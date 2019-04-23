Hyundai Motor поставил рекорд на эко-акции в Санкт-Петербурге

Более 200 волонтеров из числа сотрудников завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и компаний-поставщиков, а также члены их семей приняли участие в озеленении и уборке города после зимнего периода.

В рамках Eco Day был проведен субботник на территории государственного природного заказника и на пляже «Северный» в Сестрорецке. В общей сложности волонтеры очистили от мусора и порубочных остатков более 8 гектаров. Совместно с представителями Сестрорецкого лесничества была высажена аллея из 250 саженцев ивы, ясеня и спиреи.

«Вот уже семь лет российский завод Hyundai регулярно проводит экологические акции дважды в год. И, что особенно важно, мероприятие приобретает семейный характер. 15-я экологическая акция объединила рекордное количество участников, среди которых так много юных волонтеров», – отметил директор производственного управления завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрей Казак.

Пляж «Северный» на озере Разлив в Сестрорецке пользуется большой популярностью среди семейных петербуржцев. Он отличается более пологим берегом, тут почти не бывает волн, и вода всегда теплее, из-за чего купаться здесь комфортно и безопасно. А в расположенном поблизости лесном массиве всегда можно укрыться от зноя.

Eco Day является частью международных социальных проектов компании Hyundai Motor, реализуемых под лозунгом «Изменим мир вместе!». В рамках политики добрососедства местом проведения экологических акций традиционно становится Курортный район Санкт-Петербурга, на территории которого расположено предприятие. Завод регулярно оказывает социальную поддержку району, участвуя в экологических и спортивных акциях, поддерживая профессиональные образовательные учреждения, открывая детские игровые площадки.