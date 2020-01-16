Новый генеральный директор бренда Citroёn

Линда Джексон назначена руководителем департамента по исследованию и поддержке дифференциации брендов, который будет заниматься:

Позиционированием брендов и согласованностью сообщений брендов Группы

Дифференциацией брендов в портфолио Группы

Линда Джексон будет подчиняться Карлосу Таваресу, Президенту Группы PSA.

Винсан Кобэ, до настоящего времени заместитель генерального директора Citroën, займет место Линды Джексон на позиции генерального директора и станет членом Глобального Исполнительного Комитета.

Винсан Кобэ имеет большой опыт работы на международных рынках, что является ключевым преимуществом для успешного, глобального развития бренда Citroën.