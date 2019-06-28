Пешеходов и автомобилистов в Москве призвали быть осторожнее в связи с ухудшением погодных условий

По прогнозам синоптиков порывы ветра в Москве в пятницу будут достигать 15 метров в секунду

За прошедшие сутки в Москве выпало 21,3% от месячной нормы осадков, местами в Московской области – 101,3%, сообщил РИАМО в пятницу представитель центра погоды «Фобос».

«За сутки в Москве выпало 16 миллиметров осадков», – сказал собеседник агентства.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров. В Московской области наибольшее количество осадков зафиксировали в Новом Иерусалиме – там выпало на 1 миллиметр больше нормы, то есть 76 миллиметров (101,3%). В Егорьевске выпало 68 миллиметров, в Клину – 62 миллиметра осадков.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Москве и Подмосковье дожди продолжатся. Ожидается экстремально низкое давление, температура воздуха не поднимется выше плюс 18 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует при дожде, управляя автотранспортом, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», – отмечается в сообщении.

Кроме того, рекомендуется парковать авто вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов также призывают быть внимательными и осторожными.