Какие шансы у Ravon на российском рынке?

Автомобили Ravon, которые в свое время так и не снискали особой популярности у покупателей, вновь появились у российских дилеров. Однако взять реванш узбекским “бюджетникам” вряд ли удастся, учитывая, что нынешние модели Ravon уже устарели, а цены на них сильно выросли – считают в Российской газете

Запоздалая реакция

Марка Ravon, наследница некогда популярной в нашей стране Daewoo, возвращается на российский рынок после почти 1,5-годовалого перерыва. Напомним, поставки узбекских машин прекратились весной прошлого года, несмотря на то, что российский авторынок тогда еще демонстрировал рост.

В качестве причин такого решения назывались масштабная модернизация производственных мощностей завода UzAuto для запуска новых моделей, а также индексация утилизационного сбора в России, которая для моделей Ravon составила 90%. И вот теперь, когда спрос на автомобили в нашей стране неуклонно снижается, а утильсбор в очередной раз собираются повысить, узбекский автопроизводитель возобновил к нам поставки своих машин.

Как отмечает генеральный директор ГК “АвтоСпецЦентр” Денис Петрунин, возвращение Ravon в Россию сейчас выглядит как запоздалая реакция бренда на динамику российского рынка. В прошлом году, когда рынок показывал рост, марка отсутствовала в России, а сейчас, когда спрос вновь сокращается, возвращается. При этом наибольшее снижение продаж отмечается как раз в массовом сегменте, к которому относится Ravon.

Тем не менее, в сентябре первые автомобили Ravon уже нашли своих покупателей в нашей стране, и у компании UzAuto весьма амбициозные планы на российский рынок. До конца года у нас планируется реализовать порядка 7 тыс. машин, а в будущем году объем продаж должен вырасти до 34 тысяч, что позволит “Равону” занять 2% российского авторынка. Впрочем, эти цели кажутся не слишком реалистичными, учитывая, что в лучшем для марки 2017 году россияне приобрели 15 тыс. таких автомобилей. При этом за 1,5 года отсутствия Ravon в нашей стране его модельный ряд сократился, а цены значительно выросли.

Старые модели по новым ценам

Так, субкомпактный хэтчбек R2 (Chevrolet Spark прошлого поколения) теперь стоит от 646 до 697 тыс. рублей, то есть более чем на 150 тысяч дороже, чем в 2018-м (от 489 тыс. рублей). В результате R2 уже нельзя назвать самым доступным автомобилем с “автоматом”, поскольку это звание теперь по праву принадлежит двухпедальной Lada Granta (от 596,5 тыс. рублей).

Новые цены на компактный седан Nexia R3 (Chevrolet Aveo прошлого поколения) составляют от 670 до 748 тыс. рублей против стартового ценника в 499 тыс. рублей в прошлом году. Самым дорогим в линейке Ravon остается седан R4 (перелицованный Chevrolet Cobalt), который год назад стоил 529 тыс. рублей, а сейчас предлагается от 678 до 756 тыс. рублей. Таким образом, Ravon вернулся на российский рынок с тремя моделями, хотя ранее его модельный ряд также включал седан Gentra (бывший Chevrolet Lacetti).

По мнению аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, от поставок Ravon Gentra в Россию решено отказаться в пользу других седанов марки – Nexia R3 и R4, поскольку наличие сразу трех моделей с этим типом кузова, вероятно, признано нецелесообразным. В целом, считает эксперт, Ravon предлагает российскому рынку проверенную классику уже хорошо известных моделей Chevrolet: Aveo, Cobalt и Spark. А в условиях стагнации российской экономики и стремления покупателей к всем видам экономии на первое место выходит именно фактор надежности, качества и ремонтопригодности, в то время как мода и дизайн могут иметь второстепенное значение.

А вот Денис Петрунин не видит значительного потенциала Ravon в России, поскольку автопроизводитель не обновлял модельный ряд в последние несколько лет, не повышал технологичность моделей, не может похвастаться стабильной дистрибуцией в России или развитой дилерской сетью.

«Бренд Ravon не известен среди российских автомобилистов и уже проявил себя нестабильным, покинув рынок. Основные его конкуренты, Lada и Datsun, демонстрируют уверенный рост, как в продажах, так и в технологичном плане. К тому же Ravon не имеет производства в России, а значит, стоимость продукции у него выше, чем у локализованных конкурентов. Кроме того, китайские бренды, которые сейчас активно развивают продажи в нашей стране, также являются конкурентами Ravon. При этом они тоже более технологичны и могут быть интересны в бюджетном сегменте с точки зрения соотношения цены и качества», – комментирует Денис Петрунин.

Дешевле не станут

Между тем, за продажи автомобилей Ravon в России взялись два равноправных дистрибьютора: “УзАвтоцентр”, отвечающий за южный и центральный регионы, и “УзАвтомоторс СНГ”, ведущий деятельность на Урале, в Поволжье и Сибири. В целом, дилерами Ravon на сегодняшний день являются 45 предприятий, к концу года их количество должно вырасти до 90 и в дальнейшем – до 150-ти.

Что касается производства, то модели R2 и R4 по-прежнему поставляются к нам с завода UzAuto в Узбекистане. А вот седан R3 теперь выпускается для российского рынка на предприятии “СараркаАвтоПром” в Казахстане, что позволяет компании оптимизировать расходы на производство и логистику, ведь эта республика входит в Таможенный союз. В то же время UzAuto сейчас ведет активные переговоры о налаживании контрактной сборки в России и к концу года намерен определиться с производственным партнером. Среди потенциальных площадок для сборки Ravon называются черкесский “Дервейс”, а также законсервированный завод GM в Санкт-Петербурге.

Как говорит Денис Петрунин, говорить о локализации в массовом сегменте имеет смысл из расчета производства не менее 100 тыс. автомобилей в год. Однако такие объемы продаж были едва под силу даже Daewoo, при том что на российском рынке тогда еще не было ни таких бестселлеров масс-сегмента как Hyundai Solaris и Kia Rio, ни бюджетных моделей Datsun.

Впрочем, к 2022 году модельный ряд Ravon планируется расширить до 7-8 автомобилей. Они будут производиться на базе единой платформы концерна General Motors, который остается технологическим партнером предприятия UzAuto. В частности, среди будущих новинок Ravon значится компактный кроссовер – вероятно, это будет аналог Chevrolet Tracker, чье производство начнется в Узбекистане в ближайшее время.