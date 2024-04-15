Новая цена на семиместный гибридный кроссовер i-SPACE от Evolute

Evolute объявляет о доступности нового семиместного гибридного кроссовера i-SPACE по цене 2 999 000 рублей. Для приобретения этого семейного гибридного автомобиля были созданы специальные программы, позволяющие оформить покупку в кредит по льготной ставке.

Максимальные выгоды доступны через финансовую программу “Кредит с минимальным платежом от 16 900”. Для этого клиент должен выбрать кредитную программу “Кредит с минимальным платежом” и оформить КАСКО вместе с Trade-in. Если Trade-in отсутствует, то обязательным условием является покупка по кредитной программе “Кредит с минимальным платежом” с оформлением КАСКО от партнеров.





Evolute i-SPACE 2024

Те же финансовые преимущества можно получить при покупке Evolute i-SPACE за наличные по программе “За наличные” + КАСКО от партнеров + Trade-in.

Семиместный гибридный кроссовер Evolute i-SPACE обладает современным оборудованием, обширным набором систем активной и пассивной безопасности, а салон, выполненный из качественных материалов, имеет впечатляющие возможности трансформации.

Evolute i-SPACE оснащен комбинированной гибридной силовой установкой с электромотором общей мощностью 287 л.с. и крутящим моментом 435 Нм с передним приводом. Важными преимуществами i-SPACE являются сниженный транспортный налог и внушительный запас хода до 1 150 км.