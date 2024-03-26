Rolls-Royce «создатели марки»: Генри Ройс

В свой 120-летний юбилей марка Rolls-Royce представляет своих ключевых фигур в истории компании. В этой серии освещается жизнь Генри Ройса, одного из основателей бренда. Его история впечатляет: родившись в бедной семье и получив минимальное образование, он вырос в великого инженера и инноватора 20-го века.

Генри Ройс: 27 марта 1863 — 22 апреля 1933

Второй в серии, посвященной главным героям истории основания Rolls-Royce, в этом году марка отмечает свое 120-летие

Каждая история выходит в день рождения субъекта, добавляя еще одну годовщину к собственным празднованиям марки

Их жизнь, карьера, личности и взаимоотношения оказали глубокое влияние на создание, развитие и прочное наследие Rolls-Royce Motor Cars

Подчеркивает важнейшее человеческое измерение, стоящее за «лучшим автомобилем в мире»

Сэр Генри Ройс с экспериментальным автомобилем Rolls-Royce, 6ex

«Жизнь Генри Ройса развивалась по поистине необычайной траектории. Выходец из бедной семьи и с минимальным формальным образованием, он стал гигантом инженерии и инноваций 20-го века, ответственным за дизайн и технологии, которые помогли сформировать мир, в котором мы живем сейчас. Но эта классическая история о том, как из грязи в князи разбогатеть, опровергает сложность этого человека и преуменьшает множество проблем, с которыми он столкнулся за свою замечательную жизнь. Спустя 120 лет его влияние на марку, соучредителем которой он является, остается мощным и всепроникающим; Он буквально сделал нас теми, кем мы являемся сегодня». Эндрю Болл, руководитель отдела корпоративных коммуникаций и наследия, Rolls-Royce Motor Cars Фредерик

Генри Ройс родился 27 марта 1863 года в Алуолтоне, недалеко от Питерборо. Он был младшим из пяти детей в семье с тяжелыми финансовыми проблемами: отец Генри был в конце концов объявлен банкротом и, по законам того времени, заключен в тюрьму. Эта ранняя бедность и трудности повлияли на характер Ройса и его здоровье на всю оставшуюся жизнь.

В возрасте лишь 10 лет Ройс начал трудиться в Лондоне, начиная с работы продавца газет и затем переходя на должность курьера телеграмм. В 1877 году, благодаря финансовой поддержке своей тети, он смог вступить в ряды учеников на Великой Северной железной дороге (GNR) в Питерборо. Его врожденные способности к дизайну и мастерству были явны с самого начала. Небольшой комплект из трех миниатюрных автомобилей, изготовленных им из латуни, отражал его стремление к высоким стандартам, которые он придерживался как для себя, так и для других на протяжении всей своей карьеры.

Однако через два года из-за финансовых трудностей его тети Ройс больше не могла оплачивать его ежегодное обучение. Не сгибаясь перед трудностями, он вернулся в Лондон и в 1881 году присоединился к молодой компании Electric Lighting & Power Generating Company (EL&PG). В то время электричество было настолько новым, что не существовало профессиональных институтов, и, следовательно, не проводилось формальных экзаменов или требовалось вступительных квалификаций. Для Ройса, который имел лишь самое базовое образование, это оказалось ценным преимуществом.

Его увлечение предметом, невероятная трудоспособность и стремление к самосовершенствованию (после работы он посещал вечерние занятия по английскому языку и математике) привели к тому, что в 1882 году EL&PG, которая в это время была переименована в Maxim-Weston Electric Company, поручила ему установку уличного и театрального освещения в Ливерпуле. Однако, когда компания внезапно обанкротилась, Ройс, ему тогда было всего 19 лет, снова оказался без работы.

Но это было ненадолго. В конце 1884 года он основал компанию F H Royce & Co в Манчестере. Изначально специализировавшись на производстве мелких товаров, таких как дверные звонки с батареей, компания вскоре перешла к производству мостовых кранов, железнодорожных маневровых кабестанов и другого тяжелого промышленного оборудования.

К 1901 году годы перенапряжения и сложной семейной обстановки сильно отразились на его здоровье, которое, вероятно, уже было подорвано лишениями из детства. Ситуация ухудшилась в следующем году, когда компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за появления на рынке более дешевого импортного электрического оборудования, что вынудило её снизить цены. Ройс, будучи перфекционистом, не желал идти на компромисс в качестве своей продукции, но напряженная обстановка привела к тому, что в 1902 году его здоровье полностью подорвалось.

Элмстед: место паломничества

Врачи прописали Ройсу полный покой и убедили его взять 10-недельный отпуск с семьей жены в Южной Африке. Во время долгого путешествия он прочитал недавно опубликованную книгу «Автомобиль – его конструкция и управление». То, чему он научился, изменило его жизнь и, в конечном счете, мир.

По возвращении в Англию, после полного восстановления, Ройс стал обладателем своего первого автомобиля – французского Decauville мощностью 10 лошадиных сил. Обычно история описывает этот первый автомобиль как крайне некачественный и ненадежный, в результате чего Ройс решил, что может создать лучшее. Однако на самом деле, еще до отпуска, чтение материалов уже заставило его задуматься о создании своего собственного автомобиля. Он выбрал Decauville именно потому, что это был один из лучших доступных автомобилей, который он мог изучить и разобрать, а затем, по его самой известной фразе, “взять лучшее, что существует, и сделать его еще лучше”.

Он начал с создания трех двухцилиндровых автомобилей мощностью 10 лошадиных сил, основанных на конструкции Decauville. С использованием этих базовых машин он продемонстрировал аналитический подход, внимание к деталям и стремление к совершенству в проектировании и производстве, которые стали характерными чертами его жизни.

Его друг и бизнес-партнер Генри Эдмундс взял один из первых автомобилей Royce 10H.P., чтобы принять участие в 1000-мильных испытаниях, организованных Автомобильным клубом Великобритании и Ирландии (позже Королевским автомобильным клубом, или RAC) в апреле 1904 года. Эдмундс был глубоко впечатлен и понял, что это именно та высококачественная британская модель, которую искал для своего нового автосалона в Лондоне. Этим другом, конечно же, был уважаемый Чарльз Стюарт Роллс.

В качестве технического вдохновителя нового партнерства Ройс был поразительно продуктивен и целеустремлен. С момента основания компании в 1904 году и до своей смерти в 1933 году он лично разрабатывал первоначальные концепции для каждой механической детали каждого автомобиля Rolls-Royce. Имея интуитивный подход к инженерии, он обладал удивительной способностью оценивать компоненты на глаз. Ройс твердо верил, что если что-то выглядит правильно, то, вероятно, так оно и есть, и почти всегда оказывался прав.

По мере роста спроса и усложнения автомобилей Ройс создал команду дизайнеров, руководствуясь своим девизом: “Стирай, изменяй, улучшай, совершенствуйся”. Все, что разрабатывала команда, либо отвергалось и возвращалось на доработку, либо, наконец, получало одобрение только от Ройса. В отличие от современной практики автомобильной индустрии, где модели представляются, обновляются и заменяются через определенные временные интервалы, Ройс постоянно совершенствовал свою продукцию без объявлений или уведомлений.

Некоторые улучшения были незначительными – омыватель здесь, зажим для шланга там – но в результате практически каждый автомобиль Rolls-Royce имел уникальные детали. Эта система, в сочетании с упорным стремлением Ройса к совершенству во всем, что он делал и контролировал, сделала автомобили Rolls-Royce наиболее приближенными к механическому совершенству с учетом технических возможностей и знаний того времени.

1922 Rolls-Royce 20 H.P. (4-G-II) и сэр Генри Ройс. Источник: клуб энтузиастов Rolls-Royce (RREC).

Стремясь напомнить, что Ройс никогда не занимался проектированием полных автомобилей: до 1949 года Rolls-Royce производил только «подвижные шасси», оснащенные двигателем и трансмиссией, на которых специализированное ателье затем строило кузов по заказу клиента. Однако подвижное шасси включало в себя перегородку (панель, отделяющую моторный отсек от пассажирского салона) и радиатор, что определяло, по крайней мере частично, общие пропорции готового автомобиля.

Очень целеустремленный, кто-то может сказать, одержимый, человек, Ройс внес свой дотошный, пытливый ум и ненасытный аппетит к труду во все аспекты своей жизни. Такова сила его этики; она до сих пор информирует и вдохновляет компанию, которая 120 лет спустя продолжает носить его имя.