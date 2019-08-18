Несовершеннолетний ребенок за рулем каршеринга – московская реальность

Новая угроза на московских дорогах — подростки на машинах из каршеринга

Коллективные схемы использования автомобилей давно уже вызывают массу споров и нареканий, впрочем, как и всякое нововведение. К примеру, обычные водители со стажем и многие автомобильные эксперты ругают пользователей каршеринга за абсолютно бесшабашное поведение на дороге — машина-то не своя и ее не жалко. Но это все мелочи в сравнении с тем, что ключи от такого автомобиля может получить человек, говоря бюрократическим языком, «не имеющий права на управление транспортным средством». Например, ваш еще не совершеннолетний ребенок. Или соседский парнишка, который, обалдев от скорости и «качающей» музыки из колонок, влетит вам прямо в левое крыло.

Именно с такими детьми на колесах недавно столкнулся один из пользователей группы в «Фейсбуке» Airport/Sokol Da Neighborhood:

«Вчера вечером на машине возвращаюсь домой, еду по Песчаной, дворами. Там, где народ пробку на Алабяна объезжает. Навстречу мчит машина прям совсем не с “дворовой скоростью”, очень опасно. А там же не везде тротуар есть. Остановился, пропускаю. Что вижу — машина каршеринговая, сидят два подростка, лет 14–15 на вид. Оно и очевидно, так как нормальные люди по таким дорогам с такой скоростью не летают», — написал он и задал вопрос, а каким вообще образом ребенок смог зарегистрировать аккаунт в системе каршеринга.

Другие пользователи в комментариях стали предлагать варианты: родители могли выдать дубликат отцовской банковской карты вместо собственной, а водительское удостоверение и паспорт чадо, улучив укромный момент, сфотографировало на телефон. Но думается, что в реальности схема была гораздо проще. В начале августа в Восточном Измайлово был арестован человек, попытавшийся угнать машину «Делимобиля». Аккаунт, уже внесенный в базу данных сервиса, он приобрел в интернете… всего за 600 рублей. Сумма вполне доступная практически любому московскому подростку, им больше дают в день на карманные расходы. А что и где можно купить при помощи «ВКонтакте», Telegram или бирж в «Дарквебе», они знают лучше нас с вами – утверждает МосквичMag.

Так что теперь московским водителям придется вертеть головой в два раза быстрее и смотреть вокруг себя в пять раз внимательнее. Мало нам было лихачей на каршеринге, так теперь на московских дорогах появятся еще и детки в поисках острых ощущений.