Mitsubishi Pajero. Финал легенды

ММС Рус объявляет о прекращении поставок Mitsubishi Pajero в Россию. В ознаменование этого события в продажу поступает последняя партия модели из 500 машин, которые появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года.

Вслед за Японией и Германией, Россия так же прощается с легендой.

Mitsubishi Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в октябре 1981 года, а в мае 1982 года поступил в продажу. В январе 1983 года, всего лишь год после начала производства, Pajero вступил в мир автоспорта. В ежегодном трансконтинентальном ралли-марафоне, который проводится с 1978 года, Mitsubishi Pajero 12 раз выигрывал Кубок конструкторов, войдя в историю как самый титулованный автомобиль.

Последняя партия получила название FINAL EDITION, в нее входит обе доступные комплектации Instyle и Ultimate c 3л бензиновым двигателем и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD, многократно доказавшей свою производительность в условиях ралли «Дакар». На кузове и в салоне будут размещены отличительные логотипы серии FINAL EDITION. Также в комплекте идет именной сертификат с указанием вин номера автомобиля из последней партии.