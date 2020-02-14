Созданный вручную мастерами подразделения Mulliner, одним из старейших кузовных ателье в мире, новый Bacalar станет самым впечатляющим Gran Turismo марки. При создании Bentley Mulliner Bacalar мастера марки вдохновлялись экологичностью материалов и эффектным, поистине впечатляющим дизайном концепт-кара EXP 100 GT, выпущенным в честь столетия со дня основания компании.
Исключительный Bentley Mulliner Bacalar будет впервые представлен 3 марта в 08:30 GMT (11:30 по московскому времени) на Международном автосалоне в Женеве. Всего несколько экземпляров модели будут доступны для продажи.
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