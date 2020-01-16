Новый генеральный директор бренда Citroёn

Новый генеральный директор бренда Citroёn
16 января 19:11 2020

Линда Джексон назначена руководителем департамента по исследованию и поддержке дифференциации брендов, который будет заниматься:

  • Позиционированием брендов и согласованностью сообщений брендов Группы
  • Дифференциацией брендов в портфолио Группы

Линда Джексон будет подчиняться Карлосу Таваресу, Президенту Группы PSA.Линда Джексон

Винсан Кобэ, до настоящего времени заместитель генерального директора Citroën, займет место Линды Джексон на позиции генерального директора и станет членом Глобального Исполнительного Комитета.

Винсан Кобэ имеет большой опыт работы на международных рынках, что является ключевым преимуществом для успешного, глобального развития бренда Citroën.

«После шести лет руководства брендом Citroën, успешно выстроенного нового позиционирования, увеличения объема продаж и доли рынка в Европе и подготовки продуктов для международных рынков я рад сообщить, что Линда Джексон, имея большой опыт в создании бренда, берет на себя новую, важную роль внутри Группы », – прокомментировал Председатель Правления Карлос Таварес.

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AMSRUS
AMSRUS

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