Дубай-Москва-Дубай или как преодолеть 12 000 км на «железном коне» 10

Мунир Ахмед Бхатти, 63-летний житель города Дубай, на протяжении 30 лет путешествует по всему миру, преодолевая самые непростые маршруты.

На данный момент Муниру удалось посетить более 50 стран и 200 городов. Самым главным своим достижением он считает автотур «Дубай-Москва-Дубай», во время которого ему удалось преодолеть более 12 000 км за 43 дня. В качестве транспортного средства был выбран автомобиль, и Мунир проехал весь маршрут на компактном и проходимом внедорожнике Suzuki Jimny. В планах г-на Бхатти было в течение месяца объехать всю Россию при одном условии – посещении главных достопримечательностей страны с великой историей.

Однако на пути Мунира встретились непредвиденные обстоятельства, над которыми он был не властен. Российское консульство выдало путешественнику лишь 10-дневную транзитную визу, и ему пришлось кардинально сократить свой маршрут. 29 апреля 2018 тур на автомобиле официально стартовал, когда путешественник выехал из г. Шарджа, ОАЭ, в Бандебабсу, Иран, чтобы преодолеть территориальные воды на пароме. 6 мая Мунир Бхатти въехал в Волгоград, а 7 мая его уже встречала Москва. Предпраздничная столица предстала перед путником во всей своей красе.

«Когда я оказался в центре Москвы на Красной Площади, меня переполняли эмоции. Я был так счастлив, что моя мечта сбылась. Я чувствовал себя на вершине мира», — поделился Мунир Бхатти.

Автомобиль был выбран как средство передвижения неслучайно. Во время первых поездок герой преодолевал дальние расстояния всеми привычным путем – на самолете. С течением времени он стал осознавать, что для более полного понимания культуры, истории и картины мира, передвигаться стоит только на автомобиле. То, чего так не хватало начинающему страннику в перелетах – это чувства полной свободы, мобильность и возможность отклониться от курса заданного маршрута.

К тому же особенности культуры и истории каждой новой страны позволяют путешественнику взглянуть на мир по-новому и культурно обогатиться, получая уникальный опыт познания традиций и обычаев других стран. Все годы Мунир собирал средства на осуществление своей заветной мечты – путешествия по всему миру на идеальном транспортном средстве. Он открыл собственную небольшую сталелитейную мастерскую HINYAM STEEL, базирующуюся в Дубае.

Затем компания стала расти и приносить неплохой доход, предоставив своему основателю шанс воплотить свою мечту в реальность.

«Я думаю, что путешествия в разные страны — это самое большое знание, которое может получить человек, потому что ему открывается величие удивительного мира, в котором мы живем. Моя семья разделяет мою страсть к путешествиям и часто сопровождает меня в поездках.»

В качестве автомобиля-компаньона был выбран маленький, надежный и универсальный внедорожник Suzuki Jimny. Благодаря умельцам собственной мастерской в Дубай г-н Бхатти за месяц превратил Jimny в полностью функциональный экспедиционный автомобиль. Он снабдил его всем необходимым оборудованием для длительных поездок: дополнительным топливным баком на 20 л, резервуаром для воды на 35 л, водяным насосом, панелью солнечных батарей, специальными оконными крышками, позволяющими впускать воздух и удерживать насекомых. Также в машину удалось встроить все необходимые путешественнику в дороге принадлежности: кровать, кухню, переносной туалет, столы, стулья, палатку и спальные мешки.

Первое путешествие охватило 32 страны Европы, что составило расстояние около 30 000 км и заняло по времени 64 дня. Jimny – это экономия во всем, включая низкий расход топлива, стоимость автомобиля и его обслуживания. За путь протяженностью в более чем 82 000 км без учета стандартных этапов технического обслуживания — замены тормозных колодок и смены шин — счастливый владелец не потратил на этого малыша ни цента.

Мунир Бхатти родился в 1956 году в небольшой пакистанской деревне. В 25 лет он решил изменить свою жизнь и отправился в Дубай. В далеком 1981 году Дубай не был тем великолепным городом, ставшим центром мировой роскоши. Молодой Мунир столкнулся с проблемами непривычно тяжелого климата, языкового и ментального барьера. Подрабатывая в различных сферах, он попал в ряды дубайской армии, которая стала его домом на последующие 13 лет. За эти годы путешественнику довелось повстречать людей разных конфессий и культур, что только вызывало у героя интерес к неизведанным странам. Так увлечение Мунира переросло в смысл жизни.

«Я бы никогда не подумал, что буду тем, кем я являюсь сегодня. Я всегда говорю, что, независимо от взлетов и падений, нужно продолжать упорно работать, пробовать что-то новое, двигаясь к заветной цели.»

Первым туристическим путешествием, которое мотивировало путника на преодоление сложных дистанций, можно считать поездку в Таиланд в 1988 году. Совершенно новая страна со своими небывалыми особенностями, климатом и природой, покорила Мунира и доказала ему, что имея желание и упорство, каждый путешественник может воплощать в жизнь немыслимые маршруты.

Сейчас Бхатти может похвастаться множеством разнообразных виз в своем паспорте, несмотря на то, что пакистанский дает некоторые ограничения для беспрепятственного пересечения границ. В 2012 году семья Бхатти даже иммигрировала в Ванкувер, Канада. Необъятная страна и ее границы открыли Муниру путь к автопутешествиям. Путник вместе с женой с 2012 по 2015 год проехали около 85 000 км по Канаде, США и Аляске.

Из путевых заметок Мунира Ахмеда Бхатти: