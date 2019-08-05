Здорово, Кострома – все, что нужно знать о Костроме за 11 минут

Здравствуйте! Мы с женой путешественники, ведём на ютубе канал ПОП Travel. Сегодня выпустили обзор Костромы.

<br>

Прогуляйтесь вместе с нами по Костроме и узнайте о богатой истории города. Познакомьтесь поближе с главными достопримечательностями Костромы: Пожарной каланчой, Сусанинской площадью, Ипатьевским монастырём и многими-многими другими. Окунитесь в атмосферу старинного русского города на Волге.

Узнайте, почему Кострома – сырная столица России и почему главную площадь города называют «Сковородка». Что ждёт в Костроме заезжего туриста и стоит ли сюда ехать? Ответы на все эти вопросы и даже больше вы найдете в этом видео!