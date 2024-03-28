Foton Tunland G7 теперь доступен в сети дилеров АО «МБ РУС»

АО «МБ РУС», часть группы компаний «АВТОДОМ», официально представляет начало продаж высокофункциональных пикапов Foton Tunland G7 различных модификаций.

Эти современные автомобили сочетают в себе привлекательный дизайн, динамичность и экономичность благодаря своему дизельному двигателю мощностью 162 л.с. и передовой 8-ступенчатой автоматической коробке передач.













Foton Tunland G7

Foton Tunland G7 оснащен системой полного привода с режимами выбора движения и блокировкой дифференциала заднего моста, а также имеет прочную раму из высоколегированной стали и заднюю рессорную подвеску, обеспечивающие высокую грузоподъемность и преодоление трудных участков дорог.

В салоне автомобиля создан уровень комфорта высшего класса с обилием места для хранения, возможностью складывания задних сидений и использованием высококачественных материалов. Базовая комплектация включает в себя широкий спектр функций, включая климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийную систему и многое другое для обеспечения безопасности и удобства водителя и пассажиров.

Дилерская сеть АО «МБ РУС» предоставляет полный спектр услуг, включая гарантийное обслуживание, оперативные поставки запасных частей и финансовые решения, такие как факторинг, лизинг и кредитование. Обучение специалистов по продукту и техническому обслуживанию проводится с использованием оригинального оборудования и программного обеспечения.

Кроме того, активно расширяется присутствие компании по всей России, с приоритетными городами включая Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар и Казань.

Цены на Foton Tunland G7 начинаются от 3 567 500 рублей за базовую версию, от 3 608 500 рублей за комплектацию COMFORT с НДС и от 3 810 000 рублей за PREMIUM*.











Foton Tunland G7

Наталья Королева, генеральный директор АО «МБ РУС», подчеркивает: «Российский рынок пикапов демонстрирует стремительный рост, увеличиваясь на 120% в 2023 году. За первые два месяца 2024 года было продано более 3 300 пикапов, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Большую часть рынка занимают автомобили китайских брендов, которые активно используются как для коммерческих, так и для личных целей. Клиенты, как частные, так и корпоративные, все больше интересуются пикапами с характеристиками и уровнем комфорта, сравнимыми с легковыми автомобилями. Мы уверены, что благодаря высокому качеству, надежности и многофункциональности Foton Tunland G7 может заслуженно претендовать на лидирующие позиции в этом сегменте».





Foton Tunland G7

Благодаря гарантии на три года или 150 000 км, а также наличию склада оригинальных запасных частей, пикапы Tunland G7 становятся надежными помощниками в решении различных задач. АО «МБ РУС» вместе с местными партнерами-кузовопроизводителями готова предложить корпоративным клиентам как комплексные, так и индивидуальные решения по дооборудованию автомобилей под конкретные бизнес-задачи. Кроме того, для Tunland G7 доступна широкая линейка оригинальных аксессуаров для перевозки и защиты груза, а также различные виды декоративных дуг безопасности, защиты двигателя и боковых подножек для удобства посадки.