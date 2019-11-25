Ледяной дождь придет в Москву

Ледяной дождь придет в Москву
Ноябрь 25 14:11 2019

В Москве пройдет ледяной дождь, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец

Синоптик отметил, что в столице сохранится холодная погода с переменной облачностью, без осадков. Ожидается минус шесть-одиннадцать градусов ночами, и днем ноль — минус пять градусов.

«Небо затянут облака, местами может сыпать небольшой снег, но снежный покров навряд ли образуется. Температура начнет постепенно повышаться, днем уже минус два — минус семь, днем ноль — минус два градуса», — сказал Тишковец.

По его словам, уже скоро в столицу придет теплый атмосферный фронт, который принесет черноморский воздух.

«Это очень влажный, насыщенный водяным паром и черноморским теплом воздух. Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь. Он, предварительно, подойдет к южным границам московской области в районе 14-15 часов и часам к 17-18 подойдет к югу, юго-востоку и востоку Москвы, то есть Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг», — сказал Тишковец.

Он отметил, что это явление даже с очаговым распространением может быть опасным.

«Это отложение льда до одного миллиметра, на дорогах и тротуарах будет скользко», — пояснил синоптик, добавив, что температура воздуха приблизится к нулю.

Ледяной дождь в Москве

Источник РИА Новости.

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AMSRUS
AMSRUS

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