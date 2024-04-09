Škoda Auto начинает производство обновленной Octavia Škoda Octavia

Чешский автопроизводитель начал производство модернизированной Octavia на своем главном заводе в Млада-Болеславе

Доля экологичных материалов в интерьере увеличилась, особенно в сиденьях, приборной панели и обшивке дверей

С 1996 года Škoda Auto произвела около 7,5 миллионов единиц своего бестселлера

Компания Škoda Auto запустила серийное производство обновленной Octavia на своем головном заводе в Млада-Болеславе. Обновленное четвертое поколение бестселлера бренда отличается обновленной решеткой радиатора Škoda, новыми светодиодными матричными фарами второго поколения и интеграцией ChatGPT в голосового помощника Laura, а также другими улучшениями. В связи с тем, что производство Octavia будет перенесено на завод в Квасинах в конце этого года, чешский автопроизводитель создаст дополнительные мощности в Млада-Болеславе.

«С момента дебюта первого современного поколения в 1996 году было произведено всего около 7,5 миллионов единиц, и Octavia остается сердцем нашего бренда. Это последнее обновление устанавливает новые стандарты в дизайне, технологиях и устойчивом развитии. Теперь модель стала еще безопаснее благодаря более высокой доле экологичных материалов в сиденьях, приборной панели и обшивке дверей, а также интеграции передовых функций подключения». Андреас Дик, член правления Škoda Auto по производству и логистике

Расширение производства Octavia: стратегический ход

Производство Octavia началось в Млада-Болеславе, с вариантами для четырех бензиновых и двух дизельных двигателей мощностью до 195 кВт (265 л.с.), а также с мягкими гибридными версиями. Во втором полугодии Škoda Auto намерена перенести производство Octavia на завод в Квасинах. Этот стратегический шаг увеличит производственные мощности Octavia в Квасинах, освободив при этом место на заводе в Млада-Болеславе, чтобы сосредоточиться на производстве моделей Enyaq, Enyaq Coupé и Elroq.

Наследие Octavia: лидер рынка, удостоенный множества наград

С момента своей премьеры в 1996 году современная Octavia олицетворяет новый имидж Škoda Auto, устанавливая новые стандарты и определяя направление развития компании. Он быстро стал бестселлером и сейчас лидирует в рейтинге продаж в семи европейских странах, включая Чехию, Австрию и Словакию. Кроме того, Octavia Combi является самым популярным универсалом в Чехии, Италии, Швейцарии и еще 11 странах.

В прошлом месяце Škoda Octavia была названа лучшим импортным автомобилем в своей категории на престижной премии Best Cars Readers’ Choice Awards от немецкого журнала «auto motor and sport», отметив свою 11-ю подряд победу в категории импорта компактного класса.

Обновленная Octavia: утонченная эстетика и передовые технологии

Последняя итерация Octavia может похвастаться изысканным экстерьером, предлагающим более гладкий и динамичный вид. С добавлением светодиодных матричных фар второго поколения в качестве дополнительной функции он сочетает в себе функциональность и стиль. Внутри у покупателей есть выбор из четырех уровней отделки салона и девяти отделок Design Selection, каждая из которых включает в себя экологически чистые компоненты, такие как переработанные ткани и экологически обработанная кожа. В соответствии с философией Simply Clever компании ŠKODA, даже практичные элементы, такие как скребок для льда в крышке топливного бака и опциональные зонты в передних дверях, изготовлены из экологически чистых материалов.

Что касается технологий, информационно-развлекательная система Octavia теперь оснащена стандартным 10-дюймовым дисплеем. Улучшая впечатления от вождения, интеграция чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT в систему голосового помощника Laura теперь входит в стандартную комплектацию, предлагая новые возможности, которые значительно расширяют традиционные функции голосовых команд. Кроме того, автомобиль оснащен множеством передовых вспомогательных систем, включая систему предотвращения столкновений, помощь при повороте и предупреждение о выходе, что еще больше повышает безопасность и удобство для всех пассажиров.

Варианты Octavia Sportline и RS: динамичный дизайн и мощная производительность

Škoda продолжит предлагать Octavia как в версиях Sportline, так и в версиях RS. Известная своим динамичным дизайном, Octavia Sportline предлагает четыре варианта двигателя: два дизельных и два бензиновых. С 2000 года самые спортивные версии Octavia имеют легендарное обозначение «RS». Версия RS, оснащенная двигателем 2.0 TSI мощностью 195 кВт (265 л.с.), отличается характерными глянцевыми черными деталями и красной отражательной полосой на задней панели, подчеркивающей ее спортивный внешний вид.