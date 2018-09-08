Самая крутая свалка суперкаров в мире

Здесь покоятся настоящие коллекционные раритеты вроде TVR Tuscan

Специализированные разборки дорогих авто существуют в разных странах. Но всех их затмила свалка возле Лондона, где количество экзотических спортивных моделей буквально зашкаливает. Ее фото разместили на портале Petrolicious.

Здесь никого не удивляют старые Rolls-Royce и Porsche Cayenne, а количество разбитых и разобранных Porsche 911 и Boxster буквально зашкаливает.

Суперкары Ferrari также представлены на свалке, причем есть и классика вроде купе Ferrari Testarossa или родстера Ferrari F355 Spider. Можно встретить даже настоящие коллекционные раритеты вроде TVR Tuscan.

Свалка суперкаров возле Лондона пользуется немалым спросом среди владельцев подобных авто. Содержание элитной модели (особенно подержанной) недешевое, а здесь можно найти недорогие запчасти.

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