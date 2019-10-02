Официальные дилеры Тойота в России начали прием заказов на новый Toyota RAV4 пятого поколения

Официальные дилеры Тойота в России начали прием заказов на новый Toyota RAV4 пятого поколения
Октябрь 02 17:01 2019
  • Начался прием заказов на новое поколение Toyota RAV4
  • Внедорожный дизайн, передовые возможности архитектуры TNGA®, новая линейка двигателей и трансмиссий, инновационный полный привод, внушительный внедорожный арсенал и максимальный уровень оснащения  – все это позволяет новому Toyota RAV4 рассчитывать на успех на российском рынке
  • Новый Toyota RAV4 доступен на российском рынке в версиях «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety» и уже с базы предлагает светодиодную оптику, выбор режимов движения, легкосплавные диски, расширенный пакет «Зимний комфорт», мультимедийную систему с семидюймовым цветным LCD дисплеем, семь подушек безопасности, новые противоугонные системы и другие опции
  • Высочайший уровень активной и пассивной безопасности нового RAV4 уже подтвержден 5 звездами Euro NCAP и результатами крупнейшего независимого автомобильного испытания в мире Tannistest 2019, проведенного в рамках международной премии CAR OF THE YEAR
  • Вместе с покупкой нового Toyota RAV4 каждый клиент получит уникальный набор предложений по послепродажному обслуживанию, таких как три регламентных ТО, включенных в стоимость автомобиля, программа «Помощь на дороге» и возможность приобрести автомобиль в лизинг от лизинговой компании Тойота

Официальные дилеры Тойота в России начали прием заказов на абсолютно новый Toyota RAV4 пятого поколения. Внедорожный дизайн, передовые возможности архитектуры TNGA®, линейка новых бензиновых двигателей, революционный вариатор с механической первой передачей, новый полный привод, внушительный внедорожный арсенал и максимальный уровень оснащения и безопасности — все это позволяет новому Toyota RAV4 рассчитывать на оглушительный успех на российском рынке

Переход на инновационную архитектуру TNGA® (Toyota New Global Architecture) позволил улучшить абсолютно все фундаментальные характеристики Toyota RAV4. Автомобиль получил значительно более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести и улучшенную аэродинамику, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости на высокой скорости.

Высочайший уровень активной и пассивной безопасности нового Toyota RAV4 уже завоевал высший балл, 5 звезд, в краш-тестах независимой ассоциации Euro NCAP. Кроме того, RAV4 стал номинантом на самую престижную мировую автомобильную премию CAR OF THE YEAR и успешно прошел одно из ключевых испытаний премии – изнурительный Tannistest 2019. Это самый крупный независимый автомобильный тест в мире и уникальная возможность для авторитетных международных экспертов сравнить всех конкурентов-участников премии в реальных условиях полигона. Toyota RAV4 будет доступен на российском рынке в четырех версиях: «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety».

Высокий «Стандарт»Toyota RAV4

Уже в начальном исполнении оснащение нового Toyota RAV4 принципиально улучшено по сравнению с предыдущим поколением. Впервые на RAV4, и сразу в комплектации «Стандарт», появляются выбор режимов движения ECO/NORMAL/SPORT, электромеханический стояночный тормоз, а также мультимедийная система с поддержкой аудиоформатов высокой четкости. Уже с базовой версии в новом RAV4 теперь доступны передняя и задняя светодиодная оптика, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, кожаная обивка руля, электропривод складывания боковых зеркал, семидюймовый цветной LCD-дисплей и аудиосистема с шестью динамиками, поддержкой Bluetooth и USB-разъемом. Пакет «Зимний комфорт», помимо обогрева передних кресел, наружных зеркал и зоны покоя стеклоочистителей, уже в «Стандарте» включает обогрев руля, форсунок стеклоомывателя и дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений.

Начиная с базы, автомобиль оснащается усовершенствованным противоугонным комплексом, куда входят иммобилайзер, сигнализация, центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой, дополнительная маркировка деталей автомобиля VIN-номером, датчик объема и датчик разбития стекла задней двери. За пассивную безопасность в автомобиле отвечают семь подушек безопасности, за активную — система помощи при подъеме по склону, усилитель экстренного торможения, антиблокировочная и антипробуксовочная системы, системы распределения тормозных усилий, курсовой устойчивости и стабилизации прицепа.

RAV4 в версии «Стандарт» комплектуется передним приводом, механической коробкой передач и новейшим бензиновым атмосферным мотором серии Dynamic Force рабочим объемом два литра и мощностью 149 л. с. Двигатель отличается передовой системой газораспределения VVT-iE на впускных клапанах и комбинированным впрыском топлива D-4S, обеспечивающими максимально эффективное сгорание топливной смеси и, соответственно, повышение мощности и отзывчивости на увеличение газа. Стоимость Toyota RAV4 нового поколения в исполнении «Стандарт» начинается от 1 756 000 рублей.

Бескомпромиссный «Комфорт»Toyota RAV4

Впервые на модели с комплектации «Комфорт» появляется система Multi-terrain select®, знакомая владельцам Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. С ее помощью можно подобрать оптимальный алгоритм работы автомобиля под один из трех предустановленных типов покрытия — Normal (обычная дорога), Mud and Sand (жидкая грязь и песок), Rock and Dirt (камни и грунт). Алгоритмы Multi-terrain select® вносят коррективы в работу двигателя, коробки передач, системы полного привода и антипробуксовочной системы, помогая водителю максимально эффективно преодолеть самые сложные дорожные участки.

Начиная с комплектации «Комфорт», в оснащение нового Toyota RAV4 также добавляются двухзонный климат-контроль, датчик дождя, электрообогрев лобового стекла, подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира, задние датчики парковки, камера заднего вида с динамическими линиями разметки, круиз-контроль, система бесключевого доступа в салон и запуск двигателя кнопкой, электропривод пятой двери с регулировкой по высоте и функцией памяти. В этой версии LCD-дисплей на центральной консоли увеличен до восьми дюймов.Toyota RAV4

В исполнении «Комфорт» автомобиль оснащается как передним приводом, так и полноприводной трансмиссией Dynamic Torque Control AWD с электронным блоком управления. В зависимости от дорожной ситуации блок управления распределяет тягу между передними и задними колесами в соотношении от 100:0 до 50:50. Внедорожные возможности всех полноприводных версий Toyota RAV4 повышает «Интегрированная система активного управления полным приводом» (AIM), контролирующая работу двигателя и коробки передач, полноприводной трансмиссии, системы курсовой устойчивости и электроусилителя рулевого управления.

Полноприводная версия «Комфорт» доступна как с двигателем объемом два литра, так и с новым TNGA-двигателем серии Dynamic Force объемом 2,5 литра мощностью 199 л. с. Начиная с этой комплектации, также можно выбрать один из двух видов трансмиссии — уникальный вариатор с механической первой передачей, которая обеспечивает динамичный разгон, не боится длительного движения по бездорожью «внатяг» и отличается высоким уровнем надежности, или (для версии с двигателем объемом 2,5 литра) восьмиступенчатую АКП с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора. Цена на кроссовер в комплектации «Комфорт» начинается от 1 980 000 рублей.Toyota RAV4

«Престиж» нового поколения

В исполнении «Престиж» (два литра, вариатор) новый RAV4 получает хромированные ручки дверей, электрохромное центральное зеркало, кожаный салон, передние датчики парковки, водительское сиденье с электроприводом в восьми направлениях и памятью двух положений, обогрев задних сидений. Впервые на модели появляются 19-дюймовые колесные диски, семидюймовый цветной дисплей на панели приборов, беспроводная зарядка, светодиодная подсветка салона и уникальная система полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса. Трансмиссия с двумя раздельными муфтами подключения полного привода на каждом из задних колес обеспечивает ряд преимуществ как при движении по дорогам (улучшение управляемости, снижение эффектов избыточной и недостаточной поворачиваемости), так и на бездорожье (уменьшение риска пробуксовки колес, решение проблемы диагонального вывешивания). Системы, аналогичной Dynamic Torque Vectoring AWD, нет ни у одного другого автомобиля в классе. Стоимость автомобиля в этой версии начинается от 2 290 000 рублей.Toyota RAV4Toyota RAV4

Топовая комплектация «Престиж Safety» ко всему вышеперечисленному впервые предлагает и светодиодную переднюю оптику прожекторного типа, автоматическое складывание зеркал и пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0. Пакет включает работающий в полном скоростном диапазоне динамический радарный круиз-контроль, интегрированный с системой распознавания дорожных знаков (DRCC + RSA = iDRCC), систему предотвращения столкновений с функцией автоматического торможения (PCS) с улучшенным функционалом распознавания пешеходов в темное время суток, систему оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA), систему автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB), систему контроля и информирования об усталости водителя. Кроме того, автомобиль оснащается четырьмя камерами панорамного обзора, системой помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA), системой мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) и навигационной системой. Приобрести RAV4 в комплектации «Престиж Safety» можно от 2 661 000 рублей.

Палитра цветовых оттенков кузова нового Toyota RAV4 теперь насчитывает восемь вариантов, два из которых — «хаки» и «бирюзовый металлик» — совершенно новые.Toyota RAV4

Новый уровень послепродажного обслуживания вместе с покупкой автомобиля

Специально для RAV4 нового поколения Toyota подготовила уникальные предложения по послепродажному обслуживанию. Так, в стоимость автомобиля уже включены три регламентных технических обслуживания при пробеге в 10 000 км, 20 000 км и 30 000 км. Пройти их можно в любом дилерском центре Тойота на выбор клиента. Таким образом, клиент получит высокое качество обслуживания у официального дилера, не заботясь о факторах, влияющих на стоимость работы или запасных частей. Покупатели RAV4 также могут отказаться от этой услуги, получив ее вычет из стоимости автомобиля.

Также в течение двух месяцев с момента приобретения автомобиля каждый покупатель может оформить постгарантийный контракт «Формула уверенности» с выгодой 15%. Программа позволяет получить 1 или 2 года дополнительного постгарантийного обслуживания  и тем самым обезопасить себя от непредвиденных расходов на ремонт на четвертом и пятом году владения автомобилем.Toyota RAV4

Среди других сервисов, доступных покупателям Toyota RAV4, можно отметить программу «Помощь на дороге», включающую вызов аварийного комиссара, техническую помощь на месте, услугу «Трезвый водитель», эвакуацию автомобиля, а также набор услуг для продолжения поездки в случае непредвиденных обстоятельств.

Юридические лица могут приобрести новый RAV4 по программе финансового лизинга, предлагаемой собственной лизинговой компанией Тойота. Возможность выбора аванса и срока лизинга остается на усмотрение клиентов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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