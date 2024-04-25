Начало приема предварительных заказов на дизельную модификацию BAIC BJ40

Официальный дистрибьютор BAIC в России объявляет о начале приема предварительных заказов на дизельную версию рамного внедорожника BAIC BJ40. Новинка доступна только в комплектации Exclusive, стоимость которой составляет 4 400 000 рублей.

BAIC BJ40 – это легендарная модель внедорожников, которая была впервые представлена брендом в 2013 году. Эта модель остается востребованной ценителями классических внедорожников уже многие годы. Она стала основой для четырехкратного чемпионата команды BAIC ORV на международном ралли «Такла-Макан» и послужила вдохновением для создания лимитированной версии BAIC BJ40 Champion. С 2021 года BJ40 показывает впечатляющие результаты на ралли «Дакар».

BAIC BJ40 дизель

«Собственная экспертиза в области внедорожных автомобилей компании, сопоставленная с 66-летней историей и сотрудничеством с ведущими автопроизводителями, позволили создать надежный и мощный автомобиль, который действительно доставляет эмоции! Мы рады представить BJ40 в России. Его дизельный двигатель и возможность трансформации в кабриолет делают его уникальным на рынке. Я уверен, что российские покупатели оценят эту новинку высоко». Генеральный директор ООО «БАИК РУС» Михаил Семенихин

BAIC BJ40 унаследовал лучшие характеристики классических внедорожников, дополнив их современными технологиями и комфортабельными опциями. Усиленная рама и выдающиеся показатели проходимости позволяют преодолевать любые препятствия: угол въезда составляет 37°, угол съезда – 31°. Внешний вид автомобиля характеризуется фирменной фальшрадиаторной решеткой, трехмерной оптикой, красными буксировочными проушинами и распашной дверью с запасным колесом. BAIC BJ40 отличается от большинства своих конкурентов трехсоставной съемной крышей и откидывающимся ветровым стеклом, что позволяет водителю наслаждаться разнообразным опытом вождения.

Комбинация передней независимой подвески на двойных поперечных рычагах и заднего неразрезного моста обеспечивает идеальный баланс между проходимостью и управляемостью. Продвинутая светодиодная оптика, цифровая приборная панель, 10-дюймовый экран мультимедиа, высококачественные материалы отделки разной фактуры и жесткости, продуманная эргономика, широкий набор ассистентов водителя, «зимний пакет» и другие опции обеспечивают комфорт как на бездорожье, так и в городских условиях.

Дизельная версия внедорожника BAIC BJ40 оснащена 2-литровым турбированным двигателем мощностью 162 л.с. и максимальным крутящим моментом 380 Нм при 1600–2400 об/мин. Благодаря алюминиевому сплаву и компактной конструкции двигатель является одним из самых легких в отрасли, обеспечивая при этом отличное охлаждение, повышенную прочность и надежность. Расход топлива на 28% ниже, чем у аналогичных двигателей в отрасли, а уровень шума на холостом ходу составляет всего 65 дБ. Двигатель работает в паре с эффективной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

BAIC BJ40 дизель

Полный привод автомобиля реализован по системе Part-time (принудительно подключаемая передняя ось), дополнен понижающей передачей и четырьмя режимами вождения: комфорт, спорт, снег, эко. Дизельная версия BAIC BJ40 оснащена жесткими блокировками переднего и заднего межколесных дифференциалов, что обеспечивает решение более сложных внедорожных задач.

Внешне дизельная версия BJ40 отличается от бензиновой решеткой радиатора, бампером и колесными дисками черного цвета, красными тормозными суппортами и матовой окраской кузова, доступной в черном, белом, красном и зеленом цветах.