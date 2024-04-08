Эксклюзивная версия BAIC BJ40 Champion вышла на рынок BAIC BJ40 Champion

В 2023 году была выпущена ограниченная серия рамного внедорожника BAIC BJ40 Champion в честь победы в престижном международном ралли «Такла-Макан». Эксклюзивная партия составляет всего 50 автомобилей, которые уже поступают в дилерские центры России.

«BAIC является первым китайским производителем внедорожников, который на протяжении многих лет продолжает развивать и усиливать свою экспертизу в области внедорожных автомобилей. Наша компания принимает вызов, участвуя в сложных гонках, и ставит все более высокие стандарты качества для своих автомобилей. Победы в ралли напрямую отражают внедорожные качества BAIC, а тысячи километров сложных гоночных трасс служат убедительным доказательством стабильности и надежности наших автомобилей. Я уверен, что российские покупатели высоко оценят все преимущества нового BAIC BJ40 Champion», – поделился Михаил Семенихин, генеральный директор ООО «БАИК Рус».

В 2021 году модель BAIC BJ40 дебютировала на легендарном ралли «Дакар» и заняла 13-е место в общем зачете, что является впечатляющим результатом для такого масштабного соревнования. С тех пор команда регулярно участвует в «Дакаре» и ни разу не выбывала из гонки по техническим причинам, хотя, согласно официальной статистике, до финиша не добираются два из трех участников.

В прошлом году BAIC завоевал четвертый подряд титул чемпиона в азиатском международном ралли «Такла-Макан». С 2017 по 2019 годы команда также занимала первое место. Этот заезд, длительностью 13 дней, проходил по маршруту, испытывающему участников огромными нагрузками в условиях высоких температур пустынного климата. Здесь команды продемонстрировали свое превосходство и впечатляющие внедорожные навыки. Именно этой победе в ключевом испытании на прочность посвящена лимитированная серия рамного внедорожника BAIC BJ40 Champion.

Внешне версию Champion отличает матовая окраска кузова, дополнительные декоративные элементы, тормозные суппорты и пружины подвески красного цвета, а также полностью черные колесные диски. Внедрение жестких блокировок заднего и переднего межколёсных дифференциалов, а также металлической защиты картера двигателя расширило внедорожные возможности автомобиля. Для удобства водителя в лимитированную версию добавлены опции подсветки зоны посадки, электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях и камера переднего обзора. Багажник дополнительно оборудован специальным ящиком для инструментов, розеткой 220V, а сиденья 2-го ряда теперь складываются в ровный пол, что обеспечивает комфортные путешествия в любых направлениях.

На российском рынке модель BAIC BJ40 в версии Champion будет доступна только в эксклюзивном сером матовом цвете, с ценой 4 500 000 рублей.