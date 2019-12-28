В Турции создали «национальный автомобиль»

27 декабря 2019 года стал знаменательным днем в истории Турции – у страны впервые с середины 20 века появился национальный автомобиль. Презентацию новинки провел лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и пообещал купить первый серийный экземпляр.
Yeni Lige yolculuğum başladı…Teşekkürler Türkiyem!#YeniLigeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/bCa1dtfo8Z— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 27, 2019
Yeni Lige yolculuğum başladı…Teşekkürler Türkiyem!#YeniLigeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/bCa1dtfo8Z
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 27, 2019
Первенцем турецкой марки TOGG стал среднеразмерный электрический кроссовер, который предложат в задне- и полноприводной модификациях с 200-сильной и 400-сильной силовой установкой соответственно. Емкость тяговой батареи не озвучивается, но, как утверждается, время зарядки батареи составит менее получаса. С места до 100 км/ч заднеприводная версия электрокроссовера сможет ускоряться за 7.6 секунды, полноприводная – за 4.8 секунды. Заявленный запас хода составит 500 км. Также новинке обещаны самая большая в сегменте колесная база и системы автономного управления третьего уровня автономности по классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE). В высоту кроссовер достигнет 1080 мм, расстояние между осями – 2800 мм.
К 2030 году в модельной линейке марки будет пять моделей. Помимо первого электрокроссовера в нее войдут седан, хэтчбек, компактвен С-класса и маленький кроссовер B-класса.
Строительство завода TOGG, в который инвестируют 3.3 млрд евро, завершится к 2021 году. Старт серийного производства запланирован на 2022 год. Ожидается, что к тому времени в Турции будет создана развитая зарядная инфраструктура для электрокаров. В дальнейшем марка появится и на других рынках, в первую очередь в Европе.
C 2014 года www.amsrus.ru
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