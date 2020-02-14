Bentley Mulliner Bacalar

Bentley Mulliner Bacalar
14 февраля 20:11 2020
  • Bentley Mulliner, одно из старейших кузовных ателье в мире, представит новую модель Bacalar на Женевском автосалоне 2020 года
  • При создании Bentley Mulliner Bacalar специалисты марки вдохновлялись экологичными материалами и невероятным дизайном концепт-кара EXP 100 GT
  • Мировая премьера модели состоится 3 марта 2020 года в 08:30 GMT (11:30 по московскому времени) на стенде Bentley Международного автосалона в Женеве

Компания Bentley анонсирует будущее роскошного автомобилестроения – мировую премьеру Bentley Mulliner Bacalar, которая состоится в рамках Женевского автосалона в марте этого года

Созданный вручную мастерами подразделения Mulliner, одним из старейших кузовных ателье в мире, новый Bacalar станет самым впечатляющим Gran Turismo марки. При создании Bentley Mulliner Bacalar мастера марки вдохновлялись экологичностью материалов и эффектным, поистине впечатляющим дизайном концепт-кара EXP 100 GT, выпущенным в честь столетия со дня основания компании.

Исключительный Bentley Mulliner Bacalar будет впервые представлен 3 марта в 08:30 GMT (11:30 по московскому времени) на Международном автосалоне в Женеве. Всего несколько экземпляров модели будут доступны для продажи.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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