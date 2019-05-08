Jaguar представляет специальную версию E-PACE Chequered Flag

Старт продаж новой версии спортивного кроссовера Jaguar E-PACE Chequered Flag запланирован на конец лета 2019 г

Бренд Jaguar представляет новую специальную версию Chequered Flag для компактного спортивного кроссовера E-PACE. Модификация отличается рядом уникальных дизайнерских решений и расширенным спектром опций, включенных в стандартное оснащение.

Jaguar E-PACE Chequered Flag получил специальный бейдж на боковой стороне и 19-дюймовые колесные диски с отделкой Satin Dark Grey. Модель доступна в трех цветовых вариантах: Corris Grey, Yulong White и Photon Red, который эксклюзивно представлен для данной спецверсии. Интерьер автомобиля дополняют пороги с фирменной гравировкой Chequered Flag и кожаная отделка Ebony Grained Leather с красной прострочкой.

Специальная версия модели доступна с широким диапазоном функций, включенных в стандартное оснащение. Среди них передние кресла с подогревом и электрорегулировкой в 10 направлениях, панорамная крыша и 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель. E-PACE Chequered Flag также отличается рядом дополнительных элементов дизайна, среди которых логотип R-Dynamic на рулевом колесе, черные подрулевые лепестки и обивка потолка цвета Ebony Morzine.

Уникальные элементы экстерьера Chequered Flag включают бамперы в цвет кузова, двойные патрубки выхлопной системы и фирменную графику светодиодной головной оптики в форме J-Blade в дополнение к пакету дизайнерских опций Black Exterior Pack. Автомобиль также получил дверь багажного отделения с электроприводом и систему бесключевого доступа.

Для версии Chequered Flag клиенты могут выбрать один из трех вариантов двигателей: дизельный мощностью 180 л.с. и бензиновые мощностью 200 и 249 л.с.

Ян Каллум (Ian Callum), главный дизайнер Jaguar: «Jaguar E-PACE успешно сочетает ДНК спорткара с более универсальной, удобной формой. Но не только это позволяет бренду завоевывать доверие новых клиентов: их также привлекает чувство уверенности и практичность ежедневного использования, которыми славится все семейство кроссоверов PACE. С появлением новой версии Chequered Flag модельная линейка E-PACE обеспечивает клиентам еще больший выбор, чем когда бы то ни было».

Как и все модификации E-PACE, версия Chequered Flag доступна с системой Smart Settings – самообучающейся технологией от Jaguar. Она использует алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы узнавать больше о предпочтениях водителя и соответствовать его потребностям. Система способна настроить положение сидений, климат-контроль и мультимедиа на основе индивидуальных пожеланий. Причем автомобиль распознает разных водителей по их брелокам ключей или Bluetooth-сигналу смартфона при их приближении.

Коммуникативность модели расширена с помощью систем Apple CarPlay и Android Auto. Они выводят изображение с экрана мобильного устройства на центральный 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы Touch Pro, обеспечивая легкий и безопасный доступ к любимым приложениям даже во время движения.

Jaguar E-PACE также доступен с системой Adaptive Dynamics, которая гарантирует повышенный отклик, управляемость и комфорт при движении. Она отслеживает передвижение автомобиля каждые две миллисекунды и высчитывает необходимое демпфирующее усилие каждые 10 миллисекунд. Все это позволяет кроссоверу практически мгновенно реагировать на все действия водителя и изменения дорожного покрытия, обеспечивая полную управляемость и снижая вероятность крена кузова.

Для большей персонализации своих автомобилей владельцы E-PACE могут выбрать что-либо из внушительной линейки фирменных аксессуаров от Jaguar. Среди них представлены и новые пакеты Pet Pack, призванные гарантировать безопасное и комфортное путешествие для домашних питомцев.

Старт продаж Jaguar E-PACE Chequered Flag в России запланирован на конец лета 2019 года