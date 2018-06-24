Запас хода нового Renault Kangoo Z.E. 33 увеличен на 100 км 16

KANGOO Z.E 33 теперь может проехать до 270 км в смешанном цикле

Благодаря новым литий-ионному аккумулятору NMC мощностью 33 кВт и энергоэффективному двигателю с крутящим моментом 225 Н*м запас хода нового KANGOO Z.E 33 увеличился до 270 км в смешанном цикле. Новый трансформатор 7Kw позволяет полностью зарядить батарею за 6 часов, при этом один час зарядки обеспечивает запас хода на 35 км.

Кроме того, в новом KANGOO Z.E 33 впервые в сегменте электрического коммерческого транспорта представлен тепловой насос, обеспечивающий обогрев салона без потери автономии. Тепловой насос работает по принципу реверсивного кондиционера и может как обогревать, так и охлаждать салон.

Увеличенному запасу хода электромобиля также способствуют система рекуперации энергии, обеспечивающая более выраженное торможение двигателем, при котором восстанавливается запас хода, эко режим, эконометр, сообщающий водителю о том, как используется энергия, функция предварительного обогрева и шины со сниженным сопротивлением качению.

Новый многофункциональный электромобиль KANGOO Z.E. 33 доступен для заказа в официальных дилерских центрах Renault Россия в следующих версиях:

грузовой двухместной версии Fourgon (объем грузового отделения – до 3 500 л)

грузовой версии с увеличенной колесной базой до 3 081 мм Fourgon Maxi

пятиместной грузопассажирской версии Fourgon Maxi

Новый KANGOO Z.E. 33 можно заряжать от обычной розетки на корпоративном паркинге, на общественном терминале зарядки либо в домашних условиях.

KANGOO Z.E 33 имеет все преимущества электромобилей, а благодаря полезному объему, достигающему 4 600 л, грузоподъемности до 625 кг, длине до 2,89 м и задним дверям, открывающимся на 180°, является полноценным коммерческим автомобилем, способным эффективно решать задачи по транспортировке различных видов грузов. Для грузового отсека KANGOO Z.E 33 доступно несколько видов перегородок: поворотная решетчатая перегородка и складывающееся сиденье пассажира увеличат полезный объем и длину грузового отсека, а металлическая перегородка в ⅓ высоты обеспечивает транспортировку длинных и громоздких предметов. Также новый KANGOO Z.E. 33 предлагает несколько вариантов обшивки грузового отделения, в том числе возможна обшивка пола и стен фанерой.

Все версии нового KANGOO Z.E. 33 отличаются богатой для коммерческого транспорта комплектацией и оснащены кондиционером, MP3-магнитолой с Bluetooth®, а также адаптированы к холодным зимним условиям с помощью дизельного отопителя салона, подогрева передних сидений и обогрева зеркал с электроприводом. Вне зависимости от версии интерьер новинки отличает просторный салон, превосходная обзорность, комфортные и эргономичные кресла. Множество функциональных отделений в кабине позволяют всегда иметь под рукой необходимые профессионалу аксессуары. Удобное водительское сиденье с подлокотником, регулировкой по высоте и поясничным подпором помогает снизить усталость в дальних поездках.

Так как автомобиль работает практически бесшумно, Kangoo Z.E. оснащается системой Z.E. Voice, которая с помощью звукового сигнала предупреждает пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов о приближении автомобиля, когда он двигается на скорости до 30 км/ч. Кроме того, KANGOO Z.E. 33 оснащен системой помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist, антиблокировочной системой торможения ABS, системой экстренного торможения AFU, системой стабилизации курсовой устойчивости ESP, фронтальной подушкой безопасности водителя, а также боковыми подушками безопасности и подушкой безопасности пассажира в качестве опций.