Первая в мире система помощи водителю на базе искусственного интеллекта от Hyundai

Новая система распознает стили вождения и имитирует их при помощи интеллектуального круиз-контроля, предоставляя возможность движения в беспилотном режиме

Первая в мире система помощи водителю на базе искусственного интеллекта должна появиться в новых автомобилях Hyundai

Hyundai Motor Group объявила о разработке первого в мире «умного» круиз-контроля на базе искусственного интеллекта (Smart Cruise Control, SCC-ML). Система выстраивает индивидуальный алгоритм беспилотного движения, схожий со стилем вождения владельца автомобиля

Такое нововведение внедряется в отрасли впервые и входит в систему помощи водителю (ADAS). Интеллектуальный круиз-контроль появится в будущих поколениях автомобилей Hyundai Motor Group.

«В новом круиз-контроле (SCC-ML) используются улучшенные алгоритмы прежних систем ADAS, благодаря чему он значительно повышает удобство движения в полуавтономном режиме, — отметил Вунг Чжун Чжанг (Woongjun Jang), вице-президент Hyundai Motor Group. — Hyundai Motor Group продолжит разработку инновационных технологий искусственного интеллекта, чтобы стать лидером отрасли в сфере автономного вождения».

Интеллектуальный круиз-контроль обеспечивает главную функцию беспилотного вождения и систем ADAS: поддержание дистанции до идущего впереди автомобиля на заданной водителем скорости.

Он самостоятельно распознает модели поведения и привычки водителя. Благодаря машинному обучению интеллектуальный круиз-контроль автоматически ведет машину в том же стиле, как это делает водитель.

При использовании интеллектуального круиз-контроля прошлого поколения нужно было вручную задавать характеристики движения, такие как расстояние до автомобиля впереди и скорость. Однако детально настроить параметры в соответствии с собственными предпочтениями было невозможно.

Например, в зависимости от ситуации один и тот же водитель мог по-разному ускоряться на высокой, средней и низкой скорости, но настроить такое «поведение» раньше было нельзя. Поэтому, когда включался интеллектуальный круиз-контроль, автомобиль двигался не так, как хотелось бы. В итоге люди с неохотой пользовались такой системой, так как при ее работе они чувствовали себя некомфортно.

SCC-ML, разработанная инженерами Hyundai Motor Group, функционирует следующим образом. Датчики, фронтальная камера и радар непрерывно собирают данные о движении и передают их в центральный компьютер. Компьютер извлекает важную информацию из потока данных и определяет модели поведения водителя. В ходе этого процесса задействуется алгоритм машинного обучения.

Стиль вождения определяется по трем параметрам: расстояние до идущих впереди автомобилей, режим ускорения (как быстро автомобиль разгоняется) и скорость реакции (как быстро человек реагирует на изменение условий движения). Также важны условия движения и скорость.

Например, учитывается поддержание безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля при медленном движении в городе и увеличение этого расстояния на скоростной трассе. Анализируя эти условия, SCC-ML различает более 10 000 стилей вождения и формирует гибкий алгоритм интеллектуального круиз-контроля, который адаптируется к поведению любого водителя.

Сведения о стиле вождения регулярно обновляются на основании данных, полученных от датчиков, отражающих текущий стиль вождения. Кроме того, в SCC-ML используются программные блокировки, которые не запоминают агрессивный стиль вождения, способный спровоцировать аварию. Это повышает общую безопасность на дороге.

«Умный» круиз-контроль в сочетании с системой помощи при движении по автомагистрали и автоматической системой перестроения обеспечит автономное вождение на уровне 2.5. Это уровень «частичной автоматизации», когда компьютер полностью управляет автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулевое управление, но водитель все равно следит за ездой и готов вмешаться в любой момент.