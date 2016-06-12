Тойота с двенадцатью ведущими промышленными компаниями запускает новую глобальную инициативу по переходу к новой мировой энергетической модели на основе водорода. Партнеры объявили о создании всемирного Совета по водородным технологиям (Hydrogen
Сервис Uber уже давно привлекает внимание мошенников. Так, взломанные аккаунты Uber пользуются неплохим спросом в даркнете, а потом удивленные пользователи видят, как с их счетов списываются средства за поездки, совершенные на другом конце света, где они никогда не были. Журналисты
Удивительные современные мега машины для лесозаготовки: лесной трактор, комбайн, резак, погрузчик, приспособление и машины для резки и сбора деревьев. Видео со всего мира! Современные технологии, лесопилка.
Ателье, производящее новый McLaren P1 GTR выложило новые фотографии из своего производственного цеха, также именуемого Автомобильный Рай. На всякий случай напомню, что McLaren P1 GTR является исключительно трековым гиперкаром с кузовом из карбона и двигателем V8 с двойным турбонаддувом и
Там сейчас в интернетах какая-то яростная рубка пошла за едет УАЗ — не едет УАЗ, отвалилась наклейка с ручки КПП — вы сами ее отковыряли, сгорел УАЗ — да кто только весной в степи не горит, купленный блоггер — не
Компания Nissan подвела итоги работы своего завода в Санкт-Петербурге, а также выделил ключевые события, произошедшие в 2016 году. Общий объем производства за 2016 год на Санкт-Петербургском заводе Nissan составил 36 464 автомобиля, что на 8% превышает показатели 2015 года (33 822 произведенных
KIA Motors Rus сообщает о старте продаж автомобилей KIA 2017 модельного года. KIA Optima Спортивная модификация KIA Optima GT (245 л.с.), ранее оснащавшаяся системой адаптивного ксенонового головного света AFLS, получила светодиодные фары ближнего и дальнего света с автоматической регулировкой угла
SsangYong Tivoli – это городской динамичный кроссовер с комфортным салоном, современным внутренним оснащением и просторным багажником. Характерные черты в экстерьере придают модели яркий запоминающийся образ, динамику и элегантность. Кроссовер Tivoli представлен в двух модификациях: стандартная и удлиненная (XLV). Широкий выбор
Главным сюрпризом весны нынешнего года на российском автомобильном рынке станет возвращение в дилерские центры Toyota гибридного седана Prius. Продавался в России Prius с 2009 года, однако со временем (и началом кризиса) продажи практически остановились, поэтому сначала гибрид убрали из региональных
Японский автопроизводитель Toyota инвестирует $600 млн в увеличение производственных мощностей собственного завода в Принстоне, штат Индиана. Об этом сообщает USA Today. Отмечается, что также будут созданы 400 новых рабочих мест, что приведёт к повышению производства до 40 тыс. автомобилей в
«Сходи к судебному приставу и докажи, что не виноват»! Очередь на обжалование штрафов. Крутицкий вал.
С 1 января 2017 года все новые модели автомобилей, выпускаемые в обращение на территории Таможенного союза, должны по закону оснащаться модулями ЭРА-ГЛОНАСС — системы оповещения экстренных служб о ДТП. По новым требованиям Техрегламента о безопасности транспортных средств, автокомпания, которая намерена
Сегодня Ford представляет новый Mustang – мировой бестселлер среди спортивных купе и самый передовой Mustang в истории. Автомобиль получил ряд усовершенствований, включая улучшенные динамические характеристики благодаря более мощным двигателям и новой подвеске MagneRide; новую кастомизируемую цифровую панель инструментов; новый дизайн
Индейцы вообще удивительные люди. Угнетенная нация, живущая в резервациях на своей собственной земле, не потерявшая за сотни лет пресса гордости и аутентичности. Давным давно, еще в 60х годах 18 века, вождь племени оттава, Понтиак, возглавил борьбу северных индейских племен против
Как в современном автомобильном мире выбираются названия для новых моделей? Маркетологи устраивают мозговой штурм, пытают фокус-группы на тему реакции, ассоциаций и прочих эмоций, советы директоров заседают, утверждая наиболее подходящее название. Куча времени, сил, денег. Однако, несмотря на то, что все
Сергей Карякин, комментарий: «Вот он и конец, конец «Дакара», финал, о котором мы все так долго мечтали. Мы победили несмотря ни на что, победили с отрывом в полтора часа. Иначе никак. Мы победили. Россия победила. Наша команда: Саша Доросинский и
Путешествие на автомобиле несравнимо с другими видами туризма удобству и богатству впечатлений. А что если совместить его с погружением в историю автомобилей и небольшим экскурсом в местную литературу? В SKODA
Удивительные современные мега машины и сельское хозяйство: опрыскивание полей, необычные экзотические тракторы, комбайны, косилки, автоматический сборщик лука, сахарной свеклы, картошки,
Корову аккуратно перевязывают и укладывают на специальную машину. Мастер закрепляет копыта и моет их. Затем профессионал чистит копыта с помощью
Подборка о том как добывают мрамор и гранит в карьерах. Мощные мега машины, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики и тракторы откалывают и
Премиальный автопроизводитель Volvo Cars и ведущий в мире разработчик систем безопасности для автомобильной отрасли Autoliv подписали окончательное соглашение о создании
В 1915 году начался выпуск Packard Twin Six – первого в мире автомобиля с двигателем V12. Автором мотора был инженер Джесс Винсент,
«Я работаю на мультибрендовом сервисе. Основная масса приезжающих машин относится к двум самым распространенным автоконцернам.
Алексей Соломин: Здравствуйте. Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг
UAZ Patriot уже появился у дилеров. Обновленная модификация оснащена новой радиаторной решеткой, передней панелью и рулем, фронтальными подушками безопасности, улучшенной
Любопытную историю на форуме Минского скутер-клуба рассказал автовладелец по ником Кот. На его авто, которое он регулярно парковал во дворе,
Вторая жизнь автомобилей.
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Если вчера китайцы заявляли, что они продали 28 миллионов автомобилей, то сегодня они поняли, что наврали слишком много. Пришла поправка — 24 миллиона автомобилей за год они продали на своем
Существует два полюса отечественного остроумия. Внизу — примитивный стройбатовский одноклеточный заборостроительный юмор Петросяна. Там же, до кучи, валяются всякие Леоны
«Гражданский водитель тоже мог сдать вправо». Нет, не мог справа был забор. Смотрите видеозапись у него маневрирование вправо было ограничено.
По замечанию Михаила Веллера 1000 лет мы находимся рядом с Европой, но Европой так и не стали. Мы все больше
Самая главная новость: «В Москве похолодало». Когда у нас за Уралом во глубине сибирских руд замерзали дальнобойщики, об этом было
Компания Peugeot в 2017 году представит на российском рынке новое поколение кроссовера Peugeot 3008. Цены, комплектации новинки будут анонсированы позже, а старт продаж запланирован на 1 мая, сообщает пресс-служба Peugeot
Накануне вступления в силу экологического стандарта Euro 6c и измерительного цикла по выбросу вредных веществ RDE (Real Driving Emission), Toyota
По данным аналитического агентства «Автостат», бренд KIA в 2016 году стал лидером продаж в Москве второй год подряд. В прошлом
Компания ООО «Бриджстоун СНГ» официально анонсировала выход дочернего бренда Firestone в сегменте легковых шин на российский рынок c летней моделью
В 2016 году от действий угонщиков чаще всего страдали и владельцы недорогих иномарок, кроссоверов и седанов бизнес-класса. Больше всего угонов
Столичные власти определились с дизайном и местами установки новых дорожных знаков. В ближайшее время в центре города появятся, в частности,
По итогам 2016 года продажи автомобилей класса «люкс» выросли на 6,5% и составили 1,2 тыс. штук, что на 6,5% выше
Продажи SsangYong Actyon стартовали в России. Таким образом дистрибьютор SsangYong Sollers без громких объявлений и рекламной поддержки де факто вернул модель
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Небольшой тест еще об одной тепловой машине — Двигателе Стирлинга.
Викторина/тест: 20 интересных фактов об автомобилях
Почему одни колесные диски служат 7 лет, а другие теряют внешний вид и эксплуатационные свойства спустя 2-3 года? Некоторых моделей вовсе хватает на пару сезонов. В чем причина длительности срока
Люди разные. Одним хочется в автомобиле предельного аскетизма, другие абсолютно доверяют выбору производителя, а кто-то не переносит отсутствия привычных вещей
Весной этого года спидвеист Даниил Иванов покорил крупнейший в мире ледяной спот – озеро Байкал. На днях вышел фильм о
8 из 10 водителей признают, что часто ведут машину на «автопилоте», абстрагируясь от вождения, — таковы данные исследования, проведенного Continental