Продажи Lexus преодолели 10-миллионный рубеж

Lexus объявляет о продаже 10-миллионного автомобиля

Знаменательное событие произошло 19 февраля 2019 года, вскоре после подведения итогов 2018 года, согласно которым были достигнуты многочисленные рекордные показатели продаж по всему миру, в том числе и в Европе.

Всего в течение 2018 календарного года было продано 698 330 автомобилей по всему миру, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Присутствие в модельной линейке бренда таких знаковых автомобилей, как премиальные кроссоверы RX и NX, флагманы LC и LS, а также новое поколение ES и первый в истории бренда компактный городской кроссовер UX, сыграло ключевую роль в достижении столь высоких показателей.

С момента основания бренда объем продаж автомобилей Lexus в Европе составил примерно 875 000 единиц, из которых около 365 000 — это самозаряжающиеся гибриды. В 2018 году Lexus передал клиентам на европейском рынке 76 188 автомобилей — рекордное количество за всю историю бренда, который уже пятый год подряд демонстрирует стабильный рост продаж. За последние 5 лет продажи Lexus в Европе увеличились на 76%. В 2020 году бренд планирует взять планку в 100 000 автомобилей, реализованных на европейском рынке.

В России в 2018 году было реализовано 24 312 автомобилей, что стало абсолютным рекордом за всю историю присутствия Lexus на рынке и позволило увеличить объемы продаж на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Благодаря этому рыночная доля Lexus в России достигла 1,4%. В сегменте производителей премиальных автомобилей доля Lexus достигла 15,7%, что позволило бренду занять 3-е место в данном сегменте третий год подряд.

Самой популярной и рекордной по объему продаж моделью Lexus в 2018 году в России стал премиальный кроссовер RX – 9 781 реализованных автомобилей (+4% по сравнению с показателями 2017 года). Это позволило занять модели лидирующую позицию в сегменте E-SUV-Premium с долей 24,4%.

Вторым по уровню спроса в России в линейке Lexus стал городской премиальный кроссовер NX, реализованный в 2018 году в количестве 7 222 единиц. Кроме того, Lexus NX завоевал 2-е место в сегменте SUV(D) Premium по результатам пятой ежегодной премии «Residual Value-2019» (Сохранность остаточной стоимости 2019), присуждаемой аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Помимо этого, в тройку наиболее популярных моделей Lexus в России вошел флагманский внедорожник LX. По итогам 2018 года было реализовано 4 653 автомобиля.

Стабильной популярностью у россиян пользуется и Lexus ES – элегантный бизнес-седан, на котором в 2018 году свой выбор остановило 1 436 клиентов. Тем самым модель сохранила лидирующие позиции в линейке седанов бренда Lexus. Кроме того, Lexus ES был отмечен авторитетной премией «Residual Value-2019», заняв 1-е место в сегменте E Premium с показателем 75,9%.