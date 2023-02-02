Стратегия развития Suzuki 2030

Стратегия развития Suzuki 2030
02 февраля 17:11 2023

Suzuki Motor Corporation анонсировала основные направления стратегии развития компании до 2030 финансового года, ключевыми тезисами которой стали углеродный нейтралитет, клиентоориентированность и активизация сотрудничества в области инноваций.

Выбрав прогрессивный курс к созданию устойчивого будущего, Suzuki продолжает уверенно двигаться в этом направлении и представляет стратегию развития бренда до 2030 финансового года*. В ближайшие 7 лет Suzuki Motor Corporation планирует воплотить множество инновационных проектов, объединенных общей философией создания общества осознанного потребления.

Уникальностью стратегии является эффективное сочетание принципов бережливого управления с глубокой ориентированностью на запросы клиентов, оригинальным производственным принципом Suzuki «Sho-Sho-Kei-Tan-Bi» («Меньше, реже, легче, короче, чище»), а также принципом «Трех фактов», подразумевающим абсолютное исключение непрактичности и четкую фокусировку на реальном месте, предмете и ситуации.

Основные регионы присутствия

В 2030 финансовом году Suzuki будет способствовать созданию общества с нейтральным выбросом углерода и экономическому росту развивающихся стран, таких как Индия, страны ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), Африка, основными регионами деятельности также останутся Япония, Индия и Европа.

Фокус будет в поиске и создании решений, уникальных для Suzuki, которые позволят разрабатывать продукты и услуги, полностью ориентированные на клиента, а также стабильном росте в каждом регионе присутствия.

Основные инициативы 2030

Ключевыми инициативами к обозначенному сроку станет достижение компанией углеродной нейтральности в Японии и Европе к 2050 году и в Индии к 2070 году, а также выпуск продукции, соответствующей «зеленой» политике компании.

В Японии в классе мини-автомобилей в 2023 финансовом году Suzuki планирует представить шесть моделей коммерческих электромобилей – компактных внедорожников и пассажирских мини-автомобилей, оборудованных новыми моделями гибридных двигателей.

В Европе аккумуляторные внедорожники и электромобили B-класса планируется представить в 2024 финансовом году, а к 2030 финансовому году запустить производство 5 моделей. Компания будет гибко реагировать на экологические нормы и потребности клиентов в каждой стране.

*Финансовый год с 1 апреля по 31 марта.

В Индии в 2024 году будет представлен электромобиль класса SUV, анонсированный на выставке Auto Expo 2023, а к 2030 финансовому году будет запущено 6 моделей.

Чтобы предоставить полный спектр продуктов и услуг, Suzuki будет поставлять не только аккумуляторные электромобили, но и автомобили с нейтральным уровнем выбросов углерода, работающие на смешанном топливе: сжатом природном газе, биогазе и этаноле.

План внедрения батареи EV:

Регион Время внедрения Прогноз на 2030 финансовый год
Количество моделей Коэффициент EV батареи
Япония 2023 финансовый год 6 20%
Европа 2024 финансовый год 5 80%
Индия 2024 финансовый год 6 15

Внедрение батарей EV к 2030 году планируется также на мотоциклах, водных моторах и других продуктах Suzuki, например, эволюция коснется и автомобилей для пожилых людей Mobile Mover, разрабатываемых совместно с M2 Labo.

К 2030 году Suzuki анонсирует создание умной фабрики, а также сокращение выбросов CO2 на всех производствах и создание «зеленого» водорода из возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергию.

Сотрудничество с внешними партнерами

Штаб-квартира Suzuki, Yokohama Lab., Центр исследований и разработок Suzuki в Индии и Maruti Suzuki будут сотрудничать для эффективного развития в области технологий будущего. Suzuki также продолжит укреплять производственную мощь, сотрудничая с внешними партнерами: начинающими перспективными компаниями, Ассоциацией поставщиков Suzuki, а также университетами Японии и Индии.

Также продлится сотрудничество Suzuki с Toyota Motor Corporation, по разработке передовых технологий, включая автономные и аккумуляторные электрифицированные автомобили, расширении бизнеса в перспективных развивающихся странах, усилиях по достижению углеродной нейтральности в Индии, а также в формировании общества, основанного на переработке, которое заботится об окружающей среде.

Suzuki также планирует продолжать инвестировать в крупные проекты: в общей сложности 4,5 трлн иен до 2030 финансового года. Из них 2 трлн иен будут связаны с электрификацией, 500 млрд иен — с аккумуляторами. 2 триллиона иен планируется инвестировать в расходы на исследования и разработки в таких областях, как углеродная нейтральность, электрификация и биогаз. 2,5 трлн иен станут капиталовложением в строительство завода по производству аккумуляторов BEV, объектов возобновляемой энергии и др.

Вся продукция Suzuki от автомобилей и мотоциклов до лодочных моторов, будучи практичной, но обладая эмоциональными характерами, всегда получала поддержку клиентов. А компания в свою очередь, объединив силы всех сотрудников по всему миру, продолжит предоставлять услуги и продукты, которые поддерживают повседневную жизнь клиентов, оставаясь при этом экологически чистыми и надежными, на которые всегда можно положиться.Стратегия развития Suzuki 2030

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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