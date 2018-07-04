За перевозку родственников и друзей можно получить штраф в 15 000 рублей
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За перевозку родственников и друзей можно получить штраф в 15 000 рублей
Июль 04 19:01 2018

Посадил к себе в машину пассажира — готовься к штрафу, и не одному.

Министерство транспорта, заручившееся поддержкой ГИБДД, инициировало на дорогах страны специальные рейды. Законны ли они, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Вот, скажите, бывает же такое, когда вы или вас попросили подвезти в аэропорт или до дома из офиса? Так вот: лучше не давайте денег коллеге по работе на бензин и не разрешайте заправлять, пусть даже и лучшему другу или родственнику собственную машину. В противном случае, можете нарваться на внушительные штрафы. Не верите? А зря!

В Чувашии уже прошли специальные мероприятия по выявлению водителей, занимающихся нелегальной перевозкой. Более того: можно легко попасть и под наказание, предусмотренное законодательством за незаконную предпринимательскую деятельность. Подобные операции будут проводится регулярно и по всей стране.

Операции по выявлению нелегальных перевозок будут проведены по всей стране

Кто сегодня не знает популярный сервис райдшеринга Bla Bla Car? Очень удобно, а главное — дешево. Если на такси, к примеру, из Москвы до Питера поездка обойдется в 10 000 — 15 000 рублей, то на «Бла бла каре» — всего в пару тысяч. Приложение разработано для тех, кому скучно за рулем и тех, кто с минимальными тратами мечтает добраться из точки А в точку В.

Символичные 10 литров «горючки» — и вы в пути, да только есть риск не отделаться малой кровью ни водителю, ни пассажиру. Это ведь не легальный перевозчик: кто знает о техническом состоянии транспортного средства? Про состояние самого водителя лучше умолчим вообще. Попадете в ДТП — ущерб вам или вашим родственникам никто не оплатит. Сами же извозчики нарываются не только на штрафы, но и на обязательные работы и даже арест. Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Именно поэтому Минтранс в содружестве с ГИБДД будет систематически устраивать облавы на водителей с целью выявления «бомбил», уклоняющихся от уплаты налогов и нарушающих закон о перевозке пассажиров.

Штраф для водителя, не имеющего соответствующую лицензию, составляет 5 000, а в столичном регионе — 10 000 рублей. За отсутствие на автомобиле характерных опознавательных знаков предусмотрен отдельный штраф в сумме 3 000 рублей. Еще 1000 «деревянных» придется отдать извозчику за не предоставленный пассажиру чек по оплате за услугу.

Если водителя поймают на незаконной перевозке - его могут наказать за незаконнуюя предпринимательскую деятельность

Если водитель попадется на нелегальной перевозке несколько раз, его обвинят в незаконной предпринимательской деятельности. В качестве наказания неплательщика налогов ждет штраф от 500 до 2000 рублей, а также обязательные выплаты от полученных сумм в размере 10 %. А если будет доказано, что частным извозом он занимался больше трех месяцев, то речь уже пойдет о 20% от прибыли. Да, власти давно следят за нами посредством наших же смартфонов, приложений и соцсетей.

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  Article "tagged" as:
Bla-bla carГИБДДМинтрансрейды
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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