagen

Рекордные результаты Volkswagen 0

Рост продаж марки Volkswagen в апреле составил 21%. Марка Volkswagen – легковые автомобили демонстрирует рекордный рост продаж с начала 2017 года. В апреле клиентам было передано 7.257 автомобилей, что соответствует росту на 21% по сравнению с результатом за апрель прошлого

KIA внедряет Быстрый сервис

KIA внедряет Быстрый сервис 0

KIA Motors Rus начала реализацию новой программы в области послепродажного обслуживания «Быстрый сервис». Новая услуга позволит клиентам KIA значительно сэкономить время на сервисе, ведь на выполнение набора стандартных операций официальные дилеры марки будут тратить всего 60 минут. Компания KIA Motors

Специальные предложения для клиентов Skoda в мае

Специальные предложения для клиентов Skoda в мае 0

В мае компания Skoda Auto Россия вновь подготовила для своих клиентов целый ряд привлекательных предложений. С 1 мая при покупке автомобилей 2016/2017 года выпуска за наличный расчет и в кредит действуют новые условия: выгода для клиентов может составить до 240

Российский авторынок в апреле вырос на 9%

Российский авторынок в апреле вырос на 9% 0

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, по предварительным данным, вырос в апреле 2017 года на 9% до примерно 132250 автомобилей, следует из расчетов указанной за прошлый месяц доли KIA Motors Rus. Представительство корейской марки сообщило, что увеличило в прошлом

Специальные предложения Lexus

Специальные предложения Lexus 0

C 1 по 31 мая 2017 года Lexus предлагает специальные условия на приобретение всей модельной линейки кроссоверов и внедорожников, а также элегантного бизнес-седана ES. Воспользовавшись программой обмена автомобилей с пробегом на новые LexusTrade-In, клиенты могут получить в мае выгоду до

У Renault Duster появился конкурент

У Renault Duster появился конкурент 0

На Лондонском автосалоне дебютировал компактный кроссовер MG XS. Британская марка MG, входящая в китайский концерн SAIC, представила на Лондонском автосалоне кроссовер XS. Новинка призвана составить конкуренцию Dacia Duster (в России продается под брендом Renault) и SsangYong Tivoli, сообщает Auto Express.

Peugeot обновляет хэтчбек 308

Peugeot обновляет хэтчбек 308 0

Рестайлинговая модель получила новые системы активной безопасности и усовершенствованные двигатели. Компания Peugeot официально представила обновленный хэтчбек 308. Вместе с небольшим рестайлингом модель получила новые системы активной безопасности и мультимедийный комплекс, а также усовершенствованные моторы и трансмиссии. Peugeot 308 получил модернизированную

КАМАЗ в I квартале увеличил продажи в России на 37,5%

КАМАЗ в I квартале увеличил продажи в России на 37,5% 0

КАМАЗ в первом квартале 2017 года реализовал 5750 грузовых автомобилей – на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам генерального директора Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» Андрея Игнатьева, положительная динамика по продажам наблюдается во всех регионах – Приволжском, Центральном,

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Автомобили со снятыми или нечитаемыми номерами эвакуируют

Автомобили со снятыми или нечитаемыми номерами эвакуируют 34

После эвакуации машины будут проверены сотрудниками полиции на предмет опасности, а также правохранители выяснят, не находится ли автомобиль в розыске. С мая в Москве начнется действие нового регламента, касающегося перемещения машин на штрафстоянки со снятыми или нечитаемыми номерами. — Регламент

Вставь пистолет в бак – пирозапуск

Вставь пистолет в бак – пирозапуск 0

Для запуска двигателя могут применяться газы от пиропатрона. Первоначальный вариант, известный с начала XX века на стационарных моторах и тракторах, предусматривал подачу пороховых газов прямо в цилиндр поршневого двигателя, причём патрон мог воспламеняться ударом обыкновенного молотка. Более поздняя конструкция, появившаяся

Новый кроссовер от Skoda показался на дороге

Новый кроссовер от Skoda показался на дороге 0

Появилось видео, где запечатлен новый кроссовер Karoq чешской компании Skoda. Кроссовер тестируют без камуфляжа на дороге общего пользования. Сообщается, что новая модель будет официально представлена 18 мая в Стокгольме, а первый публичный показ — на Франкфуртском салоне в сентябре. На

Под суд за заказ в интернет магазине на 800 рублей

Под суд за заказ в интернет магазине на 800 рублей 31

Вы услышали об угоне автомобиля у знакомых и решили поставить себе к примеру, GPS маяк или треккер. Заказали, например, на Алиэкспресс. Вот он пришел, а против вас возбудили уголовное дело по статье 138.1 УК РФ с очень пессимистической для вас

Премьера KIA Rio

Премьера KIA Rio 2

На Международном автосалоне в Нью-Йорке NYIAS-2017 состоялась премьера нового поколения седана и хэтчбека KIA Rio для рынков Северной и Центральной Америки. Новинка привлекает эффектным дизайном и впечатляющим набором опций. Разработанная совместными усилиями европейского и американского дизайн-центров при поддержке основного дизайн-центра

Toyota представила революционный концепт-кар Toyota FT-4X Concept

Toyota представила революционный концепт-кар Toyota FT-4X Concept 1

Сегодня на международном автосалоне в Нью-Йорке Toyota представила революционный концепт-кар Toyota FT-4X Concept, название которого в буквальном смысле символизирует видение бренда будущего линейки внедорожников и кроссоверов (“Future Toyota” Four-Wheel Drive Crossover). Стильный и продуманный концепт создан в калифорнийской дизайн-студии Calty

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Последнее в блогах

Конституционный суд разрешил пострадавшим в ДТП требовать с причинителя вреда дополнительную компенсацию

Конституционный суд разрешил пострадавшим в ДТП требовать с причинителя вреда дополнительную компенсацию 0

Конституционный суд РФ разрешил пострадавшим в ДТП автовладельцам взыскивать в судебном порядке с виновника аварии сумму ущерба сверх установленных законом страховых выплат. Согласно Постановлению Конституционного суда от 10 марта 2017

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Новый мост Костюшко

Новый мост Костюшко 2

Вчера в Нью-Йорке состоялось торжественное открытие нового моста Костюшко – первого моста построенного в городе за последние 50 лет! Только

Рикардо Патрезе покатал жену на Honda Civic Type R и остался жив 0

Хорошо иметь супругу с чувством юмора

Обзор мотоцикла BMW K1600GT

Обзор мотоцикла BMW K1600GT 2

BMW Motorrad представила обновление своего флагманского семейства шестицилиндровых мотоциклов. К уже существующим  K1600GT и K1600GTL скоро прибавится элегантный бэггер K1600B.

В Португалию на Москвиче

В Португалию на Москвиче 2

Начиная проект, опытные товарищи просчитывают все возможные статьи доходов и расходов, закладывают 10—20 процентов на сюрпризы, а когда озвучивают результат,

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Creta начала ржаветь

Creta начала ржаветь 31

Владельцы Hyundai Creta начали жаловаться на качество металла и лакокрасочного покрытия. Чаще всего на машинах не старше 4 месяцев начинает

Анекдот про ГАЗ-24

Анекдот про ГАЗ-24 3

«Объясните, Сергей Степанович, как вышло, что за весь период выпуска автомобиля Волга так и не смогли отладить механическую коробку передач?»

Мужа в тюрьму, детей отобрать, квартиру продать

Мужа в тюрьму, детей отобрать, квартиру продать 20

Сотрудники органов опеки и полицейские пришли в квартиру арестованного на 14 суток лидера протеста дальнобойщиков Андрея Бажутина, чтобы забрать его троих несовершеннолетних детей.

Верховный суд разрешил не уступать «обочечникам»

Верховный суд разрешил не уступать «обочечникам» 97

Верховный суд России разрешил не уступать дорогу автомобилям, которые движутся по обочинам. Поскольку езда по обочине запрещена в принципе, то

От народа, недооценившего замечательную машину

От народа, недооценившего замечательную машину 11

Неизбежное упоминание о смерти человека. Прусов Петр Михайлович умер, страна скорбит. Это главный конструктор АвтоВАЗа с 1998 по 2003 год.

AMSRUS присоединяется к экспедиции Волок Туркестан-2015

AMSRUS присоединяется к экспедиции Волок Туркестан-2015 12

Маршрут: Москва – Курган – Петропавловск – Астана – Алматы – Чарын – Каракол – Балыкчи – Чолпон-Ата (круг по

Тест-драйвы

Восторг, аплодисменты – Audi RS7 Performance

Восторг, аплодисменты – Audi RS7 Performance

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
20 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
13.5 out of 5
Электроника
20 out of 5
Экстерьер
20 out of 5
Интерьер
20 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Генетический код. Тест-драйв Jaguar XE

Генетический код. Тест-драйв Jaguar XE

20 out of 5
Двигатель
16 out of 5
Коробка (трансмиссия)
20 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
16 out of 5
Электроника
20 out of 5
Экстерьер
20 out of 5
Интерьер
18 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Тест-драйв Suzuki там «где Макар ждет вас с телятами»

Тест-драйв Suzuki там «где Макар ждет вас с телятами»

20 out of 5
Двигатель
20 out of 5
Коробка (трансмиссия)
20 out of 5
Подвеска
20 out of 5
Тормоза
16 out of 5
Электроника
12 out of 5
Экстерьер
12 out of 5
Интерьер
18 out of 5
Комфорт
20 out of 5
Управляемость
20 out of 5
Безопасность

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Авторские программы

Английский Triumph

Английский Triumph 2

«Сергей, а как же фильм Достучаться до небес»? Да, замечательный фильм. «Глянь-ка «Страх съедает душу» Фасбиндера, и ты изменишь свое мнение». Ну, я Фасбиндера знаю, и этот фильм тоже смотрел,

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Подлый Пит-стоп

Подлый Пит-стоп 1

В нашей стране накоплено огромное количество ненужного. Ненужного от того, что у нас накоплено на балконе, где хранится одна левая

На что поменять Nissan Juke

На что поменять Nissan Juke 0

«Посоветуйте, пожалуйста. Турбодизель. Можно ли заливать 5w30 вместо 0w30?». Да, можно. «Придя из армии в 87-м году приобрел ИЖ Планета

После 40 это практически безопасно, а после 50 можно садится на мотоцикл и ехать

После 40 это практически безопасно, а после 50 можно садится на мотоцикл и ехать 2

Как выглядит наша дорожная жизнь и дорожная ситуация, когда после бесцветной, авитаминозной зимы, заблистала весенняя выставка «Мотовесна в Сокольниках», где

Сажать этих пьяных уродов

Сажать этих пьяных уродов 1

Из Муромской области от Евгения: «Согласен с вами. Нужно не принудительно лечить, а сажать этих пьяных уродов за рулем». «Пьяный

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Новости

Skoda принимет заказы на обновлённый Rapid

Skoda принимет заказы на обновлённый Rapid 0

Skoda Auto Россия объявляет старт приема заказов и российские цены на обновленный Rapid. Модель впервые была представлена публике в рамках Женевского автосалона в марте 2017 года. Стоимость автомобиля в базовой

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BMW начинает испытания беспилотников

BMW начинает испытания беспилотников 0

Компания BMW объявила о старте испытаний автономных машин. Компания BMW и производитель компьютерной техники Intel объявили о старте испытаний автомобилей

АвтоВАЗ протестировал Lada Vesta TCR

АвтоВАЗ протестировал Lada Vesta TCR 0

«АвтоВАЗ» представил самый мощный вариант седана Vesta — гоночная Lada Vesta TCR получила 350-сильный мотор. Автомобиль построен по техническому регламенту

KIA Rio – лидер по продажам на рынке Москвы

KIA Rio – лидер по продажам на рынке Москвы 0

По данным аналитического агентства «Автостат», KIA Rio стал абсолютным бестселлером среди моделей всех брендов на рынке Москвы в первом квартале

Кто такие Lucid Motors

Кто такие Lucid Motors 0

Формула тока: кто такие Lucid Motors и чем они лучше Tesla. Китайско-американский стартап обещает удивить мир электромобилями, у которых по

Scania — обладатель премии Green Truck 2017

Scania — обладатель премии Green Truck 2017 0

В апреле 2017 г. флагман новой линейки грузовых автомобилей Scania, тягач R 450 Highline, получил престижную немецкую награду Green Truck

Skoda Fabia R5 — победитель ралли Аргентины

Skoda Fabia R5 — победитель ралли Аргентины 0

Понтус Тидеманд и Йонас Андерссон обеспечили себе безоговорочную победу на ралли Аргентины. Вилья-Карлос-Пас/Аргентина, Фангареи/Новая Зеландия, 04 мая 2017 года –

Москва встанет в пробках

Москва встанет в пробках 6

Власти Москвы попросили водителей отказаться от поездок в часы пик. Специалисты спрогнозировали серьезные затруднения движения при выезде из города 4

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Видео

Но обещают вернуться Но обещают вернуться

Но обещают вернуться

Луноход Audi дебютирует в фильме Ридли Скотта Луноход Audi дебютирует в фильме Ридли Скотта

Луноход Audi дебютирует в фильме Ридли Скотта

Пристегиваться или нет? Пристегиваться или нет?

Пристегиваться или нет?

Эволюция полицейских машин: от V8 до гибрида Эволюция полицейских машин: от V8 до гибрида

Эволюция полицейских машин: от V8 до гибрида

Фуры горят Фуры горят

Фуры горят

Навстречу жизни Навстречу жизни

Навстречу жизни

Дальнобойщики заявили о провокации полиции при задержании Андрея Бажутина в Петербурге Дальнобойщики заявили о провокации полиции при задержании Андрея Бажутина в Петербурге

Дальнобойщики заявили о провокации полиции при задержании Андрея Бажутина в Петербурге

Премьера концепта нового семиместного кроссовера Subaru Премьера концепта нового семиместного кроссовера Subaru

Премьера концепта нового семиместного кроссовера Subaru

На федеральной трассе застряли фуры На федеральной трассе застряли фуры

На федеральной трассе застряли фуры

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Стал ВАЗ лучше или нет?

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А вы бы как реагировали на такой светофор?

А вы бы как реагировали на такой светофор? 33

Нужен ли в РФ автоомбудсмен?

Нужен ли в РФ автоомбудсмен? 0

Двигатель от чего?

Двигатель от чего? 13

Искренней заботы и любви к велосипедистам

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Ищем полный привод на Kia Sorento Prime

Ищем полный привод на Kia Sorento Prime 3

Что добавить в школу Online AMSRUS

Что добавить в школу Online AMSRUS 0

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Что для вас важнее? 8

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Автостраховщикам не нравится новый закон

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Очередное обещание от Devolro

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Беспилотные автомобили. «За» и «Против».

Беспилотные автомобили. «За» и «Против». 0

«Картошки нет, возьмите апельсины.» или «Жрите, что дают…»

«Картошки нет, возьмите апельсины.» или «Жрите, что дают…» 13

А наши масла как?

А наши масла как? 18

Какое моторное масло лучше, а какое хуже?

Какое моторное масло лучше, а какое хуже? 53

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Паровые турбины

Паровые турбины 4

Небольшой тест/викторина — Паровые турбины.   Другие тесты/викторины от AMSRUS

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Тест: Двигатель Стирлинга

Тест: Двигатель Стирлинга 1

Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.

20 интересных фактов об автомобилях — I

20 интересных фактов об автомобилях — I 1

Викторина/тест: 20 интересных фактов об автомобилях

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Путешествия

Экспедиция «Канин Нос» или сколько звоночков достаточно, чтобы сказать «ХВАТИТ!»?

Экспедиция «Канин Нос» или сколько звоночков достаточно, чтобы сказать «ХВАТИТ!»? 0

Шагающие гиганты угольных разрезов

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Будейовицкий анабасис SKODA

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Победоносное отступление, или Тарутинский манёвр, часть 2. Анонс 21 января.

Победоносное отступление, или Тарутинский манёвр, часть 2. Анонс 21 января. 0

Участники AfroRally единогласно прекратили экспедицию

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Африканские приключения продолжаются!

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Ну вот и началось «серьезно»

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Потерялся ключ от Hilux

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Экспедиция Amarok финишировала

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Экспедиция Amarok. Заключительный шестой этап

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AfroRally 2106 — от судьбы не уйдешь

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AfroRally 2016 — перешли в Намибию

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Как это сделано?

Где купить автомобиль?

Где купить автомобиль? 6

Как и где сегодня покупают автомобиль? Самостоятельно Для того чтобы вы могли купить успешно автомобиль, который будет вам служить верой и правдой, и не принесет никаких сюрпризов рекомендую вам сделать

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Зайти в интернет и купить автомобиль? Теперь легко!

Зайти в интернет и купить автомобиль? Теперь легко! 4

Что нового предлагает FAVORIT MOTORS? В ноябре 2016 года Группа компаний FAVORIT MOTORS официально открыла первый в России online-магазин новых

Как увеличить срок службы колесных дисков?

Как увеличить срок службы колесных дисков? 5

Почему одни колесные диски служат 7 лет, а другие теряют внешний вид и эксплуатационные свойства спустя 2-3 года? Некоторых моделей

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Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей

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