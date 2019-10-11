Renault Arkana прошел краш-тест на пассивную безопасность

По результатам краш-теста на пассивную безопасность, проведенного журналом Авторевю по методике ARCAP, новый купе-кроссовер Renault ARKANA удостоился высшей оценки – четыре звезды

Renault ARKANA получил общую оценку в 15,8 баллов (из 16 возможных) – таким образом, новая модель признана самым безопасным кроссовером в рейтинге ARCAP

По результатам краш-теста, проведенного по методике ARCAP, Renault ARKANA получила наивысшую оценку – 4 звезды, набрав 15,8 баллов (из 16 возможных). Таким образом,Renault ARKANA признан самым безопасным кроссовером из числа испытанных Авторевю

В краше-тесте принимала участие Renault ARKANA в базовой комплектации Life c бензиновым двигателем 1,6 л в паре с механической коробкой передач. Уже в этой версии Renault ARKANA оснащена фронтальными и боковым передними подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

ARCAP – первый российский независимый рейтинг пассивной безопасности автомобилей, который более 20 лет составляет авторитетное издание «Авторевю» по результатам краш-тестов.

Превосходный результат еще раз подтверждает экспертизу Renault в области пассивной безопасности. Renault ARKANA построена на новом поколении SUV-платформы, которая подразумевает обширное использование высокопрочных и сверхвысокопрочных марок стали – их доля в кузове автомобиля составляет 35%. В частности, у Renault ARKANA по сравнению с другими моделями Renault российского производства были значительно усилены стойки кузова и структура крыши, передние лонжероны и подрамник, моторный щит, панели пола и усилители в дверях. Впервые в истории российского производства автомобилей Renault применена сталь горячей штамповки – из нее, в частности, выполнена передняя силовая поперечина Renault ARKANA.

В результате жесткость кузова на кручение превышает 31000 Нм/град, что на 12% выше по сравнению с кроссовером Kaptur. Более жесткий кузов не только обеспечивает высокий уровень безопасности, но и вносит значительный вклад в улучшение комфорта и управляемости, а также снижение уровня шумов и вибраций. Помимо жесткой силовой структуры кузова, высокий уровень безопасности Renault ARKANA обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. Конструкция переднего бампера и капота Renault ARKANA спроектирована с учетом требований к безопасности пешеходов. Деформируемая зона между корпусом бампера и передним поперечным силовым брусом снижает риск повреждения ног, а 100-миллиметровый зазор между капотом и двигателем позволяет уменьшить вероятность травм головы.

Продажи новой модели, призванной укрепить сильную позицию бренда в сегменте SUV, стартовали в июле. Первые 100 автомобилей Renault ARKANA Edition One были распроданы в онлайн-шоуруме за 3 часа со старта продажи. Высокий спрос на совершенно новый купе-кроссовер Renault ARKANA подтвердил актуальность инновационной для массового сегмента концепции купе-кроссовера и предвосхитил успех новой модели на российском рынке. По данным Ассоциации Европейского Бизнеса за 3 квартала 2019, появление нового купе-кроссовера позволило Renault Россия увеличить рыночную долю: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она выросла на 1,4 пп. По итогам 3 квартала этого года Renault ARKANA вошла в ТОП-25 самых продаваемых пассажирских автомобилей.

Renault ARKANA – новый бренд-амбассадор локального модельного ряда Renault в России, вместе с которым компания вышла в С-сегмент. Согласно данным исследований, 63% покупателей купе-кроссовера ARKANA до этого владели автомобилями конкурирующих брендов. Более 55% клиентов выбирают топовые версии Style и Edition One, оснащенные новым турбодвигателем ТСе 150, и более 65% – автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-tronic нового поколения.