Volkswagen Коммерческие автомобили на выставке Techno Classica

Volkswagen Коммерческие автомобили представит предшественника будущей модели электромобиля ID.BUZZ в рамках выставки Techno Classica 2020 в Эссене с 25 по 29 марта

Электрический автомобиль, созданный на базе Т2 и в апреле 1978 года впервые получивший разрешение на эксплуатацию от Муниципальной транспортной службы Берлина, стал частью коллекции олдтаймеров марки Volkswagen Коммерческие автомобили. Этот Bulli — больше, чем просто олдтаймер, это один из немногих экземпляров классических электромобилей в мире.

Еще 50 лет назад концерн Volkswagen в Вольфсбурге делал первые шаги в производстве электромобилей, закладывая фундамент для будущего. В 1970 году создатели моделей Bulli и Beetle основали в Вольфсбурге подразделение, в котором разработали первый электромобиль марки. Уже тогда перед компанией стояла цель использовать альтернативные источники энергии, чтобы стать менее зависимой от природного топлива и выпускать автомобили с нулевыми выбросами в атмосферу. В 1972 году компания представила первый прототип на Промышленной выставке-ярмарке в Ганновере — пикап с открытой грузовой платформой. Немного позднее началось мелкосерийное производство коммерческих электромобилей концерна Volkswagen. Помимо пикапов, марка выпускала микроавтобусы и фургоны с солидной грузоподъемностью — до 800 кг. И это при том, что сама аккумуляторная батарея весила 880 кг.

В числе городов, где проходили испытания моделей, был Берлин, а в последующие годы городские власти приобрели семь электромобилей. Одним из них стал T2 1972 года производства, который 14 апреля 1978 года получил лицензию от Берлинского муниципального департамента транспорта на использование в городских коммунальных службах. На автомобиле красовался слоган: «Электричество вместо топлива — безопасно для природы». В Берлине к испытаниям подошли очень основательно: в районе Тиргартен построили станция замены батарей, где блок с разряженным аккумулятором всего за пять минут заменяли таким же с заряженным. Блок устанавливался под грузовой платформой и легко выдвигался наружу, поэтому процесс замены не составлял труда. Технология зарядки и замены батарей была разработана совместно с компаниями Rhenish-Westphalian Electricity (RWE) и General Electric Street Vehicles Co. (GES).

В качестве альтернативы свинцовую тяговую батарею можно было зарядить от аккумулятора Varta через интерфейс в задней части Bulli. Больше 40 лет назад у автомобиля из будущего уже была система рекуперации энергии, позволявшая накапливать кинетическую энергию при торможении. Емкость аккумуляторной батареи достигала 21,6 кВт ⋅ ч. Этого было достаточно, чтобы электромобиль на одной зарядке мог проехать до 85 км. Автомобиль приводил в движение электродвигатель постоянного тока с шунтовой обмоткой марки Bosch (позднее Siemens). Он мог похвастаться постоянной мощностью 16 кВт (22 л. с.) и кратковременной пиковой мощностью 32 кВт (44 л. с.). Максимальный крутящий момент составлял впечатляющие 160 Н ⋅ м.

Электромобиль весом 2 170 кг разгонялся до 75 км/ч, чего вполне хватало для перемещений по городу. Но не менее важным было другое: электрический Т2 марки Volkswagen Коммерческие автомобили положил начало процессу создания Bulli с нулевыми выбросами для массового производства — несколько поколений инженеров усердно работали над этим. Однако на протяжении десятилетий для этого не хватало по-настоящему практичной аккумуляторной батареи. Сегодня все изменилось. Модель e-Crafter марки Volkswagen коммерческие автомобили — современный фургон с нулевыми выбросами, а в 2022 году появятся электрические модели ID.BUZZ и ID.BUZZ Cargo.