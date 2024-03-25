Мировая премьера нового ID. Buzz GTX с полным приводом 4MOTION

С новым ID. Buzz GTX Volkswagen представляет свой самый мощный серийный Bulli всех времен. Полный привод в стандартной комплектации: по одному электроприводному двигателю на каждой передней и задней осях образуют систему полного привода 4MOTION с интеллектуальным управлением. Две колесные базы, два новых аккумулятора: ID. Buzz GTX с нормальной колесной базой и ID. Buzz GTX с длинной колесной базой получают более мощные аккумуляторы. Высокая тяговая сила: при максимальной массе прицепа до 1 800 кг и полном приводе ID. Buzz GTX идеально подходит в качестве электрического буксировщика для велосипедов, лодок или лошадей.













Volkswagen ID. Buzz GTX 2024

Volkswagen представляет новый ID. Buzz GTX: электрический Bulli, оснащенный мощной системой привода, в будущем будет доступен с двумя колесными базами, двумя размерами аккумуляторов и 5-, 6- или 7-местным автомобилем на выбор. Он также поставляется со стандартным полным приводом 4MOTION, обеспечивающим оптимальную тяговую мощность и тяговое усилие в любой дорожной ситуации.

Кроме того, обе модели GTX имеют индивидуальный дизайн. Предварительные продажи ID. Buzz GTX стартуют летом. В этом году Volkswagen снова расширяет свой модельный ряд спортивными моделями GTX наряду с ID.3, ID.4, ID.5 и ID. 7 Tourer.

Электрический полный привод: Новый ID. Buzz GTX оснащен двумя электродвигателями, которые вместе образуют полный привод. Максимальная скорость моделей GTX ограничена электроникой до 160 км/ч. Электродвигатели питаются энергией от аккумуляторов двух размеров, которые можно зарядить от 10 до 80 процентов за 26 минут на станциях быстрой зарядки постоянного тока мощностью до 185 кВт или 200 кВт (максимальная зарядная мощность).























Volkswagen ID. Buzz GTX 2024

Буксировочная способность GTX: благодаря дополнительной мощности и системе привода 4MOTION ID. Buzz GTX предлагает более высокую максимальную массу прицепа: версия с нормальной колесной базой может без усилий тянуть до 1 800 кг (с тормозами, уклон 8%), в то время как ID. Buzz GTX с длинной колесной базой имеет максимальную буксировочную способность 1 600 кг.

Таким образом, максимальная масса прицепа была увеличена на 800 кг и 600 кг соответственно. Система 4MOTION обеспечивает большие преимущества тяги при буксировке прицепа на мокрой или сыпучей поверхности. Таким образом, новый ID. Buzz GTX является идеальным буксировщиком, например, для лодочных или конных прицепов, которые часто перемещаются по скользкой поверхности.

Экстерьер GTX: ID. Buzz GTX отличается индивидуальной передней частью. Бампер в стиле GTX с черной решеткой воздухозаборника в сотовом дизайне и новыми боковыми воздуховодами также обеспечивают динамичный и выразительный внешний вид. Новые дневные ходовые огни интегрированы в бампер слева и справа. Все черные элементы кузова, такие как новая решетка воздухозаборника, элементы воздуховодов, надпись GTX и корпуса наружных зеркал заднего вида, выполнены в глянцевом черном цвете.

Кроме того, 20-дюймовый легкосплавный диск Solna входит в стандартную комплектацию ID. Buzz GTX. Линейка колесных дисков GTX дополнена двумя новыми 21-дюймовыми легкосплавными дисками. В стандартную комплектацию всегда входит IQ. Светодиодные матричные фары LIGHT.

Новая окраска в цвете Cherry Red предлагается эксклюзивно для ID. Buzz GTX. Этот красный цвет может быть сконфигурирован в качестве однотонного лакокрасочного покрытия и опционально в сочетании с серебристым монометаллик в качестве двухцветного лакокрасочного покрытия.













Volkswagen ID. Buzz GTX 2024

Интерьер GTX: Volkswagen также кастомизировал внутреннее оборудование. Темные тона подчеркивают спортивный характер мощнейшего ID. Buzz. Например, обе версии ID. Buzz GTX являются единственными моделями в продуктовой линейке, оснащенными черной обивкой потолка.

Сиденья также отличаются специфическим дизайном GTX. Спереди используются комфортные сиденья с электрорегулировкой и функцией памяти. Сиденья дополнены чехлами из черного микрофлиса ArtVelours Eco с новым ромбовидным рисунком, а также красными контрастными швами и красной окантовкой.

Отличительной чертой многофункционального рулевого колеса является красная вышивка крестиком, которая подчеркнута красной аппликацией на центральной отделке и хромированной надписью GTX.

Пассажирский салон GTX: ID. Buzz GTX со стандартной колесной базой доступен в пятиместном варианте с разделенной трехместной скамьей 40:60 во втором ряду (2/3) или в шестиместном варианте с двумя отдельными сиденьями во втором и третьем рядах (2/2/2).

Buzz GTX с длинной колесной базой также будет запущен как пятиместный автомобиль с трехместной скамьей (2/3) и как шестиместный (2/2/2). Эта версия дополнительно будет предлагаться как семиместная с трехместной скамьей во втором ряду и двумя отдельными сиденьями в третьем ряду (2/3/2).

В зависимости от модели сиденья второго ряда могут быть сдвинуты в продольном направлении на 150 мм (стандартная колесная база) или 200 мм (длинная колесная база).





































Volkswagen ID. Buzz GTX 2024

Объем багажного отделения GTX: Объем багажного отделения ID. Buzz GTX (стандартная колесная база) в качестве пятиместного автомобиля составляет от 1 121 литра (загружен до верхнего края спинки задних сидений) до 2 123 литров (заднее сиденье сложено, загружено до верхнего края спинок передних сидений).

Buzz GTX с удлиненным идентификатором стал еще более просторным: при загрузке до верхнего края спинок второго ряда сидений объем составляет 1 340 литров. Если большой ID. Buzz GTX загружается вплотную к первому ряду сидений, объем увеличивается до 2 469 литров. Даже когда в нем находятся семь человек, за третьим рядом сидений в длинном GTX остается 306 литров багажного пространства.

В зависимости от конфигурации сидений обе модели ID. Buzz GTX могут быть оснащены длинной или короткой доской Multiflex (включая два откидных ящика). Доска Multiflex создает второй уровень загрузки, а при сложенных задних сиденьях – ровную грузовую площадку.

Новое аппаратное и программное обеспечение, а также ChatGPT: в модели GTX будет включено крупное обновление аппаратного и программного обеспечения для линейки продуктов. Новинками на борту являются проекционный дисплей (опционально) и информационно-развлекательные системы следующего поколения (стандартная) с новой навигацией по меню и графикой, а также высокой производительностью процессора.

Размер сенсорного экрана системы теперь составляет 12,9 дюйма вместо 12,0 дюйма (диагональ 33 см вместо 30 см). Также новинкой является сенсорная панель с подсветкой для регулировки температуры и громкости. Новый голосовой помощник IDA управляется с помощью естественных голосовых команд. Он не только позволяет управлять многочисленными функциями автомобиля, но и предоставляет ответы на общие вопросы, используя онлайн-подключение к базам данных, таким как Википедия.

Инновационный голосовой помощник IDA дополнительно имеет интеграцию с ChatGPT (AI/искусственный интеллект). Еще одной новой функцией является приложение Wellness, которое использует предварительно настроенные программы для настройки различных функций автомобиля для улучшения самочувствия во время вождения или зарядки. Еще одним новшеством является система предупреждения о выходе. Это предупреждает о моторизованных транспортных средствах и велосипедах, приближающихся сзади при открытии двери.

Автобус Samba новой эры: отныне ID. Buzz с длинной колесной базой будет доступен с панорамным люком на крыше с умным стеклом в качестве опции. Многослойное смарт-стекло имеет встроенную жидкокристаллическую пленку и может быть переключено электронным способом, чтобы оно было прозрачным или непрозрачным.

Самый большой панорамный люк на крыше, когда-либо использовавшийся в Volkswagen, вызывает воспоминания о легендарном «автобусе Samba» и переносит типичные мансардные окна классического автомобиля в настоящее.

Концепция GTX: С 2021 года самые спортивные модели полностью электрической серии ID. имеют маркировку GTX – в отношении динамичных моделей VW с обозначениями GTI, GTD или GTE. Включая новую ID. Buzz GTX, в общей сложности пять моделей ID. скоро будут доступны в линейке GTX.