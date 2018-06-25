Почему при спуске с горы необходимо включать передачу? 71

Как сделать так, чтобы силовой агрегат не потреблял ни капли топлива?

Стиль езды у каждого свой. Многие стараются на длинных прямых оставлять автомобиль на передаче и газуют периодически, как только он теряет темп. Под уклон же они, напротив, переходят в нейтраль, чтобы разогнаться посильнее и взять следующий за глубоким оврагом подъем с разбега. Такая методика очень распространена. Хотя для экономии топлива лучше поступать ровно наоборот.

На прямых лучше выключать передачу, чтобы автомобиль двигался как можно дольше за счет сил инерции. С помощью наката можно преодолеть примерно в полтора раза большее расстояние, чем на высшей передаче с отпущенной педалью газа. При движении накатом двигатель крутится на холостых оборотах и потребляет примерно 0,7 л на «сотню».

Чтобы силовой агрегат не потреблял ни капли топлива нужно оставить его на передаче. При убирании ноги с газа электронный блок управления отключает подачу бензина в мотор. Автомобиль, конечно, начинает тормозить двигателем, но на высшей передаче этот эффект развивается слабее. И, чтобы компенсировать торможение, лучше применять такой прием при движении под уклон. В особенности — в местах с ограниченной скоростью.

Почему же не скатиться с горки на нейтрали? Дело в том, часто на спусках висят знаки ограничения скорости на 80 км/ч вместе со знаками 3.20 «Обгон запрещен». Еще хуже, когда знак выставлен у подножия холма, перед населенным пунктом. Тогда приходится активно оттормаживаться.

Кроме того, впереди может оказаться груженая фура или трактор, которые нельзя обгонять на подъемах у вершины холма. В итоге приходится замедляться, что сводит на нет выигрыш в скорости. Да и ездить сейчас быстро чревато штрафами. В общем, не разгонишься.

Поэтому спускаться лучше на высшей передаче: это позволяет дать мотору отдохнуть, сэкономить топливо и хорошенько прокачать вакуумный насос тормозной системы. Сила тяжести, влекущая вниз, не даст автомобилю, тормозащему мотором, замедляться до нуля. Скорость при спуске на передаче стабилизируется примерно на безопасных 90 км/ч. Не потребуется жать на педаль тормоза и истирать понапрасну колодки.

Ну а дальше можно переходить на пониженную ступень трансмиссии и постепенно карабкаться вверх.

Таким образом, чередования прогонов на нейтральной скорости на открытых прямых со спусками на передаче под уклон берегут не только топливо, но и тормозные колодки.

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