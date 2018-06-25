Почему при спуске с горы необходимо включать передачу?
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Почему при спуске с горы необходимо включать передачу?
Июнь 25 12:02 2018

Как сделать так, чтобы силовой агрегат не потреблял ни капли топлива?

Стиль езды у каждого свой. Многие стараются на длинных прямых оставлять автомобиль на передаче и газуют периодически, как только он теряет темп. Под уклон же они, напротив, переходят в нейтраль, чтобы разогнаться посильнее и взять следующий за глубоким оврагом подъем с разбега. Такая методика очень распространена. Хотя для экономии топлива лучше поступать ровно наоборот.

Грамотно пользуясь передачами можно ощутимо сэкономить топливо.

На прямых лучше выключать передачу, чтобы автомобиль двигался как можно дольше за счет сил инерции. С помощью наката можно преодолеть примерно в полтора раза большее расстояние, чем на высшей передаче с отпущенной педалью газа. При движении накатом двигатель крутится на холостых оборотах и потребляет примерно 0,7 л на «сотню».

Чтобы силовой агрегат не потреблял ни капли топлива нужно оставить его на передаче. При убирании ноги с газа электронный блок управления отключает подачу бензина в мотор. Автомобиль, конечно, начинает тормозить двигателем, но на высшей передаче этот эффект развивается слабее. И, чтобы компенсировать торможение, лучше применять такой прием при движении под уклон. В особенности — в местах с ограниченной скоростью.

Почему же не скатиться с горки на нейтрали? Дело в том, часто на спусках висят знаки ограничения скорости на 80 км/ч вместе со знаками 3.20 «Обгон запрещен». Еще хуже, когда знак выставлен у подножия холма, перед населенным пунктом. Тогда приходится активно оттормаживаться.

Знак может располагаться в конце спуска перед населенным пунктом

Кроме того, впереди может оказаться груженая фура или трактор, которые нельзя обгонять на подъемах у вершины холма. В итоге приходится замедляться, что сводит на нет выигрыш в скорости. Да и ездить сейчас быстро чревато штрафами. В общем, не разгонишься.

Поэтому спускаться лучше на высшей передаче: это позволяет дать мотору отдохнуть, сэкономить топливо и хорошенько прокачать вакуумный насос тормозной системы. Сила тяжести, влекущая вниз, не даст автомобилю, тормозащему мотором, замедляться до нуля. Скорость при спуске на передаче стабилизируется примерно на безопасных 90 км/ч. Не потребуется жать на педаль тормоза и истирать понапрасну колодки.

Ну а дальше можно переходить на пониженную ступень трансмиссии и постепенно карабкаться вверх.

Таким образом, чередования прогонов на нейтральной скорости на открытых прямых со спусками на передаче под уклон берегут не только топливо, но и тормозные колодки.

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двигательТопливоэкономия
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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