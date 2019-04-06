В Польше поезд на полном ходу сбил скорую помощь

Два человека погибли при столкновении поезда со скорой на железнодорожном переезде в Польше

Два человека погибли в результате аварии в Польше, где поезд на полном ходу врезался в машину скорой помощи, оказавшуюся на железнодорожном переезде. Момент столкновения попал на видео.

На записи видно, как машина скорой помощи с проблесковыми маячками не успевает проехать железнодорожный переезд — шлагбаум закрывается прямо перед ней. Дальнейшие действия водителя кажутся странными. Он немного сдает назад, пытается выровнять машину параллельно шлагбауму, но времени остается слишком мало — на огромной скорости поезд врезается в автомобиль, превращая его в груду металла.

На месте погибли два медика — врач и фельдшер, водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Больше в салоне никого не было. Бригада ехала за пациентом, чтобы перевезти его из лечебницы Пущиково в клинику в Познани.

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