Названы самые популярные грузовики у юрлиц в России

Рейтинг самых продаваемых юридическим лицам России грузовых транспортных средств (без учета легких коммерческих автомобилей) составили специалисты агентства «Автостат»

Первую строчку в этом списке занимают грузовики КамАЗа. На их долю приходится 35% от общего количества грузовых машин, проданных юридическим лицам. Всего в 2019 году корпоративные клиенты приобрели 26,1 тыс. грузовиков КамАЗ. Причем этот показатель продаж на 10% превышает уровень реализации 2018 года.

На втором месте оказались грузовики Горьковского автозавода. За прошлый год их показатель продаж вырос на 9%, до 7,5 тыс. единиц. Затем следуют грузовые машины шведской компании Scania, продажи которых в 2019 году, наоборот, упали на 15% (5,2 тыс. ед.).

Четвертое и пятое места у Volvo (5,1 тыс. ед.; — 12%) и MAN (4,6 тыс. ед.; +1%). Кроме того, в десятку самых продаваемых юрлицам грузовиков также вошли модели Mercedes-Benz (3,9 тыс. ед.; — 16%), «МАЗ» (3,4 тыс. ед.; — 4%), «УРАЛ» (3 тыс. ед.; +7%), Isuzu (2,7 тыс. ед.; — 23%) и DAF (2,1 тыс. ед.; — 5%).

По данным REGNUM, всего юрлица приобрели в 2019 году 73,1 тыс. грузовых машин — на 0,2% меньше по сравнению с 2018 годом.