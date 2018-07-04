За перевозку родственников и друзей можно получить штраф в 15 000 рублей

Именно поэтому Минтранс в содружестве с ГИБДД будет систематически устраивать облавы на водителей с целью выявления «бомбил», уклоняющихся от уплаты налогов и нарушающих закон о перевозке пассажиров. Штраф для водителя, не имеющего соответствующую лицензию, составляет 5 000, а в столичном регионе — 10 000 рублей. За отсутствие на автомобиле характерных опознавательных знаков предусмотрен отдельный штраф в сумме 3 000 рублей. Еще 1000 «деревянных» придется отдать извозчику за не предоставленный пассажиру чек по оплате за услугу. Если водитель попадется на нелегальной перевозке несколько раз, его обвинят в незаконной предпринимательской деятельности. В качестве наказания неплательщика налогов ждет штраф от 500 до 2000 рублей, а также обязательные выплаты от полученных сумм в размере 10 %. А если будет доказано, что частным извозом он занимался больше трех месяцев, то речь уже пойдет о 20% от прибыли. Да, власти давно следят за нами посредством наших же смартфонов, приложений и соцсетей.