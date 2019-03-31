Таксист сбил на МКАДе автоинспектора, оформлявшего легкое ДТП

Таксист, лишенный прав, сбил инспектора ДТП при исполнении

На Третьем транспортном кольце водитель сбил сотрудника ДПС, который оформлял ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«В воскресенье около 03:00 на Третьем транспортном кольце в районе Тестовской улицы водитель автомобиля Skoda Rapid совершил наезд на сотрудника ДПС, занимавшегося оформлением дорожно-транспортного происшествия», – уточнили в пресс-службе.

Пострадавший в результате наезда полицейский с травмами госпитализирован. Полицейские задержали 25-летнего мужчину, материалы проверки по факту произошедшего направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.



Согласно данным пресс-службы Главного следственного управления СКР по столице, наезд совершил водитель такси.

Источник.