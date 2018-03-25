Как в США пытались построить «летающий авианосец» (видео) 15

Глядя на проекты американцев начала прошлого века понимаешь от куда в этой стране люди подобные Элону Маску и Ричарду Брэнсону. Самая безумная идея запросто может найти воплощение. особенно если в дело вступают US Navy.

Почти сто лет назад военно-морской флот США задался вопросом: если самолеты летают, то почему не может летать несущее их судно? Сказано — сделано, и появился дирижабль класса «Акрон», единственный в мире летающий авианосец. Концепция казалась необыкновенно богатой. Но, пара несчастных случаев, и надежды на постройку флота авианосцев были разбиты, а все работы по проекту навеки свернуты. Но свой след в истории они оставили и сделали это очень красиво.

Дирижабли класса «Акрон» были спроектированы и построены в конце 1920-х годов. Воздушные суда разрабатывались для разведки на море и поиска флота противника. После обнаружения флота в дело вступали линкоры ВМС США. При этом дирижабли все равно назывались «авианосцами», и никто тогда еще не ожидал, что когда-нибудь боевые единицы с таким названием станут основой военно-морского флота США.

Воздушные суда класса «Акрон» были заказаны в 1926 году перед началом Великой депрессии.

Всего было два корабля класса — «Макон» и, собственно, «Акрон». В эксплуатацию они поступили в 1931 и 1933 году.

Конструкивно «Акрон» был классическим дирижаблем того времени, формой напоминавшим пилюлю. Оболочка из ткани была натянута на каркас из алюминия и наполнена гелием. Воздушное судно было оснащено восемью двенадцатицилиндровыми двигателями Maybach, развивающими 6 700 лошадиных сил. Судно длиной 239 метров управлялось экипажем из шестидесяти человек и развивало крейсерскую скорость пятьдесят пять узлов. Вооружение было легкое, но обильное — восемь пулеметов калибра 0,30.

Летающие авианосцы имели свои преимущества и недостатки по сравнению с морскими собратьями. «Акрон» и «Макон» были в два раза быстрее надводных кораблей. Экипаж мог визуально обследовать значительно большую площадь в сравнении с любым кораблем. К тому же, дирижабли несли на борту палубные самолеты Sparrowhawk, что позволяло расширить диапазон патрулирования. Понятно, что при таких возможностях эффективность морской разведки значительно возрастала.

Официальная церемония «крещения» «Акрона»

Были у дирижаблей и недостатки. «Акрону» и «Макону» было сложно противопоставить что-то капризам погоды, особенно, сильному ветру. В феврале 1932 года Акрон оборвал канаты и взлетел, как раз в тот момент, когда группа конгрессменов ожидала посадки. Три месяца спустя в Сан-Диего два моряка погибли и еще один был ранен, когда команда пыталась осуществить посадку при сильном ветре. В плохую погоду дирижабль использовать было невозможно. При этом надводное судно в таких же условиях могло выйти в море.

«Акрон» не только нес палубную авиацию. Для самолетов была реализована возможность взлета и посадки во время полета. Дирижабль мог нести до пяти истребителей Curtiss F9C Sparrowhawk. Это были легкие бипланы с экипажем из одного пилота, вооруженные двумя пулеметами Browning калибра 0,30.

Самолеты базировались в ангаре прямо в гигантском корпусе дирижабля. Взлет и посадка самолетов осуществлялась с помощью системы крюков. Самолет помещался в воздушный поток и, после стабилизации, отцеплялся и улетал. Система работала и в обратном порядке.

3 апреля 1933 года USS Akron отправился для калибровки радиооборудования к побережью Нью-Джерси. Из-за сильного ветра дирижабль опустился за считанные секунды на 300 метров, и экипаж принял решение сбросить водяной балласт, чтобы восстановить высоту. Дирижабль поднялся слишком быстро, и экипаж потерял контроль. Акрон упал в море, семьдесят три из семидесяти шести человек на борту погибли, включая главу Бюро авиации ВМФ, командующего Военно-морской авиационной станцией Лейкхерст и командующего экспериментальной эскадрильей дирижаблей.

12 февраля 1935 года USS Macon летел над Тихим океаном. Из-за сильного ветра порвался верхний плавник. У дирижабля уже были проблемы с герметичностью именно в этом месте за несколько месяцев до этого, и, как выяснилось, ремонт был проведен недостаточно качественно. Благодаря пробоине в районе верхнего плавника дирижабль потерял около 20 процентов общего объема гелия, что привело к быстрому набору высоты. Экипаж принял решение сбросить дополнительный объем газа, что привело к падению воздушного судна в океан.

Авария была более продолжительной, поэтому экипаж сумел воспользоваться спасательными средствами. Выжил 81 из 83 человек, находившихся на борту.

Потеря обоих воздушных судов поставила крест на концепции летающего авианосца. Интересно спрогнозировать, что могло бы произойти, если бы проект не был закрыт, и дирижабли этого типа приняли участие во Второй мировой войне. Едва ли их применение было бы эффективным, учитывая боевую мощь японского флота. С другой стороны, дирижабли могли бы стать грозным оружием в борьбе с подводными лодками в Атлантическом океане, используя против них комбинацию палубной авиации и глубинных бомб.

Как бы там ни было, но во Второй мировой войне летающие авианосцы не участвовали. И тем не менее, концепция продолжает жить. Не так давно Пентагон задался целью превратить транспортный самолет Hercules С-130 в базу для беспилотников. Таким образом, вполне возможно, что мы увидим новые летающие авианосцы, хотя и с куда меньшим количеством боевых пилотов на борту.