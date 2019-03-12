Дизайн нового Volkswagen Golf рассекретили до премьеры

Компания Volkswagen приступила к финальным испытаниям Golf восьмого поколения. Шпионские фотографии с тестов были опубликованы изданием AutoExpress. На снимках автомобиль представлен без камуфляжа. По неофициальным данным, премьера новинки состоится этим летом.

Производство автомобиля стартует в июне на заводе в Вольфсбурге. Общий размер инвестиций в разработку следующего «Гольфа» составит порядка 1,8 млрд евро, а на подготовку к производству потратят еще около 3 млрд евро.

В компании уже заявили, что Golf восьмого поколения подвергнется самой масштабной трансформации за 45-летнюю историю модели. Судя по фотографиям, автомобиль получит новую оптику, измененную решетку радиатора и другие бамперы. Кроме этого, по словам дизайнеров бренда, в салоне нового автомобиля клиентов ждет настоящая «революция».

В основу следующего «Гольфа» ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой в зависимости от модификации автомобиль станет легче на 35–70 килограммов. При этом объем багажного отделения хэтчбека вырастет приблизительно до 400 литров.

Линейка двигателей включит новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых моторов, а также дизель рабочим объемом 1,5 литра, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Также у восьмого Volkswagen Golf будет версия с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети.

«Мягкие гибридные системы будут играть главную роль в следующем поколении Golf», — заявил гендиректор Volkswagen Герберт Дисс.

Позже новинка получит спортивную модификацию под названием GTI с мотором мощностью около 250 лошадиных сил. Также ожидается появление полноприводной R-версии, отдача двигателя которой вырастет до 350 лошадиных сил. Кроме того, в продажу поступит гибридная версия GTE с агрегатами большей мощности и увеличенным запасом хода исключительно на электротяге.

Источник.