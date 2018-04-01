По рваному льду Байкала 14

Первый опыт езды по льду Байкала у меня был восемь лет назад, о чем я писал в материале По льду Байкала от Слюдянки до Северобайкальска.

Проект был классный, один из самых запомнившихся в те годы, и я пообещал себе обязательно вернуться и повторить, причем самостоятельно, без проводников и экспертов, только я и самое глубокое озеро в Мире.

Естественно, радоваться жизни «в одну каску» я не мог, и пригласил постоянных участников проектов «Волок» отправиться на Байкал. На большой кворум не рассчитывал, риск слишком высок, да и бюджет весьма и весьма взрослый. Ехать хотелось с проверенными людьми, которые не будут рисковать почем зря, понимают, что такое дисциплина, и не планируют самоутверждаться в условиях, далеких от парниковых, в 5500 километрах от дома.

Состав подобрался по-своему звездный. Николай Назаров и Владимир Горчаков приехали на известном по весеннему заплыву Mercedes Gelandewagen. Машину тогда достали, аккуратно высушили и восстановили, окрестили Фениксом, и вот, она на Байкале, своим ходом. А злопыхатели писали, что все, это труп, сейчас высушат и продадут «как новый, без пробега по России».

Второй экипаж, Александр Беляев и Дмитриев Дмитрий, знакомы внимательным читателям и зрителям по проекту «За Камень», фильм прикреплен ниже. В 2011 году ребята ехали с нами на TLC100, машина, кстати, так же по прежнему жива, и катается в ежедневном режиме в Питере.

На Байкальский проект они арендовали Nissan Safari «Колун» и мы с женой его перегнали в Иркутск своим ходом, в паре с Монголом. Это, кстати, был её водительский дебют, стаж с момента получения водительского удостоверения абсолютно нулевой. И сразу дальнобой, Москва — Иркутск, зимой, на олдскульном Сафаре. Путь занял 8 дней, никуда не спеша, двигаясь только в светлое время суток. Ну что, мужики, есть еще доводы, кроме временных ресурсов, почему вы не едете на Байкал на своей машине, своим ходом? Сели и поехали! Этот путь девчонке по плечу)))

Собрались в стаю в поселке Култук, заправились, и съехали на лед. Все, с кем мы консультировались, говорили, что с погодой мы опоздали, что надо было ехать на неделю, а то и на две раньше, и что участок от Слюдянки до Ольхона уже слишком опасен, много рваного льда. К тому же, за четыре дня до нашего старта, 16 марта, неподалеку от посёлка Большое Голоустное, произошло 3-4 балльное землетрясение, и интернет наводнили ужасающие ролики с плавающими льдинами и шокированными рыбаками. Ролики оказались фейковые, не байкальские, и мы решили попробовать.

Трещины на самом деле были, но не такие уж и страшные. Да и следы в сторону Листвянки шли уверенные, видно, что народ ездит регулярно. По слухам, в Листвянке лютует ГИМС, отлавливает выезжающих на лед и выписывает штрафы. Поездка наша с юридической точки зрения не очень законная, и Листвянку нужно проскочить «ходом», а уже после нее можно расслабиться и отдышаться. Чем дальше на север, тем меньше людей, тем толще лед, тем спокойнее поездка.

Почему поездка по Байкалу — нарушение закона? Во-первых, мы выезжаем на лед вне ледовых переправ, за что физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей. Официальная ледовая переправа на Байкале ровно одна, между материком и островом Ольхон. Все остальные направления, даже общеизвестные — на свой страх и риск.

Во-вторых, выезд на лед, это нарушение границ водоохранных зон, за что полагается штраф в размере 4000-5000 рублей. А вот если у вас машина оформлена на юридическое лицо… штраф увеличивается многократно. Так что подумайте сто раз, если машина, скажем, в лизинге или оформлена на ваше ООО «Рога и копыта». Так же, задумайтесь, если решите взять кого-то на борт или начать продавать билетики. За коммерческую перевозку или гибель пассажиров при провалах под лед, водители несут уголовную ответственность.

По этой же причине, вне закона и броды через реки, и стоянка автомобилей в водоохранной зоне водоемов (в случае Байкала это 500 метров от береговой черты). Так что, если вас коробит от одной только мысли, что мы своим путешествием нарушаем законодательство, дальше не читайте, ну и доложите куда следует, пусть примут меры. А то, что весь регион так живет и передвигается, это останется за кадром, у нас 2/3 страны ездит по льду каждую зиму, всех не пересажают. Я же не мог не напомнить про юридические аспекты, ведь у нас могут появиться восторженные последователи, материал может быть воспринят как руководство к действию. Так вот нет, я вам искренне не рекомендую повторять самостоятельно наш опыт, все что вы прочтете ниже — опасно для жизни, ну и наказуемо.

Если вы юрист, а я допустил ошибку в правовых вопросах — прокомментируйте пожалуйста, мои данные взяты из открытых источников и могут быть ошибочными.

У нас было две встречи с МЧС, один раз нас «перехватили» на льду, и мы отделались предупреждением, с наставлением в следующий раз обязательно заявить свой маршрут в «главк», чтобы они знали о нашем мероприятии. Понять спасателей можно, и я пообещал, что в следующий раз обязательно пойду официальным путем.

Вторая встреча была и вовсе чисто шапочная, мы пронеслись друг-другу на встречу, видимо у спасателей были дела и поважнее, нежели общаться с какими-то полудурками из Москвы.

Толщина льда в районе Листвянки, по результатам наших измерений, составила 70 см, то есть с огромным запасом по отношению к нашим легковым машинам. Другой вопрос, что весенний лед, когда на улице светит солнце, а температура в тени +10С, теряет свои свойства, и нужно быть предельно бдительным.

Мы никуда не спешили. Маршрут от Слюдянки до Северобайкальска в среднем занимает четыре ходовых дня, мы же на него выделили шесть дней, на всякий случай. Но, как время не тяни, световой день уже продолжительный, темнеет в восьмом часу вечера, и если выезжать в 9 утра, со всеми фотосессиями и чаепитиями, в нашем распоряжении было более десяти часов ходового времени. Даже при очень скромной средней скорости 20 км/ч, получается проходить значительные дневные расстояния.

Многие трещины оказались «живые», то есть при подъезде видно, что не так давно через нее проезжала машина, но либо торос вновь вырос, либо полынья за это время расползлась. В львиной доле случаев, мы предпочитали проходить трещины потихонечку, шепотом, без спецэффектов. Если же разрыв оказывался слишком рискованным, а рыбацкой пешнёй это понять не сложно, искали более подходящее место для пересечения, абстрагируясь от чужих следов. Своя голова должна быть на плечах, а следы… лучше использовать как подсказку, а не как руководство к действию.

Ближе к берегу лед менее стабильный, и если была альтернатива отойти от него подальше, мы ей пользовались. В Байкал впадают тысячи ручьев, со дна бьют теплые ключи, и чем глубже, тем надежнее, а тонуть, что на 100 метрах, что на 1100, примерно одинаково.

Лед очень неоднородный. Где-то он гладкий, как стекло, где-то покрыт хрупкой сеткой, которая легко рыхлится пешнёй, но основная толща все равно крепкая и толстая. Ближе к Ольхону толщина льда подобралась к метровой отметке, и на душе стало поспокойнее.

Не смотря на внушающую доверие толщину льда, идти на Ольхон вдоль берега нам настоятельно не рекомендовали, и мы вышли на сушу в Бугульдейке, как и в 2010 году, чтобы объехать опасный участок через материк. Возможно, это была излишняя перестраховка, в будущем я попробую так не делать, осуществить «чистое прохождение».

Говорят, лед в Ольхонских Воротах всегда слишком нестабильный и тонкий, а со дна бьют ключи. Выйти напрямик через пролив на ледовую переправу, проложенную по Малому Морю, не выйдет. Сейчас я понимаю, что, как всегда, есть варианты, но правильно сделали, что перестраховались.

На Ольхоне остановились на уже знакомой базе «Лада», где парились с баньке летом, в ходе проекта «Байкальское Лето» (Незаконченный отчет: От Турки и до Ольхона и От Иркутска до Окинской долины) Если вы знаете базу получше, но разумную по бюджету — буду благодарен за наводку, так как Ладу могу порекомендовать лишь с натяжкой.

Следующим утром в наших рядах произошли изменения. По обстоятельствам личного характера, экипаж Феникса (MB G-class) был вынужден срочно возвращаться в Москву, и мы остались на маршруте двумя экипажами. Но, стоило нам выйти на лед, как дела вырвали из наших рядов и еще одного участника, Дмитрия, и он был так же вынужден улететь домой, в Питер.

Таким образом, на маршрут в сторону Северобайкальска мы вышли лишь к обеду, вдвоем с Александром Беляевым, на двух Ниссанах. Очень жалко, что ребята не увидели и не пережили то, что было у нас впереди.

Самым сложным было пересечь Малое Море и выйти в акваторию основного Байкала. На пути встречалось множество не сложных торосов и мелких трещин, а в районе поселка Сахюрта лед оказался настолько рваный, что нам пришлось выходить на берег и консультироваться с рыбаками, так как проезд через широкую становую трещину был совершенно не очевиден, разрыв же очевидно шел от мыса до мыса, отрезая Малое Море. Рыбаки показали нам проезд, которым пользуются сами, но были немало удивлены, что буквально за час с момента последнего проезда, в этом месте вырос приличный торос.

Кое-как выбрались с Малого Моря, прошли еще пару опасных трещин с открытой водой, и уже на выходе на устойчивый ледовый покров, нам повстречалась одинокая «Буханка», идущая с… Ушканьих островов. Пообщались с водителем, он нам рассказал массу интересного, что отчасти повлияло на наш дальнейший маршрут, но об этом я расскажу в следующей части своего повествования.

Дальнейший путь до Северобайкальска был не сильно сложным и очень красивым, мы катились в свое удовольствие, частенько теряя следы автомобилей предшественников. Беспощадное весеннее солнце выжигает снег, плавит верхний слой льда, частенько складывается впечатление, что кроме тебя здесь никто и никогда не ездил. Единственная надежда на глаза, любую опасность надо заранее разглядеть, ведь тормозной путь на льду бесконечно длинный, а управляемость на грязевых шинах стремится к полному нулю.

Таким образом, минимальную программу нам удалось выполнить всего за 4 дня. Мы живые и здоровые достигли города Северобайкальск, теперь нам предстояло немного отдохнуть, и продолжить своё путешествие по противоположному берегу Байкала…