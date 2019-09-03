GM Россия анонсирует специальные выгоды и сниженные кредитные ставки при покупке автомобилей Cadillac и Chevrolet

GM Россия анонсирует специальные выгоды и сниженные кредитные ставки при покупке автомобилей Cadillac и Chevrolet
Сентябрь 03 09:03 2019

С начала сентября 2019 года и до конца месяца GM Россия анонсирует специальные выгоды и сниженные кредитные ставки при покупке автомобилей Cadillac и Chevrolet.

В рамках сентябрьской программы GM Россия предлагает особые условия на приобретение культового Chevrolet Tahoe по новой низкой кредитной ставке – 4% годовых. В рамках программы выгода на приобретение легендарного внедорожника составит от 700 000 рублей.

До конца сентября также будет сохранено самое выгодное предложение на автомобильном рынке премиум-сегмента: кредитная ставка на семейный кроссовер Chevrolet Traverse – от 0.1% годовых. Розничная выгода составит от 400 000 рублей.

Сентябрьское предложение также распространяется на роскошные автомобили Cadillac. Розничная выгода на легендарный внедорожник Cadillac Escalade в комплектации Platinum – от1 700 000 рублей. Выгода на приобретение городского кроссовера Cadillac XT5 в рамках программы начинается о от 500 000 рублей. Минимальная кредитная ставка для обеих моделей – 4% годовых.

Помимо этого для всех новых владельцев Cadillac также предлагается пакет премиального консьерж-сервиса Prime с услугой персонального ассистента в области lifestyle-management. В пакет привилегий Prime входит организация путешествий и личных встреч, медицинские и юридические услуги, а также услуги в сфере недвижимости и другие возможности.

Все предложения розничного кредитования на автомобили действуют в рамках обновленных программ Cadillac Finance и Chevrolet Finance.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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