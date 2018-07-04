За перевозку родственников и друзей можно получить штраф в 15 000 рублей 155

Посадил к себе в машину пассажира — готовься к штрафу, и не одному.

Министерство транспорта, заручившееся поддержкой ГИБДД, инициировало на дорогах страны специальные рейды. Законны ли они, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Вот, скажите, бывает же такое, когда вы или вас попросили подвезти в аэропорт или до дома из офиса? Так вот: лучше не давайте денег коллеге по работе на бензин и не разрешайте заправлять, пусть даже и лучшему другу или родственнику собственную машину. В противном случае, можете нарваться на внушительные штрафы. Не верите? А зря!

В Чувашии уже прошли специальные мероприятия по выявлению водителей, занимающихся нелегальной перевозкой. Более того: можно легко попасть и под наказание, предусмотренное законодательством за незаконную предпринимательскую деятельность. Подобные операции будут проводится регулярно и по всей стране.