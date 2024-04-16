Jaecoo показал прайс на кроссовер J8 Jaecoo J8

Jaecoo представил свой новый полноприводный кроссовер J8 на российском автомобильном рынке. J8 доступен в трех вариантах комплектации: ACTIVE, SUPREME и SUPREME V, с ценами, начиная от 3 999 000 рублей. Он объединяет современные технологии с мускулистым дизайном, отражающим мощь и уверенность. Флагманский кроссовер предлагает стильные 20-дюймовые литые диски, фирменную решетку радиатора, светодиодную оптику, внешнюю декоративную подсветку и панорамную крышу с люком.

В базовой комплектации ACTIVE Jaecoo J8 включает широкий спектр опций, таких как электрорегулируемые кресла, мультимедийный центр с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подсветка салона с выбором из 255 цветов, двухзонный климат-контроль с голосовым управлением, и многое другое. Комплектация SUPREME добавляет черный бархатный потолок, кожаную обивку сидений, массажные функции для передних кресел, и другие роскошные дополнения. SUPREME V, на вершине линейки, включает инновационную систему полного привода с управлением вектором тяги, повышающую внедорожные возможности.



Jaecoo J8

Jaecoo J8



Jaecoo J8

Jaecoo J8 оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 249 л. с., работающим с роботизированной коробкой передач DCT7, и предлагает безальтернативную полноприводную трансмиссию. Цена на самую продвинутую версию начинается от 4 699 000 рублей. Кроссовер доступен в пяти цветах кузова, с возможностью двухцветного оформления. Внутренняя отделка может быть выбрана в черном или коричневом цвете.

Ссылка на официальный прайс лист.