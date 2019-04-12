В Москве совершен наезд на сотрудника полиции

Камера сняла, как автомобиль наехал на полицейского в Москве.
Инцидент произошел на улице Генерала Белова.
“Сегодня водитель, находясь за рулем автомобиля “Тойота” вблизи жилого дома по улице Генерала Белова в городе Москве, желая избежать административной ответственности, совершил наезд на сотрудника полиции и протащил его на капоте машины несколько метров, причинив последнему телесные повреждения”, – сообщили в Следственном комитете.
Организована доследственная проверка.
Источник.
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