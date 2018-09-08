Самая крутая свалка суперкаров в мире

Самая крутая свалка суперкаров в мире
Сентябрь 08 12:08 2018

Здесь покоятся настоящие коллекционные раритеты вроде TVR Tuscan

Специализированные разборки дорогих авто существуют в разных странах. Но всех их затмила свалка возле Лондона, где количество экзотических спортивных моделей буквально зашкаливает. Ее фото разместили на портале Petrolicious.

Фото свалки суперкаров

Здесь никого не удивляют старые Rolls-Royce и Porsche Cayenne, а количество разбитых и разобранных Porsche 911 и Boxster буквально зашкаливает.

Фото свалки суперкаров

Суперкары Ferrari также представлены на свалке, причем есть и классика вроде купе Ferrari Testarossa или родстера Ferrari F355 Spider. Можно встретить даже настоящие коллекционные раритеты вроде TVR Tuscan.

Фото свалки суперкаров

Свалка суперкаров возле Лондона пользуется немалым спросом среди владельцев подобных авто. Содержание элитной модели (особенно подержанной) недешевое, а здесь можно найти недорогие запчасти.

Фото свалки суперкаров

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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