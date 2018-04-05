Вступил в силу «закон о 0,3 промилле» 115

Водителям будет грозить штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.

Такое наказание предусмотрено в случае, если будет установлено «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови», отмечает газета «Ведомости», ссылаясь на сопроводительные документы к проекту закона. Принятый закон вступит в силу через 90 дней после официальной публикации, то есть в первых числах июля 2018 года.

Как сообщает Сноб, принятый закон не изменяет установленное ранее значение, которое используют для определения факта употребления алкоголя за рулем по пробе выдыхаемого воздуха, — 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. Закон возвращает в практику установление факта опьянения по анализу крови, а не только выдыхаемого воздуха.

В 2010-2013 годах в России считалось нормой, если в крови и выдыхаемом воздухе содержится нулевое содержание алкоголя. Однако с 2013 года нормой содержания алкоголя стали 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха и 0,35 промилле алкоголя в крови. При этом статья 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения) позволяла определять опьянение только по анализу выдыхаемого воздуха.