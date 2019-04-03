Jaguar Land Rover объявляет об открытии дилерского центра «РОСЬ-АВТО» в Набережных Челнах

В Набережных Челнах состоялось торжественное открытие дилерского центра «РОСЬ-АВТО» компании Jaguar Land Rover

Пространство нового центра выполнено в соответствии с концепцией ARCH, которую британский концерн внедряет по всему миру с 2014 года.

Шоу-рум площадью 550 м2 позволяет свободно разместить до 8 автомобилей Jaguar и Land Rover. Такое решение поможет каждому посетителю поближе познакомиться с представителями модельного ряда компании, в числе которых и недавняя премьера компании – полностью электрический динамичный кроссовер Jaguar I-PACE.

Центр «РОСЬ-АВТО» оказывает полный спектр финансовых услуг, предоставляя всем желающим возможность оформить кредит на выгодных условиях, совершить покупку в Trade-in или воспользоваться другими предложениями.

Наряду с шоу-румом в дилерском центре представлена сервисная зона площадью около 370 м2. Пять многофункциональных рабочих постов позволяют выполнять весь спектр необходимых сервисных услуг в соответствии с высшими стандартами качества.

Безошибочную узнаваемость дилерского центра Jaguar Land Rover обеспечивает дизайн в концепции ARCH, которая подразумевает оформление фасада в виде торжественных арок. Особенностью организации пространства внутри салона является выделение всех функциональных зон в единый «клиентский коридор». Здесь посетители смогут найти зону отдыха, кафе, детский уголок, зону презентации аксессуаров и сувенирной продукции, а также конфигуратор.

Обновленный дилерский центр «РОСЬ-АВТО» в Набережных Челнах располагается по адресу Набережночелнинский проспект, дом 19Б.