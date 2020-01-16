Новый генеральный директор бренда Citroёn

Линда Джексон будет подчиняться Карлосу Таваресу, Президенту Группы PSA.
Винсан Кобэ, до настоящего времени заместитель генерального директора Citroën, займет место Линды Джексон на позиции генерального директора и станет членом Глобального Исполнительного Комитета.
Винсан Кобэ имеет большой опыт работы на международных рынках, что является ключевым преимуществом для успешного, глобального развития бренда Citroën.
«После шести лет руководства брендом Citroën, успешно выстроенного нового позиционирования, увеличения объема продаж и доли рынка в Европе и подготовки продуктов для международных рынков я рад сообщить, что Линда Джексон, имея большой опыт в создании бренда, берет на себя новую, важную роль внутри Группы », – прокомментировал Председатель Правления Карлос Таварес.
C 2014 года www.amsrus.ru
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