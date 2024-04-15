Мощный, маневренный, выразительный: новый Audi S3 Audi S3

Повышенная производительность благодаря мощности 333 л.с. и крутящему моменту 420 Нм.

Распределитель крутящего момента и режим Dynamic Plus для маневренности в управлении.

Выразительный дизайн и возможность выбора дневных ходовых огней

Благодаря множеству новых функций Audi S3 — это больше, чем просто обновление продукта: увеличенная мощность, делитель крутящего момента и другие технологические новинки обеспечивают высокую производительность и маневренность. Визуально компактная модель отражает возросшую динамику благодаря выразительному дизайну передней части, спортивному диффузору и четырехтрубной производительной выхлопной системе.

Audi S3 будет доступен в дилерских центрах Европы в версиях Sportback и седан во втором квартале 2024 года. Цена: от 55 600 евро.

Больше производительности: 2.0 TFSI мощностью 333 л.с.

Благодаря мощности 245 кВт (333 л.с.) и крутящему моменту 420 Нм S3 стал еще мощнее, чем когда-либо. В рамках обновления продукта мощность двигателя 2.0 TFSI2 1 увеличивается на 23 л.с., а крутящий момент увеличивается на 20 Нм. Результатом является уверенная тяга и сильное ускорение. S32 1 разгоняется от 0 до 100 км/ч (62 мили в час) за 4,7 секунды. Максимальный крутящий момент доступен в широком диапазоне оборотов от 2100 до 5500 об/мин. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч (155 миль в час).

Двигатель и трансмиссия также получили более спортивную настройку: на постоянной скорости и при низком и среднем ускорении в диапазоне частичных нагрузок турбокомпрессор с предварительным натягом поддерживает постоянные обороты. В сочетании с дроссельной заслонкой, которая открывается в режиме выбега, это повышает производительность.

Семиступенчатая коробка передач S-tronic теперь обеспечивает более спонтанный старт благодаря более высокому пусковому моменту. Это достигается за счет более сильного сжатия пакета сцепления соответствующего сцепления. Кроме того, время переключения передач при полной нагрузке сокращается вдвое, а частота вращения двигателя увеличивается при частичной нагрузке, когда коробка передач находится в положении D, что приводит к очень хорошей реакции.

Больше динамики вождения: система привода quattro с разделителем крутящего момента

Вслед за RS 33 разделитель крутящего момента теперь доступен и в S3, повышая маневренность и устойчивость. Эта технология обеспечивает полностью регулируемое распределение крутящего момента между задними колесами.

Распределитель крутящего момента использует многодисковую муфту с электронным управлением на каждом ведущем валу для оптимального распределения крутящего момента между задними колесами внутри и снаружи поворота – в зависимости от дорожной ситуации и выбранного режима Audi drive select.

Больше эмоций: Audi drive select mode dynamic plus

Audi drive select предлагает шесть различных режимов для получения широкого спектра впечатлений от вождения – от повышенного комфорта до высокой динамики. В дополнение к знакомым профилям (auto, comfort, dynamic, individual и efficiency), обновление модели для S3 включает новый режим dynamic plus, который, как следует из названия, обеспечивает особенно высокую динамику вождения. С этой целью как можно больший крутящий момент поступает на заднюю ось, а распределитель крутящего момента в основном передается на заднее колесо с внешней стороны поворота, что приводит к тенденции к избыточной поворачиваемости. Электронное управление стабилизацией (ESC) автоматически включается в спортивном режиме.

Незначительные вмешательства системы ESC обеспечивают повышенные и еще более эмоциональные впечатления от вождения на поверхностях с различным коэффициентом трения. Двигатель и трансмиссия также были настроены специально для режима dynamic plus. По сравнению с режимом dynamic частота вращения холостого хода 2.0 TFSI увеличилась на 200 об / мин до 1300 об / мин для дальнейшего улучшения характеристик в автономном режиме. Реакция дроссельной заслонки еще более прямая.

В дополнение к более коротким переключениям передач коробка передач также способствует повышению динамики при более поздних повышающих и более ранних понижающих передачах.

Повышенная точность: оптимизация подвески

Поперечные рычаги с более жесткими подшипниками и новые поворотные подшипники, обеспечивающие больший отрицательный развал колес, обеспечивают улучшенную реакцию рулевого управления и повышенный боковой контроль, что означает большее сцепление и динамику в поворотах. Соответственно, оптимизированное прогрессивное рулевое управление помогает S3 еще точнее проходить повороты.

Особенно в среднем положении рулевое управление с передаточным отношением, зависящим от угла поворота, более центрировано, что улучшает управляемость. Спортивная подвеска S входит в стандартную комплектацию моделей S3. Она опускает кузов на 15 мм по сравнению с A3. То же самое относится и к дополнительной спортивной подвеске S с адаптивными амортизаторами, которая была специально настроена для разделения крутящего момента и соответствующих режимов Audi drive select.

Также используется электронное управление стабилизацией нового поколения. Система селективного регулирования крутящего момента на колесах, которая избирательно слегка подтормаживает колеса на внутренней стороне кривой при прохождении поворотов, также получила дальнейшее развитие, как и система управления сцеплением и замедлением. В целом, специфичная для S3 настройка систем управления подвеской приводит к динамичному вхождению в поворот и поведению за рулем.

Улучшенное сцепление: две новые 19-дюймовые шины

Audi S3 поставляется в стандартной комплектации с 18-дюймовыми шинами 225/40. В качестве опции доступны две 19-дюймовые шины 235/35, в том числе шины performance с оптимизированной управляемостью на сухой дороге и улучшенными характеристиками торможения.

Совершенно новое в линейке: спортивные шины от Falken. Они обеспечивают удивительно высокое сцепление с дорогой и отличную курсовую устойчивость, особенно на сухих дорогах. Кроме того, шины Falken Label D отличаются чрезвычайно точной управляемостью во всем диапазоне скоростей.

Больше замедления: тормозные диски большего размера

Повышенная динамика движения означает повышенную нагрузку на тормоза. По этой причине обновленная модель S3 была оснащена более крупными вентилируемыми тормозными дисками на передней оси, которые перфорированы для визуальной выразительности. 18-дюймовый стальной тормоз теперь имеет диаметр 357 мм и на 34 мм толще, чем раньше.

Двухпоршневые суппорты спереди тоже новые. Они еще больше улучшают эффективность торможения, а также колодки большего размера и поверхность трения дисков, которые имеют значительно более высокую теплоотдачу и, следовательно, более высокую нагрузочную способность.

Больше выразительности: прогрессивный дизайн

Благодаря обновлению модели Audi S3 приобрел еще более спортивный и подтянутый вид. Шестиугольный безрамный Singleframe имеет новую структуру, которая стала заметно более плоской и широкой.

L-образные элементы дизайна подчеркивают объемную решетку радиатора, которая вместе с большими угловатыми боковыми воздухозаборниками подчеркивает динамичный характер S3. Яркий передний спойлер с двумя вертикальными стойками, вдохновленный автоспортом, объединяет их и визуально занижает S3.

Новый бампер также делает заднюю часть автомобиля более динамичной, чем когда-либо. Структура Singleframe с характерными L-образными крыльями отражена в черном глянцевом заднем фартуке над диффузором. Он разделен на две части, что придает особый дизайн S, который выглядит особенно спортивно в сочетании с вертикальными боковыми отражателями, которые являются особенностью дизайна моделей RS.

Динамичный внешний вид дополняют четыре выхлопные трубы – еще одна характерная черта S-модели. Опциональная выхлопная система Performance, обеспечивающая более объемный звук, оснащена титановым глушителем.

Прогрессивный дизайн автомобиля подчеркивается новой выразительной металлической отделкой, включая District Green, Ascari Blue и Progressive Red. Впервые Daytona Grey доступен в матовом исполнении.

Больше разнообразия: до четырех различных вариантов дневных ходовых огней

Как и в обновленном Singleframe, дизайн светотехники стал значительно более плоским, подчеркивая ширину Audi S3. 24-пиксельные элементы, составляющие цифровые дневные ходовые огни в светодиодных и матричных светодиодных фарах, теперь расположены в три ряда на верхней кромке корпуса.

Впервые в моделях серии A3 теперь можно выбирать и переключаться между четырьмя цифровыми сигналами дневных ходовых огней в MMI.

«Это предлагает нашим клиентам более высокую степень персонализации. Они могут изменить выражение своей модели в любое время. Подписи по-разному интерпретируют уверенность в себе и маневренность. Это также верно для сценариев возвращения домой/ухода из дома, которые были разработаны индивидуально для каждой подписи» — говорит Сезар Мунтада, руководитель отдела дизайна света в AUDI AG

Задние фонари также имеют новый дизайн задних фонарей и новую настройку функции возвращения домой/ухода из дома.

Больше харизмы: отточенный интерьер

Чтобы соответствовать более яркому внешнему виду, интерьер также был значительно усовершенствован. Переделок здесь довольно много – от дизайна рычага переключения передач и дефлекторов до декоративных тканевых вставок и новой подсветки салона. Все эти элементы демонстрируют точность деталей и подчеркивают прогрессивный и технический внешний вид автомобиля.

Стандартный пакет окружающего освещения Plus в S3 добавляет акценты в вещевом отделении перед рычагом переключения передач, на дверях и в пространстве для ног. После обновления модели центральная консоль и подстаканник теперь также оснащены контурной подсветкой.

Одним из привлекательных новых элементов дизайна является тканевая панель на передних дверях, которая была вырезана лазером 300 раз. Пять его сегментов подсвечиваются источником света в дверной панели. Различные размеры элементов создают динамичный поток света, который также заметен при запирании и отпирании автомобиля. Это делает тканевую панель с подсветкой уникальным дизайнерским решением.

Интерьер моделей S3 выполнен в темных тонах с несколькими серебристыми акцентами. Черная обшивка крыши, педали из нержавеющей стали, дверные пороги с подсветкой и алюминиевыми вставками с логотипом S, а также внутренняя отделка в алюминиевом стиле подчеркивают спортивный характер автомобиля. Подлокотники из искусственной кожи и двухзонный комфортный кондиционер входят в стандартную комплектацию.

Сплющенное внизу трехспицевое кожаное спортивное рулевое колесо оснащено многофункциональными кнопками и новыми хромированными подрулевыми переключателями. Спортивные сиденья со встроенными подголовниками и выраженной боковой поддержкой обеспечивают усиленную боковую поддержку. В дополнение к микрофибре Dinamica для декоративных вставок доступна новая техническая текстурированная ткань, а также алюминий и углеродное волокно.

Больше функциональности: интеграция приложений и функций по требованию.

S3 является цифровым и подключенным благодаря многочисленным службам подключения, функциям по требованию и магазину приложений. Помимо цифрового радио DAB+ и 10,1-дюймового сенсорного дисплея, в стандартную комплектацию входят виртуальная кабина Audi и индуктивное зарядное устройство для смартфона. В дополнение к двум передним портам USB C для зарядки на центральной консоли в стандартной комплектации имеются два дополнительных порта сзади.

Другие дополнительные функции включают навигацию MMI plus, а также полный портфель подключений и доступ к магазину приложений, что позволяет водителю использовать широкий спектр приложений прямо на дисплее автомобиля. Выбранные приложения устанавливаются в информационно-развлекательную систему S3 без использования смартфона пользователя.

Пользователи также могут взаимодействовать со своими приложениями с помощью голосовых команд. Функции по требованию обеспечивают высокую степень гибкости. В общей сложности пять отдельных функций информационно-развлекательной системы и комфорта можно добавить онлайн через приложение myAudi даже после покупки автомобиля.