Faw/Bestune предлагает уникальные условия на покупку Bestune B70

Прямая скидка увеличена до 250 000 рублей, а общая выгода может достигать до 470 000 рублей

Faw/Bestune предлагает своим клиентам выгодные условия для покупки комфортабельного лифтбека Bestune B70. Прямая скидка на эту модель была увеличена до 250 000 рублей, а с учетом других акционных предложений вы можете получить максимальную выгоду до 470 000 рублей*.

Компания Faw/Bestune объявляет о специальном предложении, увеличивая прямую скидку на лифтбек Bestune B70 2022 года выпуска с 100 000 до 250 000 рублей. Теперь вы можете приобрести автомобиль с турбированным 1,5-литровым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач в базовой комплектации COMFORT по цене от 1 980 000 рублей.

Кроме того, на эту модель распространяются дополнительные финансовые программы. При покупке в кредит вы можете получить максимальную скидку до 100 000 рублей, а при обмене вашего старого автомобиля (трейд-ин) – до 120 000 рублей.

На российском рынке лифтбек предлагается с турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями (DCT), а также с 2-литровым бензиновым двигателем (217 л.с.), который оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой передач AISIN. В стандартное оснащение Bestune B70 входят светодиодные фары, легкосплавные диски, панорамный люк, кожаная обивка сидений и другие функции.