Мировой бестселлер празднует свое 50-летие

Volkswagen начал производство первого Golf 29 марта 1974 года

Производство гольфа началось в 1974 году на заводе в Вольфсбурге.

Номер 1 в Европе: Golf является самым успешным Volkswagen и самым продаваемым европейским автомобилем с момента изобретения автомобиля.

На сегодняшний день произведено 37 миллионов единиц: каждый день в течение последних 50 лет более 2000 человек по всему миру выбирают новый Golf.

Гарантия занятости: 20 миллионов из всех построенных до сих пор «Гольфов» были произведены на заводе в Вольфсбурге. На протяжении многих лет восемь поколений Golf производились в восьми странах мира.

Обеспечение пути в будущее: крупное технологическое обновление к юбилею с подключаемыми гибридными приводами с полностью электрическим запасом хода значительно более 100 км и голосовым управлением ChatGPT с искусственным интеллектом.

Volkswagen Golf 1974

29 марта, точно полвека назад, в Вольфсбурге началось массовое производство Golf компанией Volkswagen. В тот день в марте никто не мог предвидеть, что этот компактный автомобиль, заменивший легендарный “Жук”, станет самым успешным в истории Volkswagen и наиболее продаваемым европейским автомобилем всех времен. Golf не только отражал дух своего времени, но и установил новые стандарты в своем классе, став эталоном для последующих моделей и сопровождая поколения людей по всему миру. На сегодняшний день более 37 миллионов экземпляров были выпущены с момента выхода первого серийного Golf в 1974 году. Простыми числами это означает, что за последние 50 лет более 2000 людей ежедневно выбирали новый Golf по всему миру. Сегодня Volkswagen отмечает юбилей Golf и представляет будущее этого глобального бестселлера благодаря комплексному обновлению как в техническом, так и в визуальном плане.

Volkswagen – от круглого Beetle до угловатого Golf. В июле 1974 года новые модели Golf впервые появились в салонах дилеров. В местах, где на протяжении многих десятилетий царили “Жук” и заднемоторные двигатели, началась новая эпоха с переднемоторными трансмиссиями. Это стало явным сдвигом от привычных норм. Перед этим Volkswagen уже предпринял шаги в этом направлении с моделями Scirocco и Passat. Теперь эта новая технология была внедрена и в Golf, лидера массового сегмента автомобилей.

Volkswagen изобретает себя заново. Как преемник легендарного Beetle, который был выпущен более 21,5 миллиона раз, Golf, разработанный Джорджио Джуджаро и Volkswagen Design, должен был оправдать высокие ожидания, чтобы продолжить историю успеха самого успешного автомобиля всех времен на тот момент. И это было сделано во всех отношениях: клиенты были настолько впечатлены современной концепцией привода, изменяемым интерьером и новым дизайном, что к октябрю 1976 года Golf уже достиг отметки в один миллион.

Принцип гольфа. В 1974 году Volkswagen описал новый автомобиль с большой задней дверью следующим образом: “Golf предлагает максимальное пространство и безопасность. Он абсолютно практичен в своем подходе. Низкая поясная линия обеспечивает отличную видимость для водителя, а наклонный капот обеспечивает хорошую видимость дороги прямо перед автомобилем. Заднее стекло опускается настолько низко, что значительно облегчает парковку задним ходом”. И эти качества остаются актуальными для каждого выпущенного Golf до сегодняшнего дня.

Гольф и фабрика. С самого начала завод Volkswagen в Вольфсбурге и его работники также получили выгоду от успешного запуска Golf I. На сегодняшний день только в Вольфсбурге было произведено более 20 миллионов Golf. Еще 17 миллионов Golf, произведенных за пределами Вольфсбурга, были собраны на других заводах в Германии, а также в Бельгии, Бразилии, Китае, Малайзии, Мексике, Словакии и Южной Африке. И в этом смысле Golf является автомобилем мирового класса. Однако его технологии всегда были типичными образцами прогрессивного немецкого автомобилестроения.

Гольф I – Отражение прогресса. Как и все последующие поколения Golf, первое поколение было воплощением технического прогресса и современных автомобильных тенденций. Это относится не только к умелому использованию пространства для того времени и переднему приводу, но и к другим аспектам. Запустив первый Golf GTI в 1976 году, Volkswagen заложил основу для динамичного развития компактного класса. Появление Golf D в 1976 году и более позднего Golf GTD в 1982 году стало прорывом в области дизельных двигателей в сегменте компактных автомобилей. В 1979 году Volkswagen представил Golf Cabriolet, который на некоторое время стал самым продаваемым кабриолетом в мире. Это был свежий вздох для сегмента, который уже давно ассоциировался с именем Golf. К 1983 году было продано 6,9 миллиона единиц первого поколения Golf на всех континентах, включая все его вариации. Таким образом, Golf I заслужил репутацию достойного преемника Beetle.

Гольф II – Веха. Главный дизайнер Volkswagen, Андреас Миндт, подводит итог к одному из самых важных моментов в истории Golf: “Это был переход от Golf I к Golf II. Тогдашний главный дизайнер Volkswagen, Герберт Шефер, сделал все правильно. Он модернизировал второе поколение Golf, но сохранил ДНК первого поколения. Этот момент был чрезвычайно важен для истории Golf. Golf всегда оставался дальнейшим развитием оригинальной модели. В этом состоит особенность Golf, и заслуга в этом принадлежит Герберту Шеферу”.

В Golf II впервые были внедрены такие технологии, как управляемый каталитический нейтрализатор, ABS и полный привод. В период с 1983 по 1991 год было выпущено в общей сложности 6,3 миллиона автомобилей Golf II.

Гольф III – Безопасность превыше всего. С августа 1991 года Volkswagen открыл новую эру безопасности с выпуском Golf III. Это стало первым внедрением передних подушек безопасности в линейке продуктов с 1992 года, а значительные улучшения в дизайне кузова привели к существенному повышению его устойчивости к ударным нагрузкам. Golf III был связан с несколькими другими значимыми достижениями в линейке продуктов: он был произведен в 4,8 миллиона экземплярах к 1997 году и стал платформой для таких новшеств, как первый шестицилиндровый двигатель (VR6), система круиз-контроля и первые боковые подушки безопасности. Этот Golf также впервые стал доступен в кузове универсала.

Golf IV – икона стиля Golf IV, выпущенный в 1997 году, сегодня признан иконой стиля, в том числе и потому, что он сумел сохранить связь с Golf I 1974 года благодаря своим четким чертам и удивительному дизайну задней стойки в линейке продуктов. С появлением Golf IV Volkswagen установил новый стандарт качества в своем сегменте. Помимо этого, дебют системы ESP сделал безопасность доступной для широкого круга потребителей. В 2002 году Volkswagen также представил самый спортивный Golf на тот момент – R32, который основывался на четвертом поколении и достигал максимальной скорости 250 км/ч. В 2003 году Golf IV стал первым автомобилем Volkswagen, оснащенным коробкой передач с прямым переключением передач (DSG). После выпуска 4,9 миллиона единиц, Golf IV был заменен в том же году.

Гольф V – Ограничения по классам отменены. Пятый Golf, выпущенный в 2003 году, благодаря своему выдающемуся комфорту, значительно опередил многих конкурентов в верхнем среднем классе. То же самое можно сказать и о его качестве. Значительное увеличение жесткости на кручение – на 35% – достигалось за счёт стабильности корпуса, сваренного лазером. Впервые на борту появилось до восьми защитных подушек безопасности. Кроме того, Golf V, который к 2008 году был произведен 3,4 миллиона раз, поразил новой четырехрычажной задней подвеской, биксеноновыми фарами и первой 7-ступенчатой коробкой передач DSG.

Golf VI – высокотехнологичный компактный класс. Конец июля 2012 года отметил производство ещё 3,6 миллиона Golf, основанных на шестом поколении, представленном в 2008 году. Снова безопасность сделала большой скачок вперёд: корпус, снова сваренный лазером, оказался настолько стабильным, что получил максимальное пять звёзд в краш-тесте Euro NCAP. Новые технологии, такие как Light Assist (улучшенное управление дальним светом), система помощи при парковке, система помощи при трогании с места на подъёме и адаптивное управление шасси (DCC), сделали «Автомобиль года в мире» 2009 года одним из самых совершенных компактных автомобилей своего времени.

Golf VII – Меньший вес, меньший расход топлива. В сентябре 2012 года Volkswagen отметил мировую премьеру седьмого поколения Golf. Его вес был уменьшен на 100 кг по сравнению с предшественником, что привело к снижению расхода топлива на 23 процента. В линейку вспомогательных систем были добавлены новые технологии, включая автоматическую систему торможения после столкновения, адаптивный круиз-контроль и систему помощи при переднем движении, включая систему экстренного торможения в городе. В 2014 году Volkswagen начал своё движение в эпоху электромобилей, представив новый e-Golf. В общей сложности до 2019 года было произведено 6,3 миллиона автомобилей Golf VII.

Гольф VIII – Прогрессивная современная эпоха. В октябре 2019 года Volkswagen представил Golf VIII. Благодаря новым мягким и подключаемым гибридным приводам он привнёс электрификацию в компактный класс. Будучи одним из первых компактных автомобилей, Golf VIII предлагает систему вспомогательного вождения с помощью системы Travel Assist. Даже базовая комплектация включает такие функции, как Lane Assist, Front Assist, светодиодные фары, светодиодные задние фонари и автоматический кондиционер. С опциональной адаптивной системой управления шасси DCC и системой управления динамикой автомобиля, Golf VIII обеспечивает уникальное сочетание комфорта и динамики в этом классе. На данный момент продано более миллиона единиц Golf VIII.

Восемь поколений Golf – 50 лет успеха и более 37 миллионов экземпляров.

В 2024 году наступил новый эволюционный этап в развитии восьмого поколения Golf. Новая модель впечатляет информационно-развлекательной системой нового поколения, более интуитивной концепцией управления, острым дизайном передней и задней частей, а также эффективными системами привода. Среди них – подключаемые гибридные приводы с увеличенным полностью электрическим запасом хода более 100 километров. Также впервые логотип Volkswagen с подсветкой украшает переднюю часть Golf. Кроме того, новый Golf предлагает голосовое управление и чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT, что делает технические новинки доступными для широкой аудитории.