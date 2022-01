Land Rover продолжает развивать концепцию ответственного производства – Materiality

Materiality – концепция ответственного производства Land Rover

Land Rover продолжает развивать концепцию ответственного производства (Materiality), отражающую стремление бренда использовать материалы, которые на протяжении всего их жизненного цикла оказывают положительное воздействие на окружающую среду, и вместе с тем, позволяют создавать продукты, отвечающие требованиям самых взыскательных клиентов.

Реализуя новую глобальную стратегию Jaguar Land Rover – Reimagine, основанную на принципах устойчивого развития общества, Land Rover придает большое значение происхождению и качеству материалов, применяемых при производстве автомобилей. Новая концепция отражает стремление бренда использовать все больше материалов, которые на всех этапах их создания и эксплуатации оказывают положительное воздействие на экологию, а также здоровье и благополучие людей.

В концепции ответственного производства заложено семь ключевых составляющих. Одна из них, заключается в повторном использовании переработанного сырья, что ведет к сокращению отходов и снижению расходов природных ископаемых ресурсов. Вторая – это применение комфортных и безопасных для людей материалов. Третья – использование легких материалов, что способствует снижению массы автомобилей и, как следствие, повышению энергетической эффективности. Четвертая – это безупречное качество, отвечающее требованиям самых взыскательных клиентов легендарного британского производителя самых роскошных в мире внедорожников. Пятая – прозрачная и полностью отслеживаемая цепочка производства и поставки материалов на предприятия Land Rover. Шестая – проявление высокой степени ответственности на пути к созданию устойчивого и безопасного будущего. Седьмая – сведение к минимуму влияния деятельности компании на окружающую среду в настоящее время и в будущем.

Land Rover является лидером в области разработки инновационных материалов и цветовых решений. В 2017 году Range Rover Velar стал первым автомобилем, доступным с отделкой Kvadrat™ – изысканным высококачественным текстилем из смесовой шерсти в сочетании с замшевой тканью. В 2018 году к вариантам экстерьера Range Rover Evoque добавился текстиль из натурального волокна Eucalyptus. Новый Range Rover 2022 модельного года будет представлен с альтернативами традиционной коже, включающими премиальный материал Ultrafabrics™ и текстиль Kvadrat™. Кроме того, напольные коврики роскошного внедорожника изготовлены из регенерированного нейлона ECONYL®, на 40% состоящего из обрезков ткани, переработанного пластикового мусора, собираемого в океане, а также из промышленных пластиковых отходов.

Jaguar Land Rover активно инвестирует в создание новых технологий, обеспечивающих использование материалов, которые оказывают положительное воздействие на окружающую среду, и вместе с тем, позволяют создавать продукты, отвечающие требованиям самых взыскательных клиентов Land Rover. Так, недавно входящая в состав Jaguar Land Rover компания InMotion, осуществляющая венчурные инвестиции и предоставляющая услуги в сфере транспортной мобильности, инвестировала в Circulor – поставщика услуг в сфере отслеживания цепочки поставок продукции, использующего технологию блокчейн.

Circulor стал одним из партнеров в проекте, который позволяет британскому автопроизводителю оценить углеродный след в цепочке производства и поставки кожи для своих предприятий, делая процесс прозрачным и безопасным. Инвестиции позволят получать достоверную информацию о соответствии предлагаемых поставщиками материалов премиум-класса требованиям Jaguar Land Rover. Технология Circulor также может быть использована для отслеживания цепочек производства и поставок других товаров.

Выбор цветов и материалов отделки в рамках концепции ответственного производства ориентирован на заботу об окружающей среде и основан на стремлении клиентов делать экологичный выбор, наслаждаясь изысканностью и гармонией современных и роскошных автомобилей Land Rover.

