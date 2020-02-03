Пример удачной неоклассики – Zimmer

Zimmer Motorcars Corporation была основана в 1978 году как производитель неоклассических автомобилей.

Идея этого автомобиля была первоначально нарисована на салфетке на частном ужине между полом Циммером, председателем и президентом корпорации Zimmer, и Бобом Циммером – его сыном.

Первый Zimmer модели Golden Spirit выехал из ворот Zimmer Motor Cars Corporation в 1980 году во флоридском городке Помпано-Бич.

Golden Spirit сделали на основе Ford Mustang. Автомобиль выглядел элегантно за счет пропорций. При высоте 135 см автомобиль имел длину 5,6 метра и ширину 198 см. Под капотом скрывался 5-литровый V8 двигатель от Mustang. Интерьер включал в себя сиденья Recaro из кожи, деревянный руль Nardi, хрустальные вазочки для цветов. На решетке радиатора красовался позолоченный орел.

Покупателям было предложено три кузовных варианта: 2х дверные 4х местные Sport Coupe и Convertible, удлиненный 4х дверный седан. Заказов на машины этой модели было много, в основном на купе. Машины не только делались по предварительному заказу, но существовал также и лист ожидания. Очередь растягивалась на многие месяцы, что придавало автомобилю еще большую эксклюзивность. В месяц Zimmer выпускал около 10 машин.

Для особо искушенных покупателей на базе седана строились лимузины. Но не могу к сожалению сказать выполнялись ли эти работы самой компанией или сторонними кузовными ателье.

Вторая модель компании увидела свет в 1985 году. Это было 2-местное спортивное купе с кузовом из стеклопластика, спроектированное дизайнером GM Доном Джонсоном. Автомобиль назывался Zimmer Quicksilver (Ртуть). В отличие от неоклассического Zimmer Golden Spirit, Quicksilver выглядел как современный автомобиль с ретро-элементами в отделке: массой хрома, вертикальной решёткой радиатора и роскошным салоном из кожи и дерева.

Даже несмотря на всплывающие фары и вентиляционные решётки под задним стеклом, в Quicksilver трудно было узнать компактный спорткар Pontiac Fiero, на основе которого он был построен. Под длинным и низким капотом машины располагалось багажное отделение, а 2.8-литровый двигатель V6, как и у Fiero, находился перед задней осью. К сожалению, даже базовый Fiero продавался плохо, а покупать за приличные деньги его люксовую версию с необычным кузовом вообще никто не хотел. В результате с 1985 по 1988 год было продано всего 170 экземпляров Zimmer Quicksilver.

Когда фирма Zimmer Manufacturing Co обанкротилась, то своими финансовыми проблемами в долговую яму потянула и прибыльное автомобильное отделение. Все имущество, в том числе оборудование завода во Флориде, было распродано, и автомобильная марка Zimmer на 10 лет исчезла.

В сентябре 1995 года однофамилец Арт Циммер из Сиракуз, штат Нью-Йорк, деловой человек средних лет, с большими доходами от ресторанного, гостиничного и издательского бизнеса, увидел на парковке возле авто магазина «Golden Spirit» и всерьез заинтересовался . Это была судьбоносная встреча и уже через пол года Арт купил себе Zimmer 1987 года выпуска. Позже он создал клуб «Zimmer Motor Car Club».

В 1997 году, уладив дела с документами, Арт зарегистрировал новую компанию Zimmer Neo-Classic Motor Car Co. и с помощью Теда Пэлента и Стива Манкуэна, работавших когда-то на Пола Зиммера, приступил к осуществлению своей мечты. До появления первой машины много чего пришлось пережить: и насмешки друзей, и жесткую конкуренцию, и финансовые проблемы, но в ноябре 1998 года с конвейера в Мэриленде вышла первая белоснежная Golden Spirit Sport Coupe. И сразу же была продана за 80.000 долларов. Сразу же появились заказы, предоплаты, очередь и прибыль. Новый Golden Spirit отличается от своего предшественника начала 80-х лишь формой задней части и 4,6-литровым мотором. За основу взят все тот же Ford Mustang. Через год появилась открытая версия за 95.000 долларов, а в 2001 году – 4х-дверный Golden Spirit Personal Limo на базе Lincoln Town Car за 107.000 долларов. Венцом творения стал 4х-дверный кабриолет по цене 136.000 долларов. Сейчас компания выпускает всего 30 машин в год и спрос в Америке не угасает.