Законопроект о реформе техосмотра будет доработан

Реформе техосмотра добавляют деталей

Реформа техосмотра в среду обсуждалась на межведомственном совещании в Минэкономики. Она, напомним, включает поправки в закон 170-ФЗ «О техническом осмотре», УК и КОАП — законопроекты в конце 2018 года приняты Госдумой в первом чтении. Основные нововведения: штраф в 2 тыс. руб. за управление авто без техосмотра, введение фотовидеофиксации процедуры ТО, перевод диагностических карт в электронный вид, ужесточение ответственности операторов. Таким образом планируется покончить с практикой покупки диагностических карт вместе с полисом ОСАГО без предоставления автомобиля на осмотр.

Готовясь ко второму чтению, Минэкономики подготовило изменения в КоАП. За оформление диагностической карты для машины, которая на ТО не приезжала, в первом чтении предлагался штраф в 5–10 тыс. руб. для должностного лица (руководителя оператора). Минэкономики намерено поднять его до 30–50 тыс. руб., разрешив наказывать не только начальников, но и самих технических экспертов. Штраф за незаконную аккредитацию операторов (этим занимается Российский союз автостраховщиков) также планируется увеличить со 100 тыс. до 300 тыс. руб. Закон «О рекламе» будет дополнен запретом компаниям, не являющимся аккредитованными операторами, рекламировать услуги по выдаче диагностических карт. В теории это позволит ФАС штрафовать поисковые системы.

Основная дискуссия развернулась вокруг центрального документа реформы — изменений в 170-ФЗ.

Аккредитацией операторов ТО должно заниматься государство (например, Росаккредитация), а не страховые компании, как сегодня, – говорил гендиректор союза «Техэксперт» Сергей Зайцев.

Действующая схема, по его словам, привела к тому, что из 4 тыс. операторов в лучшем случае 500 имеют производственную базу, остальные — «будки по оформлению диагностических карт». Нужно ввести федеральный минимальный и максимальный тариф, который может быть уменьшен или увеличен для регионов, по аналогии с тарифами ОСАГО, считает он. В четверг, напомним, субъекты федерации устанавливают тарифы самостоятельно, в ряде регионов они не менялись с 2012 года, в результате техосмотр стоит по 300–500 руб. По словам господина Зайцева, в 2016 году расчеты проводила Федеральная служба по тарифам (впоследствии стала частью ФАС): средняя себестоимость ТО составила 800 руб.

Владельцы такси должны проходить первое ТО только через полтора года с момента продажи нового автомобиля, следует из текста законопроекта, обратил внимание гендиректор некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков. К этому моменту пробег такси может превысить 100 тыс. км в год, срок нужно сократить до полугода, заметил он. Эксперт предлагает уточнить и обязанность операторов: нужно направлять в базу данных МВД только фото приезжающих на ТО машин, а видео хранить у себя на сервере, выдавая ролики по запросу. Начальник отдела технадзора ГИБДД Сергей Чипурин с опаской отнесся к норме видеофиксации процедуры. «Смогут ли все операторы потянуть оборудование?» Он также назвал «принципиальным» вопрос о возвращении контроля за техосмотром автобусов в Госавтоинспекцию, это планируется прописать в законе.

Отвечая на замечания экспертов, замглавы Минэкономики Савва Шипов допустил сценарий, при котором введение видеофиксации будет перенесено на более поздний срок, но «делать этого не хотелось бы»: «Мы до первого чтения опрашивали операторов, они были готовы, но если сейчас появятся другие аргументы, мы готовы выслушать». Контролирующие органы должны иметь оперативный доступ к видео, расходы на каналы связи и облачное хранилище данных уже рассчитаны, добавил замдиректора департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Минэкономики Александр Вдовин. Идею вернуть аккредитацию операторов госструктурам Минэкомики уже рассматривало, признав «нецелесообразной», пояснил чиновник. А вот идею по введению базового тарифа он назвал «здравой», но представитель ФАС Никита Филиппов ее не поддержал. Проблему с периодичностью техосмотра для такси в Минэкономики Александр Вдовин обещал «отработать».

Как сообщается, поправки в законопроект ко второму чтению должны быть представлены в Госдуму к марту.