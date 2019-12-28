В Турции создали «национальный автомобиль»

Турецкая марка TOGG представила свою первую модель — среднеразмерный электрический кроссовер – Autoua.net

27 декабря 2019 года стал знаменательным днем в истории Турции – у страны впервые с середины 20 века появился национальный автомобиль. Презентацию новинки провел лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и пообещал купить первый серийный экземпляр.

Первенцем турецкой марки TOGG стал среднеразмерный электрический кроссовер, который предложат в задне- и полноприводной модификациях с 200-сильной и 400-сильной силовой установкой соответственно. Емкость тяговой батареи не озвучивается, но, как утверждается, время зарядки батареи составит менее получаса. С места до 100 км/ч заднеприводная версия электрокроссовера сможет ускоряться за 7.6 секунды, полноприводная – за 4.8 секунды. Заявленный запас хода составит 500 км. Также новинке обещаны самая большая в сегменте колесная база и системы автономного управления третьего уровня автономности по классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE). В высоту кроссовер достигнет 1080 мм, расстояние между осями – 2800 мм.

К 2030 году в модельной линейке марки будет пять моделей. Помимо первого электрокроссовера в нее войдут седан, хэтчбек, компактвен С-класса и маленький кроссовер B-класса.

Строительство завода TOGG, в который инвестируют 3.3 млрд евро, завершится к 2021 году. Старт серийного производства запланирован на 2022 год. Ожидается, что к тому времени в Турции будет создана развитая зарядная инфраструктура для электрокаров. В дальнейшем марка появится и на других рынках, в первую очередь в Европе.