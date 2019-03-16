Дебютировал кроссовер Tesla Model Y – 480 км пробега и 7 мест

Новый компактный кроссовер Model Y был представлен в Хоторне

На спецмероприятии в Хоторне (Лос-Анджелес, США) компания Tesla представила новый компактный кроссовер Model Y. И вот его фото, характеристики и все цены.

Как и было обещано, Tesla Model Y построен на базе седана Model 3. Это видно даже невооруженным взглядом – SUV практически полностью повторяет дизайн тройки. А вот что он позаимствовал у старшего Model X, если так можно сказать, так это 7 местную конфигурацию салона (опционно за 3000 долларов, в базе же – 5 мест).

При этом само внутреннее убранство тоже сильно похоже на интерьер донорского седана. Также дополнительно за 5000 долларов можно заказать автопилот.

Tesla Model Y

Для Tesla Model Y предусмотрено четыре версий: они отличаются динамикой, запасом хода (от 368 до 450 км), приводом (первые две – заднеприводные, другие две – со всеми ведущими колёсами), оснащением, ценами ($39 000 – 60 000) и сроками выхода. Внизу в табличке обратите внимания, что базовая Model Y поступит в производство в 2021 году. Остальные модификации – осенью 2020-го.

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