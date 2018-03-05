Созданы для ценителей исключительной роскоши 7

В этом году на автосалоне в Женеве Rolls-Royce представит три модели Phantom, изготовленные в единственном экземпляре для ценителей исключительной роскоши.

На Женевском автосалоне Rolls-Royce покажет три автомобиля, которые вновь продемонстрируют лидерство дома Rolls-Royce среди мировых производителей роскоши. Первая из моделей – «The Gentleman’s Tourer» – отсылает к тридцатым годам прошлого века, эпохе Phantom II Continental Saloon, величайшего из гранд-туреров. Эта четырехдверная короткобазная модель предназначалась для дальних поездок через всю Европу или Америку. Идея трансконтинентального гранд-турера вдохновила одного из клиентов Rolls-Royce и была воплощена в его Phantom нового поколения.

Phantom II Continental Saloon создавались для путешествий на большие расстояния. Интерьер автомобиля и цвета, используемые в оформлении, в первую очередь должны были обеспечивать удобство и практичность, а не привлекать внимание. «The Gentleman’s Tourer» полностью отвечает этому подходу. Его кузов окрашен в металлический оттенок Iced Gunmetal с полуматовым финишем и эффектно контрастирует с серебристым капотом. Покрасочные материалы разработаны специально для этого заказчика с учетом его увлечения современной авиацией: шелковисто-матовое покрытие отсылает к передовой военной технике. Краской Iced Gunmetal покрыты крышки ступиц 22-дюймовых колесных дисков, на которых красуется логотип Rolls-Royce.

Интерьер «The Gentleman’s Tourer», подчеркнуто маскулинный и утилитарный, создан специально для длительных поездок со вкусом. Салон обит натуральной кожей черного, серого и антрацитового оттенков. Дополнительные акценты создают тиснения на дверях в виде фигурки «Духа экстаза» и горизонтальные вставки из серебра, украшающие деревянные панели цвета Piano Black.

Завершающий штрих в оформлении салона – «Галерея» из стали и рутения, редкого и драгоценного платинового металла. Ежегодно по всему миру добывается лишь 20 тонн этого элемента (в то время как золота – 2 500 тонн), и его использование для оформления Phantom – действительно исключительный запрос.

Марка готовится показать и два уникальных Phantom с удлиненной колесной базой – «Whispered Muse» («Шепчущая муза») и «A Moment in Time» («Момент во времени»). Это первые Phantom нового поколения, заказанные с авторской «Галереей», каждая из которых изготовлена в единственном экземпляре.

«Галерея» «Whispered Muse» создана английской художницей Хелен Эми Мюррей и вдохновлена образами «Духа экстаза», запечатленными на рисунках Чарльза Сайкса. Работа состоит из фактурных струящихся складок и трехмерных форм из шелка, которые, сливаясь воедино, напоминают великолепные линии развевающегося платья «Грациозной богини».

Двухцветный кузов выполнен в серебристом «Selby Grey» и персиковом «Palais Nemaskar Dawn» оттенках и покрыт десятью слоями лака. Последний прозрачный слой нанесен материалом с добавлением стеклянной пудры, создающей хрустальный эффект. Статуэтка впервые в истории покрыта розовым золотом – им же выкрашена декоративная линия вдоль кузова и крышки ступиц колесных дисков.

«Меня вдохновили воздушные иллюстрации «Духа экстаза», нарисованные Чарльзом Сайксом. Именно они побудили меня использовать женский образ в моей работе, мне хотелось сделать ее мягкой и гармоничной. Благодаря особому расположению линий работа приобретает трехмерный объем», – поделилась Хелен Эми Мюррей.

«Галерея» второго лимузина Phantom «A Moment in Time» («Момент во времени») – идеальное воплощение метафоры Клода Джонсона: «Дух Rolls-Royce – это скорость в тишине, неподвижность в полете, таинственное обуздание невероятной энергии, грациозное создание великолепной красоты …».

«Галерея» модели наполнена струящейся легкостью и будто запечатлела момент, когда «Дух экстаза» проносится мимо в летящих одеждах. Этого эффекта лондонскому коллективу Based Upon удалось добиться за счет сочетания нескольких техник. За основу взяты фотографии шелковой ткани, струящейся под водой. Это движение было зафиксировано на пленке, на ее основе дизайнеры Rolls-Royce смоделировали цифровую копию, после чего мастера Based Upon вручную изготовили форму из глины. Восковая модель позволила доработать детали и убедиться, что работа идеально помещается в нишу «Галереи». Наконец, была изготовлена деталь из цельного пласта алюминия, а благодаря ювелирной полировке она полностью повторяет изгибы и сияние шелковой ткани.

Конструкция Dawn Aero Cowling.

На автосалоне в Женеве в новом образе предстанет и кабриолет Dawn. Некоторые клиенты марки хотели сместить акценты между красотой и практичностью самого роскошного кабриолета в мире. Для них дизайнеры Rolls-Royce представили новую опцию – защитное покрытие для задних сидений Dawn Aero Cowling.

Это решение превращает Dawn в двухместную модель в стиле родстер, однако при желании вторым рядом можно воспользоваться в любой момент – достаточно убрать съемное покрытие. Таким образом, вне зависимости от конфигурации, Dawn остается созданным для поездок в компании.

Защитная конструкция, покрывающая задние сиденья Dawn, изготовлена вручную и состоит из двух элементов. Они простираются от отсека, в котором прячется мягкая текстильная крыша, и крепятся за передними сиденьями. Форма конструкции была спроектирована с учетом особенностей аэродинамики таким образом, чтобы отводить потоки воздуха для улучшенного комфорта водителя.

Конструкция изготовлена из углеволокна и алюминия, за счет чего отличается невероятной легкостью и прочностью. Под обеими частями покрытия Aero Cowling находятся отсеки для хранения вещей. Сверху Aero Cowling покрывается натуральной кожей, которая сочетается с отделкой салона.

Приглашаем познакомиться с этими элегантными моделями на стенде Rolls-Royce (6041, 6 зал).