Chery обновит флагманский гибрид

Chery обновит флагманский гибрид
15 апреля 19:41 2024

На автосалоне в Пекине бренд Chery представит свой новый гибридный кроссовер Tiggo, который станет флагманом модельного ряда марки. Увеличивающийся спрос на мировом рынке на автомобили с гибридными и электрическими двигателями, а также наращивающие свои возможности технологии в области батарей, зарядных станций и искусственного интеллекта, стимулирует производителей к созданию новых шедевров.

Инженеры и дизайнеры Chery провели глубокий анализ, чтобы разработать автомобиль, который соответствует статусу флагмана и удовлетворяет запросы потребителей в качестве и инновациях. Новая модель, являющаяся лидером в следующей волне развития, объединила глобальные ресурсы и результаты исследований и разработок Chery.

Новый Tiggo представляет собой инновационный взгляд на технологии, которые открывают путь к новой эре использования автомобиля. Этот автомобиль демонстрирует долгосрочное видение и стратегию Chery по развитию кроссоверов марки, используя передовые технологии для экологически чистых поездок. Брутальная мощность дарит владельцу ощущение силы и свободы, вдохновляя на новые открытия.
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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