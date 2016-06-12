Сервис Uber уже давно привлекает внимание мошенников. Так, взломанные аккаунты Uber пользуются неплохим спросом в даркнете, а потом удивленные пользователи видят, как с их счетов списываются средства за поездки, совершенные на другом конце света, где они никогда не были. Журналисты